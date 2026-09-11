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「彼らは優勝候補の一つだ」 イェンス・ペッター・ハウゲ、ボードー／グリムト敗戦後に非情なバイエルン・ミュンヘンを称賛
バイエルンが後半を支配
ボデ／グリムトは後半の崩れが響き、木曜日に行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でバイエルンに0-5の完敗を喫した。
ノルウェーのクラブは、無得点で終えた前半は規律ある守備でホームのバイエルンを抑え込んだが、正GKニキータ・ハイキンの負傷をきっかけに流れが崩れた。
ジャマル・ムシアラのゴール、ハリー・ケインの歴史的ヘディング弾、アルフォンソ・デイヴィスの強烈な一撃、そしてマイケル・オリーセの2得点によって、最終的にはバンサン・コンパニ監督率いるチームが圧倒的な勝利を収めた。
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ハウゲ、手ごわい開催国を称賛
90分間を通じてクオリティーとフィジカルの持続力に明確な差があったことを認めた上で、ハウゲはホームチームの層の厚さを高く評価し、大陸王者の有力候補だと位置づけた。
試合終了後にこの一戦を振り返ったウインガーは、こう語った。「非常に難しかった。バイエルンは素晴らしいチームだ。今日は90分間それを維持できるだけのクオリティーもパワーも、僕たちにはなかった。僕たちもとても良いチームで、多くのクオリティーがあるし、どんな相手に対しても良いプレーはできる。でも、今日のような出来では駄目で、もっとうまくやる必要がある」
今大会の有力候補についての見解を改めて強調する形で、ハウゲはこう付け加えた。「バイエルンは間違いなく、僕にとって優勝候補の一つだ。ただ、もちろんパリ・サンジェルマンやバルセロナのようなチームもいる」
クヌッツェン、高くついた負傷を嘆く
ボードー／グリムトのシェティル・クヌートセン監督は、前半終了後にチームが崩れた守備面の綻びを嘆く一方で、ドイツの強豪が誇るより高い得点力にも賛辞を送った。
ブンデスリーガの強豪をたたえ、指揮官は「バイエルンにおめでとうと言いたい。非常に良いチームで、個の力がとても強い選手たちを擁している。前半にはとても満足している。私たちはプランを非常にうまく遂行し、しっかり守り、カウンターのチャンスもあった」と語った。
GKを失ったことの大きさを強調し、クヌートセン監督は「残念ながら、負傷によってGKを失ってしまった。その後は後半に問題が生じ、自分たちを見失ってしまった。それは良くなかったし、その点には失望している」と付け加えた。
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ノルウェー人は厳しい試練に直面する
ボードー／グリムトは、ミュンヘンでのオディン・ビョルトゥフトの終盤の退場を受け、守備の連係を立て直し、迅速に再建しなければならない。チャンピオンズリーグのリーグフェーズという厳しい日程の中で、クヌートセン監督のチームには、これから続く重要なホーム＆アウェーの連戦に向けて、チーム全体の粘り強さを取り戻すことが求められる。アリアンツ・アレーナで露呈した課題に対処することは、ノックアウトステージ進出へ向けた戦いを維持する上で極めて重要になる。
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