専門家によると、失敗の主な原因は戦術的な規律と謙虚さの欠如にあった。クラーマーは、その原因を身体的な問題や選手の闘志の欠如には求めなかった。
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「彼らは単に練習する気がないだけだ」：ドイツの世界王者、フランス代表を批判
「フランスに非はない。選手たちは全力で走っていた」と33歳の彼は強調し、走力データを指摘した。問題なのは、ボールを持たない時の戦術的な動きだ。
クラマー氏によると、準決勝でフランスが機能的なチームとしてまとまれなかったことが最大要因だ。「最大の違いは、彼らが一体となってプレーできていないことだ」とZDFの解説者は語った。
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クレイマー、フランス代表について：「練習する気はない」
こうした個性派集団を指導するのは、コーチ陣にとって大きな課題だ。クラマーはこう分析する。「この騒がしい連中を指導しなければならない。デンベレやムバッペのような世界トップクラスの選手たちが大勢いるなら、監督の最大の課題は彼らの機嫌を損なわないことだろう。」
さらに2014年W杯優勝者は攻撃陣の守備姿勢を痛烈に批判した。「今日のフランス代表の守備反応を見れば、スペインがいつまでも攻められる理由が分かる。彼らはサボっているわけではないが、練習する気がなく、そのため戦術が定着しないのだ。」
スペイン巡礼の旅：デ・ラ・フエンテへの謙虚さと感謝
元フライブルク監督のクリスチャン・シュトライヒはクラーマーの意見に賛同し、スペイン代表の組織力を例に挙げた。 特にスペインの攻撃陣が示した守備の規律は、長年ブンデスリーガで指揮を執った彼にも敬意を抱かせた。「スペインの組織的な守備、ヤマル、バエナ、オヤルサバルがフランス選手が背を向けるたびに即座にプレスをかけていた。毎回だ」と語った。
シュトライヒ氏によると、両チームの決定的な違いは組織の深さと歴史だ。スペインのルイス・デ・ラ・フエンテ監督は多くの選手をU代表時代から育ててきたが、フランスは強いエゴを持つスターの寄せ集めだ。
この関係性は監督との信頼にも直結する。シュトライヒはスペイン選手と監督の絆をこう絶賛した。「彼らは監督に謙虚さと感謝を持っている。それは全く違う話だ」
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スペインがフランスのワールドカップ優勝の夢を打ち砕く
火曜日の夜、フランスは3大会連続の決勝進出を逃した。スペインに0-2で完敗し、残ったのは3位決定戦だけだ。一方、スペインは日曜の決勝で、水曜21時に開催される第2準決勝のイングランド対アルゼンチン勝者と戦う。
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