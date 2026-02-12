Getty
「彼らはビッグクラブではない」―トーマス・フランク解任後、アンジェ・ポステコグルーがトッテナムに厳しい評価を下す
ポステコグルー監督、優勝の呪いを破った後に解任される
デンマーク人監督フランクは2月11日、指揮官としての職務を解かれた。38試合でわずか13勝しか挙げられなかったためだ。スパーズはプレミアリーグ順位表で16位に低迷しており、前季より1つ順位を落としている。
ポステコグルー監督は降格圏への転落を指揮したが、欧州カップ戦での成功を味わい、2008年以来となる初タイトルを獲得した。しかし、60歳の指揮官は「常に負け戦を強いられていた」と主張し、移籍市場でしばしば手を縛られていたことを理由に、この結果では職を維持するには不十分だった。
ポステコグルー監督がトッテナムが「ビッグクラブ」ではない理由を説明
ポステコグルーは『ザ・オーバーラップ』に対し、トッテナムが安定性と継続性に苦しむ理由について語った。マウリシオ・ポチェッティーノやジョゼ・モウリーニョといった名将でさえ期待に応えられなかった背景を説明し、こう述べた。「歴代監督の名簿を見れば、彼らが目指すものに共通のテーマはほとんど見当たらない。 トッテナムのDNA（他に適切な言葉が見つからないが）の一部として、特定のプレースタイルを好む傾向があると思う。
マウリシオ（・ポチェッティーノ）時代はその方向へ進んでいたと言えるが、同時にハリー（・ケイン）の影響力を過小評価しすぎている。もし初年度にハリーがいたなら、間違いなくCL出場権を獲得していただろう。彼の離脱で生じた穴は埋められない。不可能だ。
「だから、あの監督たちを見ると、言った通り、マウリシオはある特定のスタイルで、クラブのDNAに合っていたと思う。でも大きな問題は、彼らが何も勝てなかったことだ。勝者が必要だ。だからジョゼを呼ぼう。ジョゼはカップ決勝に導いたのに、決勝の1週間前に解任された。
「つまり『勝者』を語るなら、単発の試合ならジョゼを監督に迎えても構わない。でもそれ以上の結果は…そして次はアントニオ［コンテ］だ。彼もまた勝者だからな。でもアントニオが去り、俺が引き継いだ。
「クラブは言うんだ。『我々はサッカーを求めている』と。アントニオ時代はCL出場権は取ったが、サッカーはなかった。だからサッカーを求めている。そして君はサッカーを持っている。たとえ俺のDNAが勝利を求めるものであってもな。
「だから我々はその道を進んだ。つまりそういうことだ。彼らが何を築こうとしているのか理解するのは実に興味深い。何を目指しているのか？確かに信じられないスタジアムとトレーニング施設は作った。だが支出、特に給与体系を見ると、彼らはビッグクラブではない」
ポステコグルー、トッテナムが獲得に失敗したターゲットを明かす
彼は続けた。「選手獲得を試みていた当時、我々はそうした選手をターゲットにしていなかったからだ。特定の選手については…つまり、私の初年度が終わった時、5位でシーズンを終えたが、どうすれば5位から真の優勝争いに挑めるのか？プレミアリーグで即戦力となる選手を獲得する必要があったのだ。
「しかしその年の5位ではチャンピオンズリーグ出場権を得られず、資金も不足していた。結局ドム・ソランケを獲得した。彼は本当に…私は彼を強く推していたし、非常に気に入っていた。それに加えて10代の選手3人を獲得した。
当時ペドロ・ネトや[ブライアン]ムベウモ、[アントワーヌ]セメニョ、マルク・ゲヒを注目していた。5位から上位へ躍進するには、他のビッグクラブが取るべき手段だと考えたからだ。 この3人のティーンエイジャーは傑出した若手選手であり、トッテナムにとって素晴らしい選手になると思う。しかし彼らが5位から4位、3位へと押し上げてくれる存在ではない。
「しかしクラブから発せられていたのは『いや、我々は全戦線で戦えるクラブだ』という姿勢だった。つまり、あなたは監督として豊富な経験を持ち、世界中の様々なクラブで指揮を執ってきた。ピッチ上で望むものを実現したり、クラブを前進させたりする点で、トッテナムは他のクラブと異なるのか？ ええ、どのクラブもユニークで、それぞれ違う。 しかし、トッテナムに足を踏み入れると、至る所に『挑戦こそが行動だ』という理念が掲げられている。それが至る所にある。にもかかわらず、彼らの行動はほぼその理念の対極にある。
「ダニエル・レヴィを好きか嫌いかは別として、彼の手腕には敬意を払うべきだ。新しいスタジアムや施設を整備した安全路線は評価できる。だが彼らが気づいていなかったのは、勝利を掴むにはどこかでリスクを取る必要があるということだ。それがクラブのDNAなのだ。
「それでもトッテナムというクラブは『我々はビッグクラブの一角だ』と言い続けていた。だが現実には、この2年間の彼らの行動を見る限り、そのレベルには達していないと思う」
移籍市場での動きがスパーズをアーセナルの影に追いやる
彼はさらに、北ロンドンの宿敵に影を落とされがちな移籍市場についてこう語った。「アーセナルが選手を必要とすれば、デクラン・ライスに1億ポンドを投じるだろう。トッテナムがそんなことをするとは考えられない。今はどうか分からないが、少なくとも私の在籍期間中はもちろん、それ以前にもなかった」
「その背景にはスタジアム建設に伴う財政難もあった。ただ、私が理解していなかったのは、チャンピオンズリーグ出場がどれほど大きな差を生むかだ。あの絶望的な状況は、まさにその資金源が途絶えた結果だった」
「つまり私が就任した初年度、前シーズンは8位だった。開幕戦のブレントフォード戦2日前にハリー（ケイン）を失った。この状況で結果を出すのは困難極まりない。本当に厳しい挑戦だった。あと一歩のところまで迫った。他の年なら5位でも十分だっただろう。
「もし達成できていたら、おそらく昨年は10代の選手を3人も獲得しなかっただろう。だがそれでも、移籍金や給与だけで本当に魅力的な選手を獲得できるとは思わない。トッテナムが最後に『わあ』と驚くような選手を獲得したのは、いったいいつだったか？」
フランク解任、次戦はノースロンドン・ダービー
フランクはブレントフォード指揮官時代のプレミアリーグ経験を有していたにもかかわらず、ポステコグルーの退任後にチームを立て直すことはできなかった。彼は上層部からの十分な支援を得られなかった監督の一人と見なされている。
ポステコグルーはトッテナムの監督交代についてこう語った。「保証など何もない状況を作り出した。どんな監督を連れてきても成功しない。世界クラスの監督がいたのに成功しなかった。その理由は何か？
「なぜこれほどの大転換が必要だったのか？トーマス（・ポステコグルー）が就任した目的は？クラブの目標は？シーズン開幕時には全戦線で戦うことが目標だったはずだが、クラブが全戦線で戦えていないのは長年の問題だ。
「さらに、過去20年間クラブで最も影響力のある人物も去る。これほどの大転換を行うなら、不安定さが生じるのは理解すべきだ。トーマスはそれを承知で就任したのか？ 私にはわからない。
「私から見てこれは正当な離脱だ。サッカーを研究する者なら誰でも、私の後継という形ではないと分かる。私は何年もの間、特定の戦術を貫くために――言い換えれば――あのチームを構築してきた。彼がやってきて、我々が言うように、トッテナムは奇妙なクラブなのだ」
トッテナムの次なる日程は古巣アーセナルとのダービー戦。2月22日にトッテナム・ホットスパー・スタジアムで対戦する。この一戦、そしてチャンピオンズリーグの今後の試合（同大会は決勝トーナメント16強進出を果たしている）を指揮するのは誰になるのか、まだ見通せない状況だ。
