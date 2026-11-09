さらに同氏は、条項が有効で無効化できないものとなるためには、選手の年俸を20%以上引き上げること、そして延長期間が元の契約期間と釣り合っていることが条件であり、これらは現時点ですでに満たされていると説明した。

またサウジアラビアの法律専門家によると、条件のひとつとして、選手が「チェルシーとの元の移籍合意とは別個の同意」を示すことも含まれるという。

シェイヒは番組「ナディナ」での発言で、延長の条件はすでに満たされているものの、アル・ナスルの経営陣は冬の移籍市場の前に条項の発動を急ぐ必要があると述べた。

そして、アル・ナスルが態度を決めるのが遅れることに伴う法的リスクについて警告し、待ち続けることが選手の契約上の権利に関する複雑な事態を招く扉を開きかねないと指摘した。

同氏は自身のXアカウントで次のように記した。「アル・ナスルがジョアン・フェリックス選手の契約更新条項の発動を遅らせるほど、選手を失う法的リスクは高まる。選手が後戻りできないよう、その機会を断つべきだ。また、スポーツ仲裁裁判所(CAS)の仲裁人の中には、契約の最後の6か月で交渉する権利を奪われた選手に強く同情する者もいる」。そのうえで、フェリックスの契約は2027年6月に満了すると指摘した。

さらに、アル・ナスルは延長条項を選手を拘束するような形でうまく作成しているが、だからといって経営陣が適切なタイミングでそれを発動するために動く必要がなくなるわけではない、と付け加えた。

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