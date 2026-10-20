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ライブ
Manchester United v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

「彼らは君たちより上だ。でも…」セスク・ファブレガス、マンチェスター・ユナイテッド戦を前に力強いメッセージ

コモ
セスク・ファブレガス
コモ 対 マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・ユナイテッド
UEFAチャンピオンズリーグ

コモのセスク・ファブレガス監督は、UEFAチャンピオンズリーグでのマンチェスター・ユナイテッド戦を前に、チームの目覚ましい躍進について語った。39歳の指揮官は、アーセン・ヴェンゲル、ペップ・グアルディオラ、ジョゼ・モウリーニョといった名だたる恩師たちが、自身の指導者としてのあり方をどう形作ったかを詳しく明かした。

  • ファブレガス、コモをマンチェスター・ユナイテッドとの歴史的な一戦に導く

    セスク・ファブレガスがUEFAに現状を語った。コモはUEFAチャンピオンズリーグ第3節でマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える準備を進めている。急成長を遂げたロンバルディア州のクラブは、2024年にセリエA昇格を果たすと、昨季は4位に入り、欧州大会の出場権を獲得した。

    ファブレガスにとって、プレミアリーグのクラブをホームに迎えることは、コモの街全体にとって大きな節目となる。

    スペイン人指揮官は選手たちに、冷静さを保ち、最高レベルでの戦いを楽しむよう促した。

  • ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    監督、格上の相手との対戦でも信じる姿勢を求める

    欧州王者に3度輝いたマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える一戦について、ファブレガスは強豪と渡り合うために必要な自信を強調した。「歴史上でも屈指の強さと規模を誇るチームとの素晴らしい試合だ。夢のような一戦だが、勝って勝ち点3を手にするため、ベストを尽くさなければならない」

    「トップチームと対戦するとはどういうことなのか、少しずつ理解していかなければならない。相手が自分たちより上だと分かっていても、自分たちにあるものを生かして戦わなければならない」

    「自分たちの内なる強さとメンタリティーこそが、我々を強くし、やれると信じさせてくれるものでなければならない」と強調した。

  • ファブレガス、伝説的な恩師たちから学んだ自身の根幹をなす哲学を明かす

    ファブレガスは、名将アーセン・ヴェンゲル、ペップ・グアルディオラ、ジョゼ・モウリーニョの下で働いた経験が、自身の指導法を形作る上でどう役立ったかを説明した。「歴史上最高の監督たちと仕事ができたのは、本当に幸運だった」と振り返り、「あまり良くなかったことも、自分の考えを形作るために生かすんだ」と語った。

    「結局のところ、自分自身であることも大切だ……。そして、私はいつも同じことを自問する。『自分はどう負けたいのか？』と。私にとって、それはとても重要なことなんだ」

    ファブレガスはさらに、「負けた後でも、自分たちがやりたかったことをやったと納得して家に帰りたい。自分たちらしくなかったと思いながら家に帰りたくはない」と続けた。

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  • imago-sport-1084524284.jpgANP

    コモ、歴史的な欧州の夜に備える

    ファブレガスは、さまざまな個性を持つ選手への対応や、難しい選手起用の判断を学べたのは、指導者としての初期にコモのユースチームとセリエBのチームを率いた経験のおかげだと語った。「私たちは少しずつ、競争の激しいリーグであるセリエAで成長できる、安定した強いチームを築いた」とファブレガスは述べた。

    「次のステージへの進出には非常に厳しい道のりが待っている。それでも、ここで戦えることは私たちにとって喜びだ」

    コモは水曜日の英国夏時間18時45分にマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。ファブレガス監督の大胆な哲学を、記憶に残る欧州での結果につなげたい考えだ。

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2026年10月21日

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