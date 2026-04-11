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「彼らは嘘をついている！」――怒れるナポリ会長のデ・ラウレンティスがFIFAとUEFAを痛烈批判。バスケットボールのようなルール変更を要求。
トップ層への不正疑惑
デ・ラウレンティスは物議を恐れない。CBSのインタビューでは、FIFAやUEFAが国際大会で得る巨額収益の分配に不満を示した。
「彼らは金を稼ぎ過ぎだ。その収益は連盟ではなくクラブに属する」と述べ、「富を分配していると言うが、実際は嘘だ」と批判した。映画プロデューサーからサッカー界の大物に転身した彼は、現在の権力構造が投資家や選手に不公平だと主張している。
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国際賠償を求める声
デ・ラウレンティス氏は、国際試合日程について「クラブが代表チームに搾取されている」と批判を続けた。シーズン中の試合数を減らし、2カ月の国際試合期間を1回にまとめるよう提案。さらに、クラブが選手を招集する「特権」に対し、各連盟が対価を支払うべきだと主張した。
特に保険について「代表戦で選手が負傷してもなぜ保険が適用されないのか。UEFAやFIFAはなぜ導入しないのか」と疑問を投げかけた。 1カ月離脱なら一定額を、長期ならそれに見合った額を支払うべきだ。1年離脱なら代替選手獲得費を負担すべきだ。選手を欲しければ対価を払え。年俸1000万なら1カ月で100万だ。 なぜ私が彼らを無償で提供しなければならないのか。彼らは私の所有物であり、彼らの所有物ではない。15人の選手を連れて行って給料を支払わないのは彼らにとって簡単すぎるし、エージェントから裏金を受け取って代表に招集することもある。それはプロとしてあるまじき行為だが、イタリアでは実際に起きていることだ。」
効果的な時間とバスケットボールの影響
金銭トラブルとは別に、デ・ラウレンティス氏は試合内容がZ世代の関心を引けていないと指摘する。対策として、従来の45分ハーフをNBA方式に見習い、25分ずつ連続する2クオーター制への変更を提唱している。
「子供たちはスマホと共に育ち、物事が速い。情熱はあるが忍耐力がない」と説明。「スタジアムなら2時間観られるが、自宅では難しい。前半と後半を25分ずつ、バスケットのように連続で実施しては」と提案した。 追加時間は審判の判断で決まるが、私はイタリアサッカー連盟（FIGC）と対立している。審判には無秩序さがあり、スポーツとして好ましくない。サッカーは産業なのに、彼らは理解していない。多額の資金を投じているのに、口出しする人間が多すぎる。」
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FIGCの新たなビジョン
FIGC選挙を前に、デ・ラウレンティスは元選手ではなく政治の専門家をイタリアサッカー界のリーダーに据えるべきだと主張。政府と税制・官僚制度改革を交渉できる信頼できる人物が必要だと強調した。また、彼は「法外な手数料を取りながら問題が起きると選手を守らない」としてエージェントの影響力も批判した。
「元選手は必要ない。成果を上げるには、政府と政治的に対話できる人物が不可欠だ」と語った。財政や官僚制度の問題を解決するには政府の支援が必要で、大臣と対話し問題を解決できる信頼できる人材を求めている。 ガブリエレ・グラヴィーナは自己防衛に走ったし、ジェンナーロ・ガットゥーゾは進路も発言も迷っていた。不安を煽るだけだ。成功のためにはリラックスが必要だ」