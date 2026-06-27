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Mallory Swanson GFXGOAL

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「彼らは一部の人々を驚かせた」――USWNTのスター、マロリー・スワンソンが代表チーム間の絆を語り、USMNTの信念を称賛。

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GOALの取材に、米国女子代表（USWNT）のフォワード、マロリー・スワンソンは、米国男子代表（USMNT）の試合を現地で応援したことや、代表チーム間の絆が深まっていることを語った。

米国女子代表は長年にわたり米国サッカーの基準を確立してきた。

W杯4回、五輪金メダル5個。世代を超えた選手たちが最高舞台で卓越を示してきた。USWNTでW杯と五輪金メダルを経験したマロリー・スワンソンは、いま米国男子代表が独自の瞬間を築こうとする姿を注視している。

「実際にスタジアムに行って、その場にいられるんです」とスワンソンは男子代表とのつながりについてGOALに語った。「だから、その『つながり』は自然と生まれると思います。彼らを応援し、ファンとして支え、これからも声を届けられることは、本当に特別なことです。」

その声援は、大会を通じて高まった自信を胸にベスト32進出したUSMNTへ向けられている。男子代表は女子代表ほどの圧倒的な実績はないものの、常に期待されてきた。「可能性」や「未来」――長年にわたりこのチームに付きまとった言葉だ。しかし今回のFIFAワールドカップでは、その物語が動き始めている。 ホームの勢いかもしれないし、単に「適切なタイミングで集まったメンバー」だからかもしれない。だが、両代表の選手に聞けば、答えは同じだ。内なる信念、ワン・ネイションの精神、そしてこのUSMNTならまだ勝ち進めるという確信だ。

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    USMNTとUSWNTの関係

    その他のUSWNT選手たちも各地の試合に足を運んでいる。ゴッサムFCのフォワード、ジェイディン・ショーをはじめとする選手たちはメットライフ・スタジアムで、カンザスシティ・カレントのミシェル・クーパーやクロワ・ベスーンらはアローヘッド・スタジアムで試合を観戦した。 ワシントン・スピリットのFWトリニティ・ロッドマンは、USMNT対オーストラリア戦で試合前にコイントスを務めた。引退したUSWNTのレジェンド、アレックス・モーガンもGOALの取材に、男女代表チームへの誇りと、今はスタンドから全力で応援している心情を語った。

    「何よりもまず、私は女子代表と男子代表の最大のファンです。だから、かつて多くの元選手たちが私のためにしてくれたように、私も応援に駆けつけたいと思っています」とモーガンは語った。「ご存知のように、アビー・ワンバックは昨年、私の米国代表引退試合に駆けつけてくれるために、国を横断して飛んできてくれました。そういったことは、本当に大きな意味があるんです」

    スタジアムへ行く、観戦会に参加する、あるいはただ応援の言葉を伝えるだけでも、そこには強い絆がある。米国代表の男女チームには、他にはない深い結びつきがあるのだ。

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  • Mallory SwansonGetty Images

    「外部からの雑音をすべて遮断する」

    スワンソンは、人々を驚かせる感覚をよく知っている。特に、独自の道を歩んできた選手として、その実感は強い。

    「以前ワールドカップ代表チームに所属していた経験から、外部の雑音をすべて遮断する術を学んだ。本当に重要なのはチーム内の結束力だけであり、彼女たちの中にもそれが感じられる」とスワンソンは語った。「彼女たちは、おそらく一部の人々を驚かせたのではないだろうか」

    彼女は大学経由という王道を選ばず、17歳だった2016年にUSWNTでデビュー。同年のリオ五輪では米国史上最年少で得点し、W杯代表にも選ばれた。 オリンピック後にUCLAでプレーする選択肢もあったが、プロ転向を選びNWSLのワシントン・スピリットと契約。2021年からシカゴ・スターズに所属している。多くの勝利を経験したスワンソンは、USMNTが勝つにはロッカールームの団結が重要だと強調した。

    「最も重要なのは、外部からの雑音をすべて遮断することです。本当に重要なのは、チーム内部で何が起きているかだけなのです」と彼女は語った。

  • Mallory SwansonGetty Images

    「ただ、彼らのことが嬉しくてたまらない」

    スワンソンと米国女子代表は2027年FIFA女子ワールドカップまであと1年。彼女はこうした瞬間があっという間に過ぎ去ることを痛感している。今はただ一ファンとして過ごす貴重な時間を楽しんでいる。プレーしていないときは、夫でMLB選手のダンスビー・スワンソンと生後間もない娘ジョシーと共に、できるだけ多くのワールドカップの試合を観戦しているとGOALに語った。

    「『画面はオフ、外に出よう！』が基本です」と子育てスタイルを説明する。「でもスポーツは別。うちではいつもスポーツ観戦しているので、ワールドカップのような瞬間を彼女と共有できるのは嬉しいです」

    外で観戦するときは、長年の定番「バッファロー・ワイルド・ウィングス」へ行く。クラブサッカー時代からチームメイトと通うお気に入りで、今もよく選ぶ店だ。 「私たちはいつもスポーツを観ているし、スポーツ観戦には『バッファロー・ワイルド・ウィングス』が最適。特にワールドカップ期間中は、ここ以上の場所はないわ」

    USMNTがベスト32に進出したことについては、スワンソンは「彼らの活躍は当然」と語った。

    「彼らの活躍は当然だと分かっていたので、ただワクワクしているだけ」と語った。


  • Mallory SwansonGetty Images

    「国中があなたを応援している」

    ホームでエンブレムを付けるのは格別だ。ファンは熱く、雰囲気は親しみやすく、どこにも知人がいる。北米開催について聞かれると、スワンソンは目を輝かせた。

    「選手たちは友人や家族の前でプレーでき、どの試合もホームのような感覚で臨める。さらに、ファンや国全体が後押ししてくれるのは本当に特別なこと」と彼女は語った。

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