「彼らは私たちを気の毒に思ってくれた」：ウリ・ヘーネスが「バイエルン・ミュンヘンにとって最大の恥」を振り返る

「バイエルン・ミュンヘンにとってあれは最大の恥辱だった」とホーネスは語った。「なぜだか分かるか？相手は私たちを憐れんでいたんだ。ハーフタイムに『ペースを落とそう』と話し合ったように感じた。ミュンヘンでの第2戦は正直楽しみではなかった」

その試合では、バイエルンは後に優勝する相手に1-1で引き分けた。後半開始直後にリベリーが先制し、ケイタが同点とした。

このシーズン、バイエルンは無冠に終わった。残り5節でクリンスマンが解任され、ハインケスがシーズン終了まで指揮。その後、ファン・ハールが監督に就いた。

この下、ホーネスはチャンピオンズリーグで再び好結果を見ることになる。2009/10シーズン、FCBは決勝に進出したが、インテル・ミラノに敗れた。