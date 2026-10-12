ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、ウニポル・ドムスで行われたカリアリとのセリエAの試合が1-1で終了した直後、レッドカードを直接提示された。試合後恒例の握手を交わそうとスパレッティ監督がカリアリのファビオ・ピサカーネ監督に近づいた際、タッチライン際で緊張が高まった。

両者のやり取りがさらに細かいものになった結果、マッテオ・マルチェナーロ主審は両監督に退場を命じ、ともに自動的に1試合のベンチ入り停止処分を受けることになった。

スパレッティ監督は主審の判断に驚きを示し、この出来事は大げさに扱われたと主張した。