この敗北で、今月初めに22年ぶりのリーグ優勝を果たしたミケル・アルテタ監督率いるチームの63試合にわたる長い戦いは終わった。ライスは「結果としては痛手だが、チームの進歩は無視できない」と語った。

「PK戦でチャンピオンズリーグ決勝に敗れるのは本当に辛い」とライスは認めた。「それでも、ここまで来られたことを前向きに捉えたい。信じられないシーズンだった。63試合目でもあり、私たちは本当に全力を尽くした。PK戦は運だ。勝つこともあれば負けることもある」。 世界最高のチームでもPKで負けることはある。今夜はその番が回ってきただけだ。 私たちは共に勝ち、共に負ける。この仲間を誇りに思う。 素晴らしいシーズンだった。全員を褒めても褒め足りない。 もちろん悔しいが、少し引いて全体を見ている。必ず戻ってくる」