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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
翻訳者：

「彼らをこの状況に追い込んだのは誰か？」：フェリックスの契約をめぐりアル・ナスルを震撼させる法的警告

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アル・ナスル
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ジョアン・フェリックスの去就は依然として大きな疑問符が付いたままだ。ポルトガル代表スターの契約における延長条項の発動をめぐるアル・ナスルの立場について情報が錯綜しており、さらにサウジアラビアのクラブの計算を複雑にしかねない法的制約も存在する。

こうしたなか、法律顧問のアハメド・アル・シェイヒがフェリックスの将来に関する重要な詳細を明らかにし、契約における延長条項は「（アル・ナスル側による）一方的なものであり、自動的なものではない」と説明した。つまり、この選択肢の発動にはクラブ側の決定が必要であり、更新条件が満たされるだけでは足りないということだ。

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  • さらに同氏は、条項が有効で無効化できないものとなるためには、選手の年俸を20%以上引き上げること、そして延長期間が元の契約期間と釣り合っていることが条件であり、これらは現時点ですでに満たされていると説明した。

    またサウジアラビアの法律専門家によると、条件のひとつとして、選手が「チェルシーとの元の移籍合意とは別個の同意」を示すことも含まれるという。

    シェイヒは番組「ナディナ」での発言で、延長の条件はすでに満たされているものの、アル・ナスルの経営陣は冬の移籍市場の前に条項の発動を急ぐ必要があると述べた。

    そして、アル・ナスルが態度を決めるのが遅れることに伴う法的リスクについて警告し、待ち続けることが選手の契約上の権利に関する複雑な事態を招く扉を開きかねないと指摘した。

    同氏は自身のXアカウントで次のように記した。「アル・ナスルがジョアン・フェリックス選手の契約更新条項の発動を遅らせるほど、選手を失う法的リスクは高まる。選手が後戻りできないよう、その機会を断つべきだ。また、スポーツ仲裁裁判所(CAS)の仲裁人の中には、契約の最後の6か月で交渉する権利を奪われた選手に強く同情する者もいる」。そのうえで、フェリックスの契約は2027年6月に満了すると指摘した。

    さらに、アル・ナスルは延長条項を選手を拘束するような形でうまく作成しているが、だからといって経営陣が適切なタイミングでそれを発動するために動く必要がなくなるわけではない、と付け加えた。

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  • 誰がアル・ナスルをこの状況に追い込んだのか？

    情報筋は以前、バルセロナが選手の復帰に関心を寄せ、代理人のジョルジュ・メンデスがカタルーニャのクラブへの移籍を画策しようとしている中、ナスルがフェリックスの契約を2029年夏まで延長する条項の発動に動いたとKooora（クーラ）に明かしていた。

    これに関連して、ナスル寄りのメディア関係者バンダル・アル＝ドゥベイヒー氏は、延長条項の発動をめぐる報道が錯綜する中、ジョアン・フェリックスの契約更新の実態について疑問を呈し、最終的な決定権はクラブのオーナー（公共投資基金）にあり、同基金こそが更新完了に必要な資金価値を用意する責任を負う当事者であると強調した。

    アル＝ドゥベイヒー氏は、彼の表現によれば、ナスルに課された監視とスポンサーの弱さを背景に事態はいっそう複雑になっていると指摘し、「誰がナスルをこのような状態に追い込んだのか」と問いかけた。

    これらの詳細は、ナスルのフロントに対し、単にチームのスター選手の一人を引き留めるという次元を超えた決断を突きつけている。問題は条項を発動するタイミング、それに伴う財政的義務、そして選手が他クラブと交渉できる期間に入る前にクラブがこの案件を決着させられるかどうかに関わっているからだ。果たしてこのテストに合格できるだろうか。

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