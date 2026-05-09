FAZの取材に、74歳の彼は「過去25年間でFCバイエルンの試合を楽しみにできなかったことは？」と問われ、ホーネスは「カタルーニャのチームとの第2戦」と答えた。
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「彼らは私たちを気の毒に思ってくれた」：ウリ・ヘーネスが「バイエルン・ミュンヘンにとって最大の恥」を振り返る
彼は「第1戦で彼らは我々を完膚なきまで打ちのめした。当時、私はカンプ・ノウのベンチでユルゲン・クリンスマン（当時のバイエルン監督）の隣にいた。前半だけで何度も時計を見た。終わらない試合のように感じた」と語った。
当時ペップ・グアルディオラ率いるカタルーニャのスター軍団は前半だけで4-0とリード。リオネル・メッシ（2得点）、サミュエル・エトオ、ティエリ・アンリが猛攻を浴びせ、アウェーチームは為す術がなかった。 当時のFCBは調子が悪く、ウォルフスブルク戦で1-5と大敗した直後だった。さらにルシオとフィリップ・ラームという守備の要が2人も欠場していた。
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ウリ・ヘーネス：「ミュンヘンでの第2戦を楽しみにしていたわけではない」
「バイエルン・ミュンヘンにとってあれは最大の恥辱だった」とホーネスは語った。「なぜだか分かるか？相手は私たちを憐れんでいたんだ。ハーフタイムに『ペースを落とそう』と話し合ったように感じた。ミュンヘンでの第2戦は正直楽しみではなかった」
その試合では、バイエルンは後に優勝する相手に1-1で引き分けた。後半開始直後にリベリーが先制し、ケイタが同点とした。
このシーズン、バイエルンは無冠に終わった。残り5節でクリンスマンが解任され、ハインケスがシーズン終了まで指揮。その後、ファン・ハールが監督に就いた。
この下、ホーネスはチャンピオンズリーグで再び好結果を見ることになる。2009/10シーズン、FCBは決勝に進出したが、インテル・ミラノに敗れた。
2009年 FCバルセロナ対FCバイエルン：先発メンバー
- FCバルセロナ：バルデス - ダニ・アウベス、マルケス、ピケ、プジョル - シャビ、ヤヤ・トゥーレ、イニエスタ - メッシ、エトー、アンリ
- FCバイエルン：バット - オド、デミチェリス、ブレノ、レル - ファン・ボメル、シュヴァインシュタイガー、ゼ・ロベルト、アルティントップ、リベリー - トニ