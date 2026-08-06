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「彼らは怒り心頭だ！」。ミケル・アルテタ監督が、悔しいレアル・ベティス戦敗戦を受けたアーセナルのロッカールームの怒りの反応を明かす。
アーセナル、プレシーズンで敗戦
アーセナルは水曜夜、レアル・ベティスとのプレシーズンマッチで1-3の不本意な敗戦を喫し、現実に引き戻された。イングランドのクラブは、満員のダブリンにあるアビバ・スタジアムで、立ち上がりから守備面で苦しんだ。
スペインのクラブは試合開始直後、ロドリゴ・リケルメとネルソン・デオッサのゴールで瞬く間に2点を先行した。ピエロ・ヒンカピエがアーセナルに1点を返したものの、かつてウェストハム・ユナイテッドでプレーしたMFパブロ・フォルナルスが前半終了間際に追加点を挙げ、再び2点差とした。
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アルテタ、ロッカールームの怒りを歓迎
ピッチ上でのパフォーマンスは信じがたいほど粗雑だったにもかかわらず、アルテタはチームから見せた熱のこもった反応にひそかに満足していた。スペイン人指揮官は、ハーフタイムの時点で選手たちが自分たちの守備のミスに目に見えて苛立っていたことを明かした。
『ESPN』が伝えたところによると、同監督は「とても動揺していたし、厳しく言い合っていた。彼らは怒っているが、これは良いことだ。私たちに必要なのはそういうことだ」と語った。「重要なのは勝つことであり、私たちは勝つことができなかった。だから当然、結果には失望している。実際、25人の選手を起用したので、この試合には多少の文脈を与える必要がある」
守備のミスが先発11人を苦しめる
アルテタ監督は、先週ジローナに4-1で勝利したチームから先発メンバーを変更せずに起用。カイ・ハヴァーツ、ヴィクトル・ギェケレシュ、そして新加入のクリストス・ツォリスが名を連ねた。しかし、らしくないミスによって、本来のリズムは完全に崩された。
「前半は、より多くの主力を起用した中で、2つのまったく異なるものがあった。どうプレーしたか、そしてどう戦ったかだ。なぜなら、プレーした時間帯には本当に素晴らしい場面もあったからだ」とアルテタ監督は説明した。
「特に自陣ボックス内、そしてその周辺での戦い方は、我々が普段見せている基準からすると、いくつかのセットプレーの場面も含めてそうではなかった。もちろん改善すべき点はあるし、この試合から得られるポジティブな要素もある。そして悪い結果というのは、時にさらに強い闘志を生み出すうえで良いことでもある」
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ダブリンでの警鐘を糧に前進へ
アーセナルは、夏のトレーニングキャンプ終了に伴い、守備の脆さへの対応を急ぐことになる。アルテタ監督率いるチームは、新シーズン開幕前に早急にリズムを取り戻さなければならない。8月16日にはコミュニティ・シールドでマンチェスター・シティと対戦する予定となっている。
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