元フライブルク監督のクリスチャン・シュトライヒはクラーマーの意見に賛同し、スペイン代表の組織的な守備を例に挙げた。 特にスペインの攻撃陣が示した守備の規律は、長年ブンデスリーガで指揮を執った彼の敬意を呼んだ。「スペインの組織的な守備、ラミーヌ・ヤマル、バエナ、オヤルサバルがフランス選手が背を向けるたびに即座にプレスをかけていた。毎回だ」と語った。

シュトライヒ氏によると、両チームの決定的な違いは組織の深さと歴史だ。スペインのルイス・デ・ラ・フエンテ監督は多くの選手をU代表時代から育ててきたが、フランスは強いエゴを持つスターの寄せ集めだ。

この絆が監督との関係に直結している。シュトライヒはスペイン選手と監督の信頼関係をこう絶賛した。「彼らは監督に謙虚さと感謝を持っている。それは全く違う話だ」