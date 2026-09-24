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「彼らは全力で来た！」。ロドリがバルセロナ加入前に受けたレアル・マドリーからのオファーの真相を明かす
ロドリ、バルセロナ移籍前にレアル・マドリーが全力を尽くしていたと認める
バルセロナの新たなスターMFロドリが、スペインのワールドカップ優勝後に迎えた波乱の夏の移籍市場について語った。『El Partidazo de COPE』のインタビューで、スペイン代表キャプテンはレアル・マドリーが自身の獲得に向けて積極的に動いていたことを認めた。
非常に感情的な時期を経て、以前所属していたクラブを離れる決断を下した30歳のロドリは、ヨーロッパのビッグクラブから届いたオファーを検討することになった。
ロドリは7650万ユーロの移籍金でバルセロナに加入し、4年契約を結んだ。
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スペイン代表主将、交渉中のレアル・マドリーの対応を称賛
レアル・マドリーが本気で関心を示していなかったとのうわさについて、ロドリはレアル・マドリーのアプローチの実態を明かした。サンティアゴ・ベルナベウに自身を迎え入れるため、レアル・マドリーの関係者が非常に強い熱意を示し、最高レベルのオファーを提示していたことを認めた。
このMFは、交渉を通じた彼らの模範的な対応に感謝しており、そのことが最終的な決断を大きく難しいものにしたという。
「マドリーは最初の瞬間から関心を示していた」とロドリは語った。「彼らの振る舞いは模範的で、提示されたオファーは選手獲得に全力を注ぐものだった。私は向こうの人々と話をし、彼らは私がそこへ行くことを強く望み、熱意を伝えてくれた」
戦術的な適合性とリーダーシップの役割が、バルセロナを選んだ理由となった
マドリーから強いアプローチを受けていたにもかかわらず、ロドリは自らの決断があくまでプレースタイル、戦術的な適合性、そしてバルセロナの長期的プロジェクトに基づくものだったと強調した。自身のポジショナルプレーへの理解が、バルセロナの哲学、そして台頭しつつある若い才能の世代と完璧に合致すると感じていたという。
バロンドール受賞者はさらに、シニアリーダーとして若いチームを導くことに強く魅力を感じたと付け加えた。
「自分が最も成長できると信じた場所を選ぶ、フットボール上の決断だった」とロドリは説明した。「自分がこのゲームとどう向き合うか、そしてバルサで人々の大きな話題を呼ぶことになる世代のビジョンに関わるものだった。感情的な問題はゼロ、金銭的な問題もゼロ。ただフットボールだけだ」
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バロンドール受賞者が新生バルセロナの中盤の軸に
アスレティック・ビルバオ戦でバルセロナのラ・リーガデビューを果たしたロドリは、カンプ・ノウの照明の下でタイトル獲得の成功をもたらすことに集中している。ワールドカップ、チャンピオンズリーグ、バロンドールの栄誉を手にしているこの独特なMFは、国内で即座に支配的な地位を築くことを目指している。
ロドリが中盤の底で落ち着きと卓越した配球力を発揮する中、バルセロナはシーズンに臨む。
スペイン代表キャプテンは、野心的な競争サイクルを通じてバルセロナを導くことを目指している。
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