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「彼らは中盤を越えられない」――スペインのワールドカップ開幕戦での悔しい敗戦を受け、ロドリがカーボベルデの戦術を批判
ロドリ、守備的な戦術に激怒
グループH初戦で苦戦したスペイン代表のロドリ主将が、カーボベルデの戦術を辛口評価。マンチェスター・シティのMFは「相手はほとんど攻撃せず、自陣に閉じこもった」と指摘した。
試合後、ラ・1のインタビューに応じたロドリは、W杯初出場の相手の戦術に苛立ちを露わにした。「運がなかった。文句は言えない」と語った。「忍耐が必要な試合だと分かっていた。彼らは素早く守備ラインを下げ、我々はゴールを決められなかった。 チャンスは作ったが決めきれなかった。良かった点は相手にほとんどチャンスを与えなかったこと。決定力を高めたい。
さらにこの下馬評の低いチームの戦術について問われると、ロドリは「あれが彼らのスタイルだ。彼らは中盤を越えてこない。我々の決定力を高めることが課題だ」と語った。
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アトランタでラ・ロハが悔しい結果に
スペイン代表はボール支配率で上回ったが、メルセデス・ベンツ・スタジアムで得点を奪えず。フェラン・トーレスのシュートはクロスバーを直撃したが、世界65位の相手に攻め手を欠き、好機を生かせなかった。
後半20分にバルセロナの若手ラミネ・ヤマルを投入したが、状況は変わらなかった。この引き分けでスペインは、残るグループリーグで勝ち点を積み、決勝トーナメントへ進めるよう努力が必要だ。
ブルー・シャークスのヒーロー、ヴォジーニャ
ロドリが悔しさをにじませる一方、カーボベルデ陣営は純粋な歓喜に包まれた。人口52万5000人の国から初出場した彼らは、この引き分けを勝利のように祝った。40歳のGKヴォジーニャはスペインの攻撃を幾度も止め、ヒーローとなった。
この引き分けで代表90試合出場を達成したヴォジーニャは試合後、感極まった様子だった。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた彼は「素晴らしい試合だった。この瞬間のために全力で努力してきた。とても誇りに思う」と語った。
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カーボベルデが実力を示した
グループHの“お飾り”とされていたカーボベルデにとって、この結果はアフリカサッカーの力を示した。スペインの批判にもめげず、規律ある守備で世界舞台にふさわしいことを証明した。
ヴォジーニャ監督は「我々は戦うためにワールドカップに来た。小さく弱いと思われていても、全力を尽くす」と語り、大会に来た目的を明確にした。