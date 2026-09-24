レアル・マドリーが本気で関心を示していなかったとのうわさについて、ロドリはレアル・マドリーのアプローチの実態を明かした。サンティアゴ・ベルナベウに自身を迎え入れるため、レアル・マドリーの関係者が非常に強い熱意を示し、最高レベルのオファーを提示していたことを認めた。

このMFは、交渉を通じた彼らの模範的な対応に感謝しており、そのことが最終的な決断を大きく難しいものにしたという。

「マドリーは最初の瞬間から関心を示していた」とロドリは語った。「彼らの振る舞いは模範的で、提示されたオファーは選手獲得に全力を注ぐものだった。私は向こうの人々と話をし、彼らは私がそこへ行くことを強く望み、熱意を伝えてくれた」