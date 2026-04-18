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「彼らを助けたい」――ロベルト・デ・ゼルビ監督は、ブライトン戦の終盤に失点したものの、前向きな点を強調し、トッテナムは「メンタリティを変える必要がある」と語った。
デ・ゼルビ監督が精神面の転換を求める
トッテナムのデ・ゼルビ監督は、ブライトン戦を2－2で終え残留圏まで1ポイントと迫ったものの、降格圏を脱出するにはマインドセットの転換が不可欠だと強調した。ライバルのウェストハムとノッティンガム・フォレストが今週末勝てば、それぞれ4ポイント、5ポイント差に広がるためプレッシャーは高まる。パフォーマンスは向上しているものの、トッテナムは依然として降格争いの中にある。
「この結果と選手たちには申し訳ない。彼らは苦しんでいる」とデ・ゼルビ監督はスカイ・スポーツに語った。「今日は素晴らしいブライトンを相手に勝利に値していた。彼らのスタイルや選手層を称賛したい。 ラッターにあのゴールを許すべきではなかった。選手たちには『強くあれ、何度でも僕についてこい』と伝えた。彼らを助けたいからだ。メンタルは変えられる。それが最も重要だ。今はネガティブになりやすいが、この試合のパフォーマンスに集中し、再び勝てる状態を取り戻すために努力しなければならない」
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降格争いの中の明るい材料
12月から15試合未勝利ながら、デ・ゼルビ監督はブライトン戦の粘りを評価し残留を楽観視している。欧州カップ圏を狙う「シーガルズ」と互角に戦った選手たちを称え、降格を回避できる闘志を感じたと語った。
「私は前向きだ。選手たちを誇りに思う。彼らは気概と闘志で素晴らしい試合をした」とデ・ゼルビは続けた。「この結果に打ちひしがれていてはいけない。前を向いてウルブズ戦に備え、勝利を目指さなければならない。今日のような強さを見せれば、再び戦える。今日、私は兆しを見た。血気、気概、資質、そしてボールを持っている時と持っていない時の組織力を見た。 目標を達成するために必要なものはすべてある」と語った。
トッテナムにはネガティブな要素の入る余地はない
モリーニョックスでのウォルヴァーハンプトン戦を前に、デ・ゼルビ監督はチームに勝利への強いメンタリティを求めた。最下位ウォルヴァーハンプトンは、スパーズがブライトンと引き分けたことで一時降格を免れたものの、ウェストハムがパレスに敗れなければ2018年以来のチャンピオンシップ降格が決まる。残留がかかる相手だけに、デ・ゼルビ監督は油断を許さない。
「多くの点を改善しなければならない。重要なのはこのメンタリティを維持することで、選手には月曜も今日と同じ姿勢で臨むよう伝えた。 悲観的な選手とは働かない。選手には私を信じてほしい。私は残留できると確信している。前向きでいるのは、彼らの力を知っているからだ」と結んだ。
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雰囲気と現実
18位のトッテナム。デ・ゼルビ監督のホームデビュー戦は、熱狂的な雰囲気だった。ペドロ・ポロとシャビ・シモンズのゴールで2度リードしたが、ブライトンは三笘薫とジョルジーニオ・ラッターの同点弾で追いついた。引き分けで16位浮上はならなかったものの、ファンの熱さは降格争いではなくトップ4を争う試合のようだった。
デ・ゼルビ監督は「残留を懸けて戦うのは厳しいが、今日のような雰囲気の中でこのクラブとファンと共に働けるのは幸運だ。チャンピオンズリーグ争いのようにも感じる。最後まで全試合でベストを尽くし、諦めない」と語った。