パリス・ブルナーがスタッド・ドゥ・ラ・メノーで行われたRCストラスブール戦で、ASモナコを1-1の引き分けに持ち込む71分の見事な同点弾を決め、勝ち点1をもたらした。ラミン・カマラのスルーパスを受けた元ボルシア・ドルトムントのストライカーは、豪快なロングシュートをゴール右上隅へとカールさせて突き刺した。

しかし、20歳のブルナーは直後、ストラスブールのサポーターに向かって走り、親指で喉を切るしぐさを見せたことで、ただちに怒りを招いた。

この一件は、全公式戦で今季5点目となったゴールに影を落とし、リーグ・アン当局から懲戒処分を科される可能性も浮上している。