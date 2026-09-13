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「彼らは僕の家族について話していた！」 パリス・ブルナーが、激しい騒動を引き起こした謎のゴールセレブレーションについて沈黙を破る
ブルナーが圧巻ゴールも、その後のセレブレーションが物議を醸す
パリス・ブルナーがスタッド・ドゥ・ラ・メノーで行われたRCストラスブール戦で、ASモナコを1-1の引き分けに持ち込む71分の見事な同点弾を決め、勝ち点1をもたらした。ラミン・カマラのスルーパスを受けた元ボルシア・ドルトムントのストライカーは、豪快なロングシュートをゴール右上隅へとカールさせて突き刺した。
しかし、20歳のブルナーは直後、ストラスブールのサポーターに向かって走り、親指で喉を切るしぐさを見せたことで、ただちに怒りを招いた。
この一件は、全公式戦で今季5点目となったゴールに影を落とし、リーグ・アン当局から懲戒処分を科される可能性も浮上している。
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FW、家族からの虐待が感情的な反応を引き起こしたと明かす
試合後のミックスゾーンで取材に応じたブルナーは、自身の行動を擁護し、試合を通してホームサポーターが両親に対して言葉による侮辱を浴びせていたと明かした。そして、あのジェスチャーは悪意ある行為ではなく、高いプレッシャーがかかった場面の後に感情が爆発したものにすぎないと強調した。
ドイツ代表のブルナーは、自身のジェスチャーは自分のゴールで試合の行方が決まったことを意味していたのだと説明した。
「ファンは僕の家族、母、父についていろいろ言ってきた」とブルナーは語った。「ああいうシュートの後は、いろんな感情があった。失礼なつもりはなかった。僕が言いたかったのは、『なんてゴールだ、これで終わりだ』ということだ」
FWの問題を受け、SNSで謝罪
その日の夜遅く、自身のインスタグラムのストーリーでこの騒動についてさらに言及したブルンナーは、自身のセレブレーションが招いた誤解について遺憾の意を示した。そのジェスチャーは不適切だったと認める一方で、相手への敬意を改めて強調した。
ブルンナーの反応は、プレシーズンでの見事なパフォーマンスと、直近のマルセイユ戦での2ゴールによって、モナコの攻撃陣における重要な存在として地位を確立した後に示されたものだった。
「誰かの気持ちを傷つけていたなら申し訳ない」とブルンナーは投稿した。「感情的になって行動してしまった。あのジェスチャーは軽率で、すべきではなかった」
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モナコのFW、LFPによる調査の可能性で判断待ち
この件をめぐってソーシャルメディア上で批判が高まる中、LFPの懲戒委員会がこのストライカーに罰金または出場停止処分を科すかどうかは、依然として不透明だ。モナコは、プレッシャーの大きいリーグ・アンの試合を戦う若き才能を守ることに引き続き注力している。
順位表首位を維持する中、ブルナーの攻撃面での好調はモナコにとって引き続き極めて重要となっている。
モナコは現在、次節のRCランス戦に向けて準備を進めており、スターFWがピッチ上の結果に集中し続けることを願っている。
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