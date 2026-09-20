マンチェスター・ユナイテッドは水曜夜、カラバオカップ3回戦でブライトンにホームで3-2の劇的な敗戦を喫し、敗退した。ホームのユナイテッドは立ち上がり10分以内に2-0とリードを広げて順調な滑り出しを見せたが、その後はオールド・トラッフォードで守備が完全に崩壊した。

この試合は、ヨロとヘブンが今季初めてセンターバックで同時先発した一戦でもあった。しかし、この若いコンビはブライトンの攻撃の脅威に対応しきれず、アウェーのブライトンに歴史的な逆転勝利を許した。

ヘブンはブライトンの最初の得点に直接関与し、さらにその後の同点弾と決勝点でも、2人の若手はそろってポジションを外された。これによりブライトンは、2点ビハインドを背負いながらユナイテッド相手に勝利した50年以上ぶり初のアウェーチームとなった。



