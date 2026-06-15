「彼らは中盤を越えられない」――スペインのワールドカップ開幕戦での悔しい敗戦を受け、ロドリがカーボベルデの戦術を批判

グループH初戦で苦戦したスペイン代表のロドリ主将が、カーボベルデの戦術を辛口評価。マンチェスター・シティのMFは「相手はほとんど攻撃せず、自陣に閉じこもった」と指摘した。

試合後、ラ・1のインタビューに応じたロドリは、W杯初出場の相手の戦術に苛立ちを露わにした。「運がなかった。文句は言えない」と語った。「忍耐が必要な試合だと分かっていた。彼らは素早く守備ラインを下げ、我々はゴールを決められなかった。 チャンスは作ったが決めきれなかった。良かった点は相手にほとんどチャンスを与えなかったこと。決定力を高めたい。

さらにこの下馬評の低いチームの戦術について問われると、ロドリは「あれが彼らのスタイルだ。彼らは中盤を越えてこない。我々の決定力を高めることが課題だ」と語った。