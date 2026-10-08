サッカー界は、伝説的FWが9月30日にブラジル代表のキャンプを離脱する決断を下し、大きな衝撃に包まれた。デンマークとの重要なネーションズリーグの試合を目前に控える中での出来事だった。そのベテランアタッカーは、直近のノルウェー戦における自身の出場時間をめぐって、ジョルジェ・ジェズスが特定の合意を守らなかったと非難した末に、離脱を余儀なくされたという。

ポルトガルメディア『TV 7 Dias』に対し、母アヴェイロは、この一連の出来事が家族にとって受け止めるのが非常に難しいものだったと認めた。「悲しい。普通のことです。ショックでした。息子は正面から去ることもできたのに、裏口から出ていくことになってしまった」とアヴェイロは語った。明らかな悲しみをにじませながらも、将来に目を向けようとし、「でも大丈夫。神様が面倒を見てくださる。私は少し泣きました。吐き出すことも大事です。今は前に進まなければなりません」と付け加えた。