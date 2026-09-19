AFP
翻訳者：
「彼らは私のクリプトナイトだ！」とジャン・ピエロ・ガスペリーニが大一番を前にインテルについて率直に認める
ガスペリーニ、基準となるインテルとの差を埋めることを目指す
ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、スタディオ・オリンピコで行われる注目のインテル戦を前に、自チームが互角に戦うという野心を口にした。ローマ指揮官は、国内での支配的な強さと欧州ファイナル進出を受け、現王者がイタリアサッカーの基準であることを認めた。
それでも、戦力の厚みと安定した結果という点でインテルが依然として客観的に上回っていると認めつつ、ガスペリーニ監督はローマの進歩に満足感を示した。
また、本当の意味でのスクデット獲得への野心を評価するには、20試合を終えるまで待つ必要があると強調した。
- Italy Photo Press
ローマ指揮官、個人的な10試合連続黒星と向き合う
次の一戦はガスペリーニにとって心理的なハードルとなる。複数の指揮官時代にまたがって、インテルとの直近10度の対戦で連敗を喫しているからだ。本人もこの記録が複数の監督時代に及ぶものであり、アントニオ・コンテやシモーネ・インザーギから現指揮官クリスティアン・キヴまで続いていると認めた。
ただ、68歳の指揮官は、支配的なチームと対戦すれば同様の不振は起こり得ると強調した。
「彼らは私のクリプトナイトかって？ インテル相手に結果を出せていた時期もあったが、ここ数年はいつも負けている」とガスペリーニは語った。「戦術的な側面かもしれないが、監督はコンテからインザーギ、そしてキヴへと代わっている。それでも結果は変わっていない。相手は強いチームだ」
ペジェグリーニが戦列復帰で起用可能に、チームはフルメンバーがそろう
ホームチームにとって大きな追い風となる中、ガスペリーニ監督は、マヌ・コネ、エバン・エンディッカ、ウェズレイが軽傷や季節性のインフルエンザから回復し、全員が問題なく出場可能だと明かした。また、MFロレンツォ・ペッレグリーニも、長期離脱を経てここ2週間でフルトレーニングに復帰した。
指揮官は、試合前の緊張感がチーム全体に残るいかなる身体的疲労感よりも勝ると強調した。
さらにガスペリーニ監督は、審判員ダビデ・マッサを巡る最近の判定論争を一蹴し、完璧なパフォーマンスを見せるはずだとして信頼を示した。
- AFP
ウイングバックのポジションを巡り、戦術的な決断が迫っている
ガスペリーニ監督は右サイドの戦術的な配置について質問を受け、若手有望株ルッリが先発候補として引き続き検討されている状況に言及した。指揮官はナウエル・モリーナとウェズレイの両選手の戦術的多様性を強調し、ともに右利きのワイドプレーヤーでありながら、左右いずれのサイドでも効果的にプレーできると述べた。
サイドで理想的な組み合わせを選ぶことは、インテルのサイドを使ったトランジションを封じる上で極めて重要になる。
ローマは、リーグ戦で向上した現在の順位を維持し、首位チーム相手の未勝利を止める意図を持ってこの一戦に臨む。
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