AFP
翻訳者：
「彼らは僕たちを嫌っている！」 ウェストハムのマノル・ソロモンが、イスラエルの大敗後にアイルランドへ衝撃的な批判を展開
敗戦後、くすぶっていた緊張が爆発する
デブレツェンでの0-3の完敗を受け、試合前の敵対的な雰囲気に彩られた一夜の後、ソロモンは即座に怒りをあらわにした。 アイルランドの選手たちは慣例の握手を行わず、無観客のスタジアムでイスラエル国歌が流れる間は両手を後ろに回してピッチを見つめており、両者の間にはすでに険悪な空気が漂っていた。ピッチ上でのこの手痛い敗戦は、その敏感な背景をさらに悪化させ、ウインガーは相手に対して痛烈な批判を浴びせた。
- AFP
「もちろん、彼らは私たちを嫌っている」
荒れた一戦の後、ソロモンは率直に語り、相手側の姿勢を非難するとともに、自らの祖国を代表することへの大きな誇りをあらためて強調した。アイルランドの選手たちが見せたと受け止めた無礼な態度に反発し、ウェストハムのウインガーは「次に彼らと対戦する試合を待っている。あれとは全く別の試合になる」と言い切った。
「彼らには興味がない。僕たちの国は彼らの国より10倍素晴らしく、より強く、素晴らしい人々がいる驚くべき国だ。僕たちはこのチームのユニフォームを着て、イスラエル人であることを誇りに思っている。自分たちの国家と兵士たちを誇りに思っている」
両陣営の間に根深い摩擦があることについても、彼はこう続けた。「彼らはどんな小細工でもすればいい。僕たちはイスラエル人であり、この国を愛している。そしてそれはこれからも変わらない。彼らについて自分が思っていることを口にすれば、おそらく数試合の出場停止になるだろう。明らかに彼らは僕たちを嫌っている。僕たちも彼らを好きではない」
指揮官が崩壊の責任を負う
主将の激しい怒りの発言とは対照的に、ラン・ベン・シモン監督は悔恨の色をにじませ、自チームの戦術面とメンタル面の崩壊について全責任を負った。
チームが高まった雰囲気に対処できなかったことを認めた指揮官は、次のように語った。「非常に失望している。責任は私にある。きちんと準備できていると思っていたが、できていなかった。プレッシャーにうまく対処できなかったのは明らかだ。自分たちが背負っているものを理解していなかった。メンタル面でも戦術面でも失敗した」
さらに、今後の厳しい日程に目を向け、こう付け加えた。「数日後にはアイルランドとの別の試合があり、その後にはコソボとの試合もある。目を覚まし、再び立ち上がり、違った形でプレッシャーに対処できるようにするためのエネルギーを見つけなければならない」
- Inpho Photography
再戦を前に緊張感が高まっている
10月4日にはバチカ・トポラで早くも再戦が予定されているが、アイルランドの複数選手がそもそも試合開催に異議を唱えていたこともあり、この一戦をめぐっては依然として疑問が残っている。セルビアへ向かう前に、アイルランドはダブリンでオーストリアと対戦し、イスラエルは立て直しを図ってコソボと戦う。ソロモンの激しい発言は、次回対戦に向けて強い緊張を生み出している。
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