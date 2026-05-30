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「彼らを愛している」――ガブリエルとエベレチ・エゼはPK失敗に「打ちのめされている」が、チャンピオンズリーグ決勝敗退後、デクラン・ライスはアーセナルのスター選手たちを擁護した。
ライス大学は銃撃事件の犠牲者を悼んでいます。
アーセナルはプスカシュ・アリーナでPSGと対戦し、PK戦4-3で敗れて欧州初タイトルを逃した。終盤、エゼとガブリエルのPKが外れ、PSGの2連覇が決まった。
試合後、ライスはチームメイトを擁護した。「打ちのめされている。CL決勝でPKを外すのは辛い。でも、僕たちは彼らを愛している。 サッカーではよくあることだ。決勝でPKを外したのは彼らだけじゃない。誰もが外した経験がある。今シーズン、この2人がいなければプレミアリーグ制覇はなかった。残酷だが、前を向く」とライスはTNTスポーツに語った。
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長いシーズンを終えての所感
この敗北で、今月初めに22年ぶりのリーグ優勝を果たしたミケル・アルテタ監督率いるチームの63試合にわたる長い戦いは終わった。ライスは「結果としては痛手だが、チームの進歩は無視できない」と語った。
「PK戦でチャンピオンズリーグ決勝に敗れるのは本当に辛い」とライスは認めた。「それでも、ここまで来られたことを前向きに捉えたい。信じられないシーズンだった。63試合目でもあり、私たちは本当に全力を尽くした。PK戦は運だ。勝つこともあれば負けることもある」。 世界最高のチームでもPKで負けることはある。今夜はその番が回ってきただけだ。 私たちは共に勝ち、共に負ける。この仲間を誇りに思う。 素晴らしいシーズンだった。全員を褒めても褒め足りない。 もちろん悔しいが、少し引いて全体を見ている。必ず戻ってくる」
アルテタ率いるチームの未来は依然として明るい
この敗戦は「残酷」だった。それでもライスは、クラブの進むべき道は明確だと語る。アルテタの指導の下、アーセナルは短期間で準々決勝進出から決勝進出へと成長した。試合後、監督は愛情と誇りを込めて選手たちを鼓舞し、ハンガリーでの一夜だけで道のりを定義してはいけないと伝えた。
「大きな感情と懸かったものがあった。残酷だ。監督はチームへの愛を語り、どんな困難でも我々は毎試合100％を出し切ったと語った」とライスは説明した。「これは始まりに過ぎない。プレミアリーグの目標は達成した。その先の一歩だったが叶わなかった。 僕はこのクラブに来てから、準々決勝、準決勝、そして今回決勝まで進んだ。まだ成長し続けている。この結果が僕たちを定義するわけではない」
- AFP
PSG、歴史的PK勝利で名門へ
土曜日の劇的な決勝は、10年前にレアル・マドリードが同市ライバルのアトレティコ・マドリードを破って以来、初めてPK戦で決着ついたチャンピオンズリーグ決勝となった。この勝利でPSGはサッカー史に名を刻み、1992年以降の現代CLでタイトルを防衛した2チーム目のクラブとなり、2016～2018年のレアル・マドリード以来となる3連覇を達成した。 また、1955年の大会創設以来、欧州カップ戦で連覇を達成したのは通算10クラブ目となった。