トッテナムのデ・ゼルビ監督は、ブライトン戦を2－2で終え残留圏まで1ポイントと迫ったものの、降格圏を脱出するにはマインドセットの転換が不可欠だと強調した。ライバルのウェストハムとノッティンガム・フォレストが今週末勝てば、それぞれ4ポイント、5ポイント差に広がるためプレッシャーは高まる。パフォーマンスは向上しているものの、トッテナムは依然として降格争いの中にある。

「この結果と選手たちには申し訳ない。彼らは苦しんでいる」とデ・ゼルビ監督はスカイ・スポーツに語った。「今日は素晴らしいブライトンを相手に勝利に値していた。彼らのスタイルや選手層を称賛したい。 ラッターにあのゴールを許すべきではなかった。選手たちには『強くあれ、何度でも僕についてこい』と伝えた。彼らを助けたいからだ。メンタルは変えられる。それが最も重要だ。今はネガティブになりやすいが、この試合のパフォーマンスに集中し、再び勝てる状態を取り戻すために努力しなければならない」