「彼らはビッグクラブではない」―トーマス・フランク解任後、アンジェ・ポステコグルーがトッテナムに厳しい評価を下す

彼は続けた。「選手獲得を試みていた当時、我々はそうした選手をターゲットにしていなかったからだ。特定の選手については…つまり、私の初年度が終わった時、5位でシーズンを終えたが、どうすれば5位から真の優勝争いに挑めるのか？プレミアリーグで即戦力となる選手を獲得する必要があったのだ。

「しかしその年の5位ではチャンピオンズリーグ出場権を得られず、資金も不足していた。結局ドム・ソランケを獲得した。彼は本当に…私は彼を強く推していたし、非常に気に入っていた。それに加えて10代の選手3人を獲得した。

当時ペドロ・ネトや[ブライアン]ムベウモ、[アントワーヌ]セメニョ、マルク・ゲヒを注目していた。5位から上位へ躍進するには、他のビッグクラブが取るべき手段だと考えたからだ。 この3人のティーンエイジャーは傑出した若手選手であり、トッテナムにとって素晴らしい選手になると思う。しかし彼らが5位から4位、3位へと押し上げてくれる存在ではない。

「しかしクラブから発せられていたのは『いや、我々は全戦線で戦えるクラブだ』という姿勢だった。つまり、あなたは監督として豊富な経験を持ち、世界中の様々なクラブで指揮を執ってきた。ピッチ上で望むものを実現したり、クラブを前進させたりする点で、トッテナムは他のクラブと異なるのか？ ええ、どのクラブもユニークで、それぞれ違う。 しかし、トッテナムに足を踏み入れると、至る所に『挑戦こそが行動だ』という理念が掲げられている。それが至る所にある。にもかかわらず、彼らの行動はほぼその理念の対極にある。

「ダニエル・レヴィを好きか嫌いかは別として、彼の手腕には敬意を払うべきだ。新しいスタジアムや施設を整備した安全路線は評価できる。だが彼らが気づいていなかったのは、勝利を掴むにはどこかでリスクを取る必要があるということだ。それがクラブのDNAなのだ。

「それでもトッテナムというクラブは『我々はビッグクラブの一角だ』と言い続けていた。だが現実には、この2年間の彼らの行動を見る限り、そのレベルには達していないと思う」