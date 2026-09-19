ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、スタディオ・オリンピコで行われる注目のインテル戦を前に、自チームが互角に戦うという野心を口にした。ローマ指揮官は、国内での支配的な強さと欧州ファイナル進出を受け、現王者がイタリアサッカーの基準であることを認めた。

それでも、戦力の厚みと安定した結果という点でインテルが依然として客観的に上回っていると認めつつ、ガスペリーニ監督はローマの進歩に満足感を示した。

また、本当の意味でのスクデット獲得への野心を評価するには、20試合を終えるまで待つ必要があると強調した。