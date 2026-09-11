ボデ／グリムトは後半の崩れが響き、木曜日に行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でバイエルンに0-5の完敗を喫した。

ノルウェーのクラブは、無得点で終えた前半は規律ある守備でホームのバイエルンを抑え込んだが、正GKニキータ・ハイキンの負傷をきっかけに流れが崩れた。

ジャマル・ムシアラのゴール、ハリー・ケインの歴史的ヘディング弾、アルフォンソ・デイヴィスの強烈な一撃、そしてマイケル・オリーセの2得点によって、最終的にはバンサン・コンパニ監督率いるチームが圧倒的な勝利を収めた。