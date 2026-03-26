「彼らは『恐怖』を武器にしている」――ファビオ・カペッロがトーマス・トゥヘルに、イングランドのワールドカップ制覇に向けた最大の障害について警告

選手たちのメンタル面に加え、カペッロは2008年から2012年にかけて自身の監督在任期間中も悩まされた、繰り返し発生するフィジカル面の問題にも言及した。彼は、イングランド国内リーグの過酷な試合日程のせいで、夏の大会が始まる頃にはスター選手たちの体力が底をついていると主張している。

「私の見解では、イングランドの選手たちはシーズン終盤には疲労困憊している。なぜなら、シーズンの過密さが本当に、本当に厳しいからだ」と彼は付け加えた。「私はいつも、9月や10月なら、世界最高のチームと対戦しても何の問題もないと言ってきた。3月や4月になると、少し疲れが見え始める。6月になれば、完全に疲れている。シーズン中に指揮できるチームとは、もはや同じチームではないのだ」