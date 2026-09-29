荒れた一戦の後、ソロモンは率直に語り、相手側の姿勢を非難するとともに、自らの祖国を代表することへの大きな誇りをあらためて強調した。アイルランドの選手たちが見せたと受け止めた無礼な態度に反発し、ウェストハムのウインガーは「次に彼らと対戦する試合を待っている。あれとは全く別の試合になる」と言い切った。

「彼らには興味がない。僕たちの国は彼らの国より10倍素晴らしく、より強く、素晴らしい人々がいる驚くべき国だ。僕たちはこのチームのユニフォームを着て、イスラエル人であることを誇りに思っている。自分たちの国家と兵士たちを誇りに思っている」

両陣営の間に根深い摩擦があることについても、彼はこう続けた。「彼らはどんな小細工でもすればいい。僕たちはイスラエル人であり、この国を愛している。そしてそれはこれからも変わらない。彼らについて自分が思っていることを口にすれば、おそらく数試合の出場停止になるだろう。明らかに彼らは僕たちを嫌っている。僕たちも彼らを好きではない」