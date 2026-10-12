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「彼らは時間稼ぎがうまい！」ルチアーノ・スパレッティが試合終了直後のレッドカードをめぐる騒動の真相を明かす
スパレッティ、試合後のタッチライン際での激しい衝突でレッドカードを受ける
ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、ウニポル・ドムスで行われたカリアリとのセリエAの試合が1-1で終了した直後、レッドカードを直接提示された。試合後恒例の握手を交わそうとスパレッティ監督がカリアリのファビオ・ピサカーネ監督に近づいた際、タッチライン際で緊張が高まった。
両者のやり取りがさらに細かいものになった結果、マッテオ・マルチェナーロ主審は両監督に退場を命じ、ともに自動的に1試合のベンチ入り停止処分を受けることになった。
スパレッティ監督は主審の判断に驚きを示し、この出来事は大げさに扱われたと主張した。
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監督、ピサカーネとのやり取りの理由を説明
試合後、DAZNイタリアの取材に応じたスパレッティ監督は、タッチライン際での口論のきっかけを説明した。「何も起きていない。私は彼に、彼らは良いサッカーをするし、時間稼ぎもうまいと言った。すると彼が『時間稼ぎとはどういう意味だ』と言い、私たちは2人とも退場させられた」と語った。
「大したことではない。ごく普通のことだ」
ユヴェントスの指揮官は、ハーフタイムに通路で起きたDFジェリー・ミナとのいざこざにも言及。「昨シーズンに起きたこととまったく同じだ。彼は強い選手らしい振る舞いで我々を振り回している」と皮肉を込めて付け加えた。
不満の残る引き分けにもかかわらず、戦術面の判断を擁護
ボール保持率70％を記録し、21本のシュートを放ったユヴェントスだったが、ダニエル・マルディーニの序盤のゴールで先行を許した。81分にランダル・コロ・ムアニがヘディングで同点弾を決めた。スパレッティ監督は、ニック・ヴォルテマーデを投入する前に、コロ・ムアニをサポートする役割でニコ・ゴンサレスを先発起用した判断を擁護した。
「前半、マッケニーを左に移し、ニコ・ゴンサレスを中央に置いた」とスパレッティ監督は説明した。
「コロ・ムアニをセンターフォワードに据え、ニコ・ゴンサレスがサポートした。コロが今日のように動き回れれば、相手はマークしにくくなる」
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ベンチ入り禁止処分の中、焦点はラツィオ戦へ
1試合の出場停止処分を控えるスパレッティ監督は、次の日曜日に行われるユヴェントスのラツィオとのホーム戦を欠場する。67歳の指揮官は、ボール保持で圧倒する展開を勝利につなげるため、選手たちに現在のパフォーマンス水準を維持するよう求めた。
「もうすぐ70歳になることを考えているし、キャリアを良い形で終えたい」とスパレッティ監督は締めくくった。
「選手たちが常にこのようなプレーをすれば、我々はもっと多くの試合に勝てると確信している」
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