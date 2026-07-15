元フライブルク監督のクリスチャン・シュトライヒはクラーマーの意見に賛同し、スペイン代表の組織力を例に挙げた。 特にスペインの攻撃陣が示した守備の規律は、長年ブンデスリーガで指揮を執った彼にも敬意を抱かせた。「スペインの組織的な守備、ヤマル、バエナ、オヤルサバルがフランス選手が背を向けるたびに即座にプレスをかけていた。毎回だ」と語った。

シュトライヒ氏によると、両チームの決定的な違いは組織の深さと歴史だ。スペインのルイス・デ・ラ・フエンテ監督は多くの選手をU代表時代から育ててきたが、フランスは強いエゴを持つスターの寄せ集めだ。

この関係性は監督との信頼にも直結する。シュトライヒはスペイン選手と監督の絆をこう絶賛した。「彼らは監督に謙虚さと感謝を持っている。それは全く違う話だ」