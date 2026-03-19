レアル・マドリードのチームが現在、外部から見ればどのような状態にあろうとも、チャンピオンズリーグの対戦において、このクラブは常に、そして伝統的に極めて危険な存在である。ウリ・ヘーネス氏も同様の見解を持っており、フランクフルト・アム・マインで開催されたフランクフルト・スクール・オブ・ファイナンス＆マネジメントのイベントでそのことを明らかにした。
翻訳者：
「彼らは絶好調だ」：ウリ・ヘーネスがレアル・マドリードを警戒し、バイエルン・ミュンヘンの高揚感を冷やそうとしている
「彼らのサッカーはそれほど素晴らしいものではないが、経験値は圧倒的で、絶好調だ」と、FCBの名誉会長はレアル・マドリードとの準々決勝を前に警告した。「リーグ戦ではまたしても振るわないが、豊富な経験という武器を活かして戦ってくるだろう」
記録的な優勝回数を誇るこのチームの選手たちの間には、かつての絶頂期を彷彿とさせる気迫が漂っている。選手一人ひとりが「3冠」という大きな目標に身を捧げているようで、その結果、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームは現在、観客を魅了し続けている。 「プレーのレベルという点で、今年ほど大きなチャンスがあったのは久しぶりだ」とバイエルンのクラブ会長は強調したが、勝ち抜きを前提とするのは「まったくの傲慢」だと付け加えた。
ラウンド16では、マドリードのチームが、スター監督であり元バイエルン・ミュンヘンの指揮官でもあるペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティを、3-0と2-1というスコアで圧倒的な強さを見せつけて撃破した。これは、あの輝かしいクラブが、シーズンを通して危機的状況にあると感じられていたにもかかわらず成し遂げられた快挙である。
- Getty Images Sport
ホーネスはDFBポカール（ドイツカップ）の対戦相手であるレバークーゼンについても警告を発している。「厳しい戦いになるだろう」
ホエネスは、過去3回のレアル・マドリードとのノックアウトステージでの対戦――そのたびにミュンヘン側が敗北を喫した――を改めて思い出したのかもしれない。 FCBに有利に働く可能性のある違いが一つある。今回は、第2戦が再びアリアンツ・アレーナで行われることだ。さらに、この記録的な優勝回数を誇るチームは、BVBを破ったアタランタ・ベルガモを2試合合計10対2で圧倒した、楽なラウンド16を突破してきたばかりだ。 さらに、FCBはマドリード戦に向けて、先週水曜日にイエローカード累積で出場停止となっていたヨシュア・キミッヒとミカエル・オリゼが復帰する。一方、レアルは複数の主力選手がイエローカード累積を抱えた状態で準々決勝第1戦に臨むことになり、さらにエースGKのティボ・クルトワも負傷で欠場する可能性がある。
基本的に、74歳の同氏は、好調さだけを理由にトリプル制覇の可能性を安易に導き出すようなことは避けたかった。「それは楽観的すぎる」 4月にバイエル・レバークーゼンと準決勝で対戦するDFBポカールについても、名誉会長は大きな挑戦になると見ている。「それは厳しい戦いになるだろう」。とはいえ、リーグ優勝に関してはホーネスは断言し、「我々はドイツ王者になるだろう」と述べた。
リーグ戦では、第27節を控えた時点で、2位のボルシア・ドルトムントに9ポイントの差をつけている。
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付
時間
試合
3月21日（土）
15時30分
FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）