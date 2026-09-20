Getty Images Sport
翻訳者：
「彼らを切り離したりはしない」 マイケル・キャリックがブライトン戦でのカラバオカップ惨敗後、マンチェスター・ユナイテッドの2人を擁護へ
ユナイテッドのカップ戦崩壊
マンチェスター・ユナイテッドは水曜夜、カラバオカップ3回戦でブライトンにホームで3-2の劇的な敗戦を喫し、敗退した。ホームのユナイテッドは立ち上がり10分以内に2-0とリードを広げて順調な滑り出しを見せたが、その後はオールド・トラッフォードで守備が完全に崩壊した。
この試合は、ヨロとヘブンが今季初めてセンターバックで同時先発した一戦でもあった。しかし、この若いコンビはブライトンの攻撃の脅威に対応しきれず、アウェーのブライトンに歴史的な逆転勝利を許した。
ヘブンはブライトンの最初の得点に直接関与し、さらにその後の同点弾と決勝点でも、2人の若手はそろってポジションを外された。これによりブライトンは、2点ビハインドを背負いながらユナイテッド相手に勝利した50年以上ぶり初のアウェーチームとなった。
- Getty Images Sport
キャリックが若いDF陣を擁護
ちぐはぐな守備は『Sky Sports』の解説者ジェイミー・レドナップから厳しい批判を浴び、若い2人のパフォーマンスは「拙劣」だと評された。元MFは、彼らの明らかな経験不足がブライトンの前線によって完全にあぶり出されたと指摘した。
こうした外部からの厳しい評価がある一方で、キャリックは試合前の記者会見で自身の選手たちを強く擁護した。ユナイテッドの指揮官は、この結果は個人をスケープゴートにする機会ではなく、チーム全体の失敗として捉えるべきだと強調した。
「彼らは試合の入りが本当に良かったと思うし、チームとしても本当に良い入りだったと思う」とキャリックは記者団に語った。「彼らのことだけではない。彼らはさまざまな経験から学んでいくと思うし、これまで特によくやってきたと思う。
「将来が本当に楽しみな若い2選手として、彼らはとても良い位置にいる。不運にも、サッカーでは良い時期もあれば、うまくいかない中で多くを学ぶ時期もある。だが、私は彼らだけを切り離して責めるつもりはまったくない」
5200万ポンドのヨロには忍耐が必要だ
ユナイテッドでとりわけ大きな注目を集めているのがヨロだ。2024年7月にリールから鳴り物入りで加入し、クラブはその獲得にあたりレアル・マドリー、パリ・サンジェルマン、リヴァプールらとの争奪戦を制した。移籍金は5220万ポンドで、クラブがそのポテンシャルをいかに高く評価しているかを示している。
現在20歳のDFは、プレミアリーグで55試合に出場しているものの、そのほぼ半数は途中出場だ。今季の先発は、チャンピオンズリーグのサバフFK戦と、国内カップでのブライトン戦の惨敗だけとなっている。それでもキャリックは、この大きな投資はいずれ見返りをもたらすと強く確信している。
「レニーについては何も心配していない」とキャリックは付け加えた。「彼には素晴らしい未来が待っている。明確な期限などない。18歳で本当に高いレベルでプレーできる選手もいれば、22歳、23歳、24歳になってから成長し始める選手もいる。
「私たちが気をつけなければならないこと、そして私が絶対にしないのは、たった1試合、あるいは前半だけ、もしくは試合中のひとつの場面だけを理由に、特定の選手について短絡的な判断を下すことだ。私たちはレニーをとても信頼している」
- Getty Images Sport
焦点はフラムへ移る
マンチェスター・ユナイテッドは今週日曜にクレイブン・コテージでフラムと対戦するにあたり、カラバオカップでの失望を早急に振り払わなければならない。週半ばの試合で守備の脆さが露呈したことを踏まえ、キャリックは実績あるセンターバックのコンビ、リサンドロ・マルティネスとハリー・マグワイアをスタメンに戻すと広く見られている。
勢いを取り戻し、チームに高まりつつあるプレッシャーを和らげるためにも、ウェストロンドンでの好結果は不可欠だ。ヨロとヘブンは当面、直接的な重圧のかかる立場から外れる可能性が高いものの、指揮官が公の場で揺るぎない支持を示していることで、今後日程が過密になる中でも引き続き重要な戦力であり続ける。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。