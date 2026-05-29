「彼らは気にかけていない」――アンドレ・オナナが、夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドを去る必要がある理由を明かした。「ミス」がレッドデビルズでの再起を不可能にしているからだ

ユナイテッドはオナナと2028年まで契約を結んでいるが、移籍金の一部を回収できれば放出す見込みだ。 次の移籍市場で売却が必要かと問われた元ユナイテッドMFジェンバ・ジェンバは、GOALのインタビューでこう語った。「彼にとっては難しい状況だ。レンタル移籍で移籍先ではカップ戦制覇など良い経験をしたが、

彼は悪いGKではないが、タイミングが悪かった。イングランドでは足元の技術があっても評価されないことがある。彼らは気にしない。GKはゴールラインにいればいいと思っているからだ。彼にとっては厳しい状況だった。

今はレンタルで出ていってプレーし、結果も出した。 現在控えのラメンスが好パフォーマンスを示しており、監督も交代をためらうだろう。私でも同じ決断は難しい。控えがチームをCLへ導いた以上、私なら変えられない。

もし戻っても控えになるだろう。彼は緊張し、雰囲気も変わる。出場できない不満が控えGKにも影響する。だから、彼のためには移籍が最善だ」