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「彼らは気にかけていない」――アンドレ・オナナが、夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドを去る必要がある理由を明かした。「ミス」がレッドデビルズでの再起を不可能にしているからだ
マンチェスター・ユナイテッドはラメンスを獲得し、オナナをレンタル移籍で放出した。
トラブゾンスポルでの有意義な期間を経て、オナナは自信を取り戻し、2025-26シーズンの終盤にトルコカップ制覇を経験した。1年間の期限付き移籍が終了するため、今夏にオールド・トラッフォードへ復帰する。
30歳とGKとしてはまだ若いものの、イングランドでの将来はほとんどない。2023年、マンチェスター・ユナイテッドはインテルから彼を獲得するのに4300万ポンド（5800万ドル）を支払った。
FAカップ制覇の栄光はあったものの、2シーズンの正守護神としてベンチやスタンドを完全に納得させることはできなかった。結果としてより信頼できる最終ラインが必要との判断が下され、2025年9月にはセンネ・ランメンスがその座に就いた。
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オナナは2026年に完全移籍すべきか？
ユナイテッドはオナナと2028年まで契約を結んでいるが、移籍金の一部を回収できれば放出す見込みだ。 次の移籍市場で売却が必要かと問われた元ユナイテッドMFジェンバ・ジェンバは、GOALのインタビューでこう語った。「彼にとっては難しい状況だ。レンタル移籍で移籍先ではカップ戦制覇など良い経験をしたが、
彼は悪いGKではないが、タイミングが悪かった。イングランドでは足元の技術があっても評価されないことがある。彼らは気にしない。GKはゴールラインにいればいいと思っているからだ。彼にとっては厳しい状況だった。
今はレンタルで出ていってプレーし、結果も出した。 現在控えのラメンスが好パフォーマンスを示しており、監督も交代をためらうだろう。私でも同じ決断は難しい。控えがチームをCLへ導いた以上、私なら変えられない。
もし戻っても控えになるだろう。彼は緊張し、雰囲気も変わる。出場できない不満が控えGKにも影響する。だから、彼のためには移籍が最善だ」
自信を喪失：オナナは致命的なミスから立ち直れなかった
オナナが「夢の劇場」で自信を喪失し、ミスが連鎖したのかという問いに、ジェンバ・ジェンバは「そうだと思います。 ミスが重なれば、世界最高のゴールキーパーでも自信を失う。取り戻すには試合に出て戦い続けるしかない。
彼にとっては非常に厳しい状況だった。ミスが重なると、後ろから人々や新聞が迫ってくる。イングランドの環境はそれだけ過酷だ。彼は素晴らしいプレーをしたが、今必要なのは自信を取り戻すこと、つまり移籍だ。」
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移籍市場が開けば、マンチェスター・ユナイテッドはオファーを受け入れる姿勢だ
次の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドはオファーを受け入れるだろう。期待された挑戦はほとんど成果を上げなかった。オナナはキャリアのこの段階ではどこかで正GKとして毎週プレーする機会が必要だ。
イングランドでの苦境で評判を落としたかもしれないが、代表53試合とCL決勝出場の実績を活かし、選択肢は多いはずだ。