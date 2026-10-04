ブルキナファソは、ブエノスアイレスのモヌメンタル・スタジアムで行われるアルゼンチンとの国際親善試合を前に、異例のロジスティクス上の混乱に直面した。モロッコからのチャーター便が欠航となったことで、金銭補償への懸念と極度の疲労を理由に主力選手たちが渡航を拒否した。

アミール・アブドゥ監督は、主にU-23代表選手で構成される緊急招集のスカッドを編成せざるを得なかった。

この若いチームは、試合開催を実現するため土壇場で招集に応じた。