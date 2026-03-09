「彼らは断った」―激怒のシャビ、バルセロナがアーセナルのスター選手獲得を阻止したと明かす

バルセロナのサポーターにとって最も胸が痛むのは、おそらくこの件だろう。シャビは、スポーツ面では事実上合意が成立していたにもかかわらず、クラブの上層部がプロセスを遅らせたと主張している。

「会長はそこでも真実を語っていない。レオは契約済みだった。2023年1月、ワールドカップ優勝後に接触し、彼は復帰を楽しみにしていると私に伝えた。その熱意は伝わってきた。3月まで話し合いを続け、『OKを出してくれたら会長に伝える。サッカーの観点から見て良い移籍だと判断している』と伝えた」とシャビは説明した。

「その後何が起きたか？会長がレオの父親と契約交渉を始めた。我々はリーガの承認も得ていたが、全てを台無しにしたのは会長だ。理由は説明されたか？ラポルタはこう言った——『レオが戻れば彼と全面戦争になる。許せない』と。すると突然レオが電話に出なくなった。相手側から『実現不可能だ』と伝えられていたからだ。 そこで私は彼の父親に電話し『これはありえない、ホルヘ』と言うと、彼は『会長と話せ』と返した。私は反論した——レオとは5ヶ月間交渉を続けてきた、契約は決まっていた、彼のサッカー能力に疑いの余地はなく、財政面でもモンジュイックに移転して実現させるつもりだったと」