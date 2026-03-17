AFP
翻訳者：
「彼らは私を怪物のように描こうとした」――ルイス・エンリケ監督に解任された元スペイン代表アシスタントコーチが困惑を明かす
長年のパートナーシップの突然の終焉
モレノとルイス・エンリケの指導者としての関係は、ローマ、セルタ・ビーゴ、バルセロナでの在籍期間にわたり、現代スペインサッカー界で最も成功した関係の一つであった。しかし、2019年、ルイス・エンリケが娘の悲劇的な死を受けてスペイン代表監督に復帰した際、その関係は崩壊した。ユーロ2020予選突破のために暫定監督として就任していたモレノは、不要な存在となってしまった。
忠実なアシスタントから疎外された存在への変貌は、表には出ない形で進んだものの、すぐに世間の注目を集めることになった。モレノは、その決定が直接伝えられたものの、二人が共有してきた歴史を考えると、彼が期待していたような配慮が欠けていたと明かしている。
- AFP
コミュニケーションの断絶
元スペイン代表のマリオ・スアレスが司会を務める番組『エル・カミーノ・デ・マリオ』のインタビューで、モレノはルイス・エンリケとのプロとしての関係が終焉を迎えた瞬間について詳しく語った。
「娘さんを亡くされたという不幸な出来事の後、私は彼の自宅を訪ね、公の場で約束したことは必ず果たすと伝えました」と、マルカ紙が引用したモレノの言葉をこう説明した。「彼は、もう私を頼りにしていない、二度と私を監督として起用することはないと告げました。
「彼らは私を怪物のように、何が何でも残留しようとする人間のように描こうとした。当時、私が彼に会いに行かなかったと、実に醜い記事が掲載されたが、実際には我々は彼が言ったことをすべて尊重していたのだ。個人的なレベルでは、それは非常に辛いことだった。」
「裏切り」という物語との戦い
この騒動は、ルイス・エンリケの再就任記者会見で決着点に達した。現在パリ・サンジェルマンを率いる同監督は、モレノを「不誠実だ」と非難したのだ。この公の非難は、メディアの激しい報道の矢面に立たされたモレノの家族に壊滅的な打撃を与えた。
「母が泣きながら電話をかけてきて、『私が言っていることは全部本当なの？』と尋ねてきた。母には状況が理解できなかったからだ」とモレノは振り返る。「私は事情を知っているが、第三者から聞いた話だから、それを口にするつもりはない。相手の意向を尊重したいからだ。誰もが自由に解釈すればいい。物語というものは、真実よりもはるかに強い力を持つことが多いと、私は気づいたのだ。」
- Getty Images
ロシアにおける最近の論争への対応
インタビューでは、奇妙な形で幕を閉じたロシアのクラブ「FKソチ」でのモレノ監督の在任期間についても触れられた。同クラブの元スポーツディレクターであるアンドレイ・オルロフ氏は、このスペイン人監督が戦術立案、トレーニング、選手獲得にChatGPTを利用していたと非難した。その中でも特に、同氏はモレノ監督が、ロシア東部の都市ハバロフスクへの遠征前に、選手たちを28時間眠らせなかったと非難している。
「基本的に、私がやったことはプロとして準備を整えることでした。医師や、そうした状況に慣れている人々と相談したのです」とモレノは語った。「私が唯一行ったことは、週の間に選手たちを少し早く起きさせるようにしたことだけです。そうすることで、7時間の時差を3時間に縮めることができたのです」
広告