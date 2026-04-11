デ・ラウレンティス氏は、国際試合日程について「クラブが代表チームに搾取されている」と批判を続けた。シーズン中の試合数を減らし、2カ月の国際試合期間を1回にまとめるよう提案。さらに、クラブが選手を招集する「特権」に対し、各連盟が対価を支払うべきだと主張した。

特に保険について「代表戦で選手が負傷してもなぜ保険が適用されないのか。UEFAやFIFAはなぜ導入しないのか」と疑問を投げかけた。 1カ月離脱なら一定額を、長期ならそれに見合った額を支払うべきだ。1年離脱なら代替選手獲得費を負担すべきだ。選手を欲しければ対価を払え。年俸1000万なら1カ月で100万だ。 なぜ私が彼らを無償で提供しなければならないのか。彼らは私の所有物であり、彼らの所有物ではない。15人の選手を連れて行って給料を支払わないのは彼らにとって簡単すぎるし、エージェントから裏金を受け取って代表に招集することもある。それはプロとしてあるまじき行為だが、イタリアでは実際に起きていることだ。」