欧州王者に3度輝いたマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える一戦について、ファブレガスは強豪と渡り合うために必要な自信を強調した。「歴史上でも屈指の強さと規模を誇るチームとの素晴らしい試合だ。夢のような一戦だが、勝って勝ち点3を手にするため、ベストを尽くさなければならない」

「トップチームと対戦するとはどういうことなのか、少しずつ理解していかなければならない。相手が自分たちより上だと分かっていても、自分たちにあるものを生かして戦わなければならない」

「自分たちの内なる強さとメンタリティーこそが、我々を強くし、やれると信じさせてくれるものでなければならない」と強調した。