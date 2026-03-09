Getty Images Sport
「彼らは断った」―激怒のシャビ、バルセロナがアーセナルのスター選手獲得を阻止したと明かす
ズビメンディの高まる評価
当時ズビメンディはレアル・ソシエダでプレーしており、リーガ・エスパニョーラで最も安定した守備的ミッドフィルダーの一人として確固たる評価を築いていた。スペイン代表として2024年欧州選手権と2023年UEFAネーションズリーグを制し、2020年東京オリンピックでは銀メダルを獲得。さらに2020年にはレアル・ソシエダでコパ・デル・レイ優勝を経験している。 ズビメンディの評価が高まり、最終的に6000万ポンドでミケル・アルテタ率いるアーセナルへ移籍したにもかかわらず、バルセロナ関係者はこの移籍は不可能だと主張した。
カンプ・ノウでの内部崩壊
この一連の流れを振り返り、シャビは『ラ・バンガルディア』紙のインタビューで移籍最優先事項について明快に語った。「セルヒオ・ブスケツが去るため、ズビメンディの獲得を要請したが、財政上の理由で拒否された」 監督とジョアン・ラポルタ会長の関係も焦点となり、シャビは当初クラブを救うために復帰したにもかかわらず裏切られたと感じたと認めた。「もちろん我々も過ちを犯した。個人としても、スタッフとの会議を通じて非常に自己批判的だった」と彼は語った。「端的に言えば、クラブへの期待は時間とともに減退していった。 彼［ラポルタ］のおかげでバルサに加入したが、結局は失望させられた」シャビは自身の在任期間を決定づけた内部摩擦の実態を暴露し、自身のスポーツビジョンとクラブの行動との隔たりを強調した。「クラブが語っている話は完全に虚偽であり、私は説明する必要を感じている——これは長年胸に秘めてきたことで、明らかにしなければならない」と彼は述べた。
リオネル・メッシの失敗に終わった復帰バルセロナのサポーターにとって最も胸が痛むのは、おそらくこの件だろう。シャビは、スポーツ面では事実上合意が成立していたにもかかわらず、クラブの上層部がプロセスを遅らせたと主張している。
「会長はそこでも真実を語っていない。レオは契約済みだった。2023年1月、ワールドカップ優勝後に接触し、彼は復帰を楽しみにしていると私に伝えた。その熱意は伝わってきた。3月まで話し合いを続け、『OKを出してくれたら会長に伝える。サッカーの観点から見て良い移籍だと判断している』と伝えた」とシャビは説明した。
「その後何が起きたか？会長がレオの父親と契約交渉を始めた。我々はリーガの承認も得ていたが、全てを台無しにしたのは会長だ。理由は説明されたか？ラポルタはこう言った——『レオが戻れば彼と全面戦争になる。許せない』と。すると突然レオが電話に出なくなった。相手側から『実現不可能だ』と伝えられていたからだ。 そこで私は彼の父親に電話し『これはありえない、ホルヘ』と言うと、彼は『会長と話せ』と返した。私は反論した——レオとは5ヶ月間交渉を続けてきた、契約は決まっていた、彼のサッカー能力に疑いの余地はなく、財政面でもモンジュイックに移転して実現させるつもりだったと」
フリックの不自然な移行についての謝罪
シャビの退団は混乱を伴ったが、後任のハンス・フリックに関する驚くべき逸話を明かした。フリックはクラブ幹部に欠けていたと思われる品格を示したという。 フリックは、シャビの知らないところで進められた不自然な交代劇について謝罪するため、シャビの自宅を訪れたと報じられている。「私が監督を務めていたあの2、3週間、クラブはすでに私の解任を決めていたのに、誰も直接伝えてくれなかった。その件についてクラブが実際に彼（フリック）と話し合っていたのか尋ねたところ、彼は謝罪しに来たんだ」とシャビは語った。
「彼は謝罪し、2時間以上話し合った。素晴らしい時間だった。クラブは彼に私への口外を禁じていたため、自宅まで謝りに来てくれた。彼は誠実で立派な人物だ。今の活躍を嬉しく思う」
