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「彼らは息子を正当に評価していない！」 クリスティアーノ・ロナウドの母親が、ジョルジェ・ジェズスとの確執を受けたポルトガルのレジェンドへの扱いに疑問を呈する
アヴェイロ、ポルトガル敗退への悲痛な思いを明かす
サッカー界は、伝説的FWが9月30日にブラジル代表のキャンプを離脱する決断を下し、大きな衝撃に包まれた。デンマークとの重要なネーションズリーグの試合を目前に控える中での出来事だった。そのベテランアタッカーは、直近のノルウェー戦における自身の出場時間をめぐって、ジョルジェ・ジェズスが特定の合意を守らなかったと非難した末に、離脱を余儀なくされたという。
ポルトガルメディア『TV 7 Dias』に対し、母アヴェイロは、この一連の出来事が家族にとって受け止めるのが非常に難しいものだったと認めた。「悲しい。普通のことです。ショックでした。息子は正面から去ることもできたのに、裏口から出ていくことになってしまった」とアヴェイロは語った。明らかな悲しみをにじませながらも、将来に目を向けようとし、「でも大丈夫。神様が面倒を見てくださる。私は少し泣きました。吐き出すことも大事です。今は前に進まなければなりません」と付け加えた。
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ロナウドの母親、ポルトガルの英雄を擁護
亀裂は、オスロで行われたノルウェー戦の2-1の勝利中に始まった。この試合で、元マンチェスター・ユナイテッドおよびレアル・マドリーのスターは出場機会のないまま終えた。後半を通してウォーミングアップするよう指示されていたものの、最後まで試合に投入されることはなく、そのことが裏切られたという感覚につながり、最終的にはトレーニング拠点を離れる決断に至った。
アヴェイロは、息子が現在代表チーム内の環境や母国の世論から受けている以上の敬意を受けるに値するという考えを変えていない。彼女は、息子は常にポルトガルの英雄だったと語った。「彼はこれまでもずっとポルトガルの英雄だった。彼は本来受けるべき形で評価されていない」とアヴェイロは話した。
ロナウド、破られた約束について沈黙を破る
退任後、このバロンドール5度受賞者は自身の立場を明確にし、ジェズスとの軋轢に言及するため、詳細な声明を発表した。そのメッセージの中で、FPF会長の要請を受け、2026年ワールドカップ後も代表に残ることで当初は合意していた経緯を説明した。
また、自身のコンディションを管理するための具体的なプランが策定されていたと主張。その内容は、この活動期間の最初と最後の試合に出場し、定期的に交代するというものだった。しかし、ノルウェー戦での出場を求められながら、長時間のウォームアップ後にベンチへ残されたことで、指揮官はほぼ直後にそのプランから逸脱したと訴えた。「私はハーフタイムからずっとウォームアップしていた。時間が過ぎていくのを見ていたが、結局一度も呼ばれなかった。監督は約束を守らなかった」と、そのFWは退団の理由を説明する衝撃的な声明の中で説明した。
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敬意を求め、復帰の可能性も探っている
現在は確執があるものの、代表復帰の扉が完全に閉ざされたわけではない。アル・ナスルのストライカーは、自身の去り方についてチームメートとポルトガル国民に心から謝罪し、離脱の責任は全面的に自分にあると認めた。
また、身体的なコンディションを維持し、クラブレベルで結果を出し続ける限り、仮に科される可能性のある出場停止処分を消化した後には、代表招集に応じる考えがあると強調した。母親は今もなお彼の最も声高な擁護者であり、彼が国にとって欠かせない存在であり続けていると主張している。
「ねえママ、心配しないで。みんながまた一緒に戻ってきたら、すべて明かすよ」と、電話で母親に伝えたと報じられており、その内容を母親がインタビューで明かした。
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