米国女子代表は長年にわたり米国サッカーの基準を確立してきた。

W杯4回、五輪金メダル5個。世代を超えた選手たちが最高舞台で卓越を示してきた。USWNTでW杯と五輪金メダルを経験したマロリー・スワンソンは、いま米国男子代表が独自の瞬間を築こうとする姿を注視している。

「実際にスタジアムに行って、その場にいられるんです」とスワンソンは男子代表とのつながりについてGOALに語った。「だから、その『つながり』は自然と生まれると思います。彼らを応援し、ファンとして支え、これからも声を届けられることは、本当に特別なことです。」

その声援は、大会を通じて高まった自信を胸にベスト32進出したUSMNTへ向けられている。男子代表は女子代表ほどの圧倒的な実績はないものの、常に期待されてきた。「可能性」や「未来」――長年にわたりこのチームに付きまとった言葉だ。しかし今回のFIFAワールドカップでは、その物語が動き始めている。 ホームの勢いかもしれないし、単に「適切なタイミングで集まったメンバー」だからかもしれない。だが、両代表の選手に聞けば、答えは同じだ。内なる信念、ワン・ネイションの精神、そしてこのUSMNTならまだ勝ち進めるという確信だ。