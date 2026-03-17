「彼らは私を怪物のように描こうとした」――ルイス・エンリケ監督に解任された元スペイン代表アシスタントコーチが困惑を明かす

モレノとルイス・エンリケの指導者としての関係は、ローマ、セルタ・ビーゴ、バルセロナでの在籍期間にわたり、現代スペインサッカー界で最も成功した関係の一つであった。しかし、2019年、ルイス・エンリケが娘の悲劇的な死を受けてスペイン代表監督に復帰した際、その関係は崩壊した。ユーロ2020予選突破のために暫定監督として就任していたモレノは、不要な存在となってしまった。

忠実なアシスタントから疎外された存在への変貌は、表には出ない形で進んだものの、すぐに世間の注目を集めることになった。モレノは、その決定が直接伝えられたものの、二人が共有してきた歴史を考えると、彼が期待していたような配慮が欠けていたと明かしている。