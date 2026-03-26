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「彼らは『恐怖』を武器にしている」――ファビオ・カペッロがトーマス・トゥヘルに、イングランドのワールドカップ制覇に向けた最大の障害について警告
ウェンブリーにおける「心理的壁」
カペッロは、ワールドカップという極度のプレッシャーの中でイングランド代表を率いた数少ない監督の一人であり、チームの精神的な脆さについてはほとんど変わっていないと考えている。最近の主要大会での不振を振り返り、79歳の彼は、最も重要な局面でチームが殻に閉じこもってしまう典型的な例として、イタリアとのユーロ2020決勝を挙げた。
カペッロは英紙『ザ・サン』に対し、次のように語った。「最高の選手たち、最高の瞬間があるのに、決勝にたどり着くと、彼らは恐怖心を抱いてプレーしてしまう。 「ウェンブリーでのイタリア戦決勝を覚えている。彼らはPK戦でイングランドを破った。イングランドがゴールを決めた後、彼らはプレーをやめてしまった。GKはロングボールを蹴り始め、選手たちは時間を浪費し始めた。徐々に、彼らはコーナーキックへ向かって歩き出した。走ることなく、ただ歩いていた。なぜこうなったのか理解できない。これは単なる大きな心理的障壁に過ぎない」
- AFP
プレミアリーグにおける疲労要因
選手たちのメンタル面に加え、カペッロは2008年から2012年にかけて自身の監督在任期間中も悩まされた、繰り返し発生するフィジカル面の問題にも言及した。彼は、イングランド国内リーグの過酷な試合日程のせいで、夏の大会が始まる頃にはスター選手たちの体力が底をついていると主張している。
「私の見解では、イングランドの選手たちはシーズン終盤には疲労困憊している。なぜなら、シーズンの過密さが本当に、本当に厳しいからだ」と彼は付け加えた。「私はいつも、9月や10月なら、世界最高のチームと対戦しても何の問題もないと言ってきた。3月や4月になると、少し疲れが見え始める。6月になれば、完全に疲れている。シーズン中に指揮できるチームとは、もはや同じチームではないのだ」
トゥヘル監督のバーンアウト対策とは？
トゥヘル監督はこうした警告に耳を傾けているようだ。ドイツ人指揮官は、主力選手たちに過度な負担がかからないよう、チームの編成に工夫を凝らす姿勢をすでに示している。イングランド代表の指揮官は先日、ウルグアイおよび日本との親善試合に向けてチームを2つのグループに分けることを明らかにし、過密日程でプレーしている選手たちに待望の休息を与える方針を示した。
- AFP
ピッチ上でリーダーを必死に探している
スティーブン・ジェラードやフランク・ランパードといった名選手たちを指揮したカペッロは、トゥヘル監督にとっての鍵は、自身の才能を超越して、声を出してチームを鼓舞できる選手を見つけることにあると考えている。彼はアーセナルのデクラン・ライスをチームの原動力となり得る選手として挙げた一方で、技術力だけでは、北米で開催されるワールドカップで優勝するために必要なリーダーシップが必ずしも備わるとは限らないと警告した。
「私にとって最も重要なのは、チーム内に何人かのリーダーを見つけなければならないということだ」とカペッロは付け加えた。「彼らはピッチ上で他の選手たちを引っ張らなければならない。例えば、声を出して、他の選手たちを鼓舞することだ。なぜなら、ピッチ上のリーダーは必ずしも最高の選手とは限らないからだ。一人でプレーする選手もいるからだ。リーダーとは、試合中にチームを牽引する選手のことだ。 現時点では、アーセナルのデクラン・ライスが、チーム全員を引っ張ることができる選手の一人だと思う。」