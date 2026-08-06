アルテタ監督は、先週ジローナに4-1で勝利したチームから先発メンバーを変更せずに起用。カイ・ハヴァーツ、ヴィクトル・ギェケレシュ、そして新加入のクリストス・ツォリスが名を連ねた。しかし、らしくないミスによって、本来のリズムは完全に崩された。

「前半は、より多くの主力を起用した中で、2つのまったく異なるものがあった。どうプレーしたか、そしてどう戦ったかだ。なぜなら、プレーした時間帯には本当に素晴らしい場面もあったからだ」とアルテタ監督は説明した。

「特に自陣ボックス内、そしてその周辺での戦い方は、我々が普段見せている基準からすると、いくつかのセットプレーの場面も含めてそうではなかった。もちろん改善すべき点はあるし、この試合から得られるポジティブな要素もある。そして悪い結果というのは、時にさらに強い闘志を生み出すうえで良いことでもある」