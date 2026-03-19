「彼らは絶好調だ」：ウリ・ヘーネスがレアル・マドリードを警戒し、バイエルン・ミュンヘンの高揚感を冷やそうとしている

「彼らのサッカーはそれほど素晴らしいものではないが、経験値は圧倒的で、絶好調だ」と、FCBの名誉会長はレアル・マドリードとの準々決勝を前に警告した。「リーグ戦ではまたしても振るわないが、豊富な経験という武器を活かして戦ってくるだろう」

記録的な優勝回数を誇るこのチームの選手たちの間には、かつての絶頂期を彷彿とさせる気迫が漂っている。選手一人ひとりが「3冠」という大きな目標に身を捧げているようで、その結果、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームは現在、観客を魅了し続けている。 「プレーのレベルという点で、今年ほど大きなチャンスがあったのは久しぶりだ」とバイエルンのクラブ会長は強調したが、勝ち抜きを前提とするのは「まったくの傲慢」だと付け加えた。

ラウンド16では、マドリードのチームが、スター監督であり元バイエルン・ミュンヘンの指揮官でもあるペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティを、3-0と2-1というスコアで圧倒的な強さを見せつけて撃破した。これは、あの輝かしいクラブが、シーズンを通して危機的状況にあると感じられていたにもかかわらず成し遂げられた快挙である。