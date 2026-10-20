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「彼らは君たちより上だ。でも…」セスク・ファブレガス、マンチェスター・ユナイテッド戦を前に力強いメッセージ
ファブレガス、コモをマンチェスター・ユナイテッドとの歴史的な一戦に導く
セスク・ファブレガスがUEFAに現状を語った。コモはUEFAチャンピオンズリーグ第3節でマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える準備を進めている。急成長を遂げたロンバルディア州のクラブは、2024年にセリエA昇格を果たすと、昨季は4位に入り、欧州大会の出場権を獲得した。
ファブレガスにとって、プレミアリーグのクラブをホームに迎えることは、コモの街全体にとって大きな節目となる。
スペイン人指揮官は選手たちに、冷静さを保ち、最高レベルでの戦いを楽しむよう促した。
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監督、格上の相手との対戦でも信じる姿勢を求める
欧州王者に3度輝いたマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える一戦について、ファブレガスは強豪と渡り合うために必要な自信を強調した。「歴史上でも屈指の強さと規模を誇るチームとの素晴らしい試合だ。夢のような一戦だが、勝って勝ち点3を手にするため、ベストを尽くさなければならない」
「トップチームと対戦するとはどういうことなのか、少しずつ理解していかなければならない。相手が自分たちより上だと分かっていても、自分たちにあるものを生かして戦わなければならない」
「自分たちの内なる強さとメンタリティーこそが、我々を強くし、やれると信じさせてくれるものでなければならない」と強調した。
ファブレガス、伝説的な恩師たちから学んだ自身の根幹をなす哲学を明かす
ファブレガスは、名将アーセン・ヴェンゲル、ペップ・グアルディオラ、ジョゼ・モウリーニョの下で働いた経験が、自身の指導法を形作る上でどう役立ったかを説明した。「歴史上最高の監督たちと仕事ができたのは、本当に幸運だった」と振り返り、「あまり良くなかったことも、自分の考えを形作るために生かすんだ」と語った。
「結局のところ、自分自身であることも大切だ……。そして、私はいつも同じことを自問する。『自分はどう負けたいのか？』と。私にとって、それはとても重要なことなんだ」
ファブレガスはさらに、「負けた後でも、自分たちがやりたかったことをやったと納得して家に帰りたい。自分たちらしくなかったと思いながら家に帰りたくはない」と続けた。
- ANP
コモ、歴史的な欧州の夜に備える
ファブレガスは、さまざまな個性を持つ選手への対応や、難しい選手起用の判断を学べたのは、指導者としての初期にコモのユースチームとセリエBのチームを率いた経験のおかげだと語った。「私たちは少しずつ、競争の激しいリーグであるセリエAで成長できる、安定した強いチームを築いた」とファブレガスは述べた。
「次のステージへの進出には非常に厳しい道のりが待っている。それでも、ここで戦えることは私たちにとって喜びだ」
コモは水曜日の英国夏時間18時45分にマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。ファブレガス監督の大胆な哲学を、記憶に残る欧州での結果につなげたい考えだ。
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