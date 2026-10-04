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翻訳者：
「彼らはサッカーを尊重した！」 ブルキナファソがアルゼンチンに0-7で大敗する前に起きた航空機トラブルの劇的な舞台裏
移動の混乱により、ブルキナファソは緊急の代表メンバー選考を強いられた
ブルキナファソは、ブエノスアイレスのモヌメンタル・スタジアムで行われるアルゼンチンとの国際親善試合を前に、異例のロジスティクス上の混乱に直面した。モロッコからのチャーター便が欠航となったことで、金銭補償への懸念と極度の疲労を理由に主力選手たちが渡航を拒否した。
アミール・アブドゥ監督は、主にU-23代表選手で構成される緊急招集のスカッドを編成せざるを得なかった。
この若いチームは、試合開催を実現するため土壇場で招集に応じた。
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世界王者との対戦を5時間後に控え、緊急招集メンバーが到着
緊急招集されたチームは、過酷な長距離移動を経て、キックオフのわずか5時間前にブエノスアイレスへ到着した。戦術的な準備時間を奪われ、深刻な時差ぼけにも苦しむ中、ブルキナファソは現世界王者と対戦するため、そのままピッチに立たざるを得なかった。
ブルキナベサッカー連盟（FBF）は、物流面の不手際と選手の入れ替えについて説明する公式声明を発表した。
「若いU-23の選手たちは、この試合を、世界トップクラスの選手たちを相手に国際舞台で自らの力を証明するための、美しく貴重な機会として受け止めた」と、FBFの声明には記されている。
疲弊したチーム、7失点での敗戦後にメディア対応を見送る
予想どおり、急造チームはアルゼンチンの前線を抑え切れず、0-7の大敗を喫した。試合終了のホイッスル後、疲労困憊の選手たちは正式な試合後のメディア対応を行わず、休養のため直ちにスタジアムを後にした。
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、ブルキナファソが試合開催に応じた姿勢に深い敬意を示した。
「ブルキナファソから来てくれた人たちに、心から大きな感謝を伝えたい」と、スカローニ監督は報道陣に語った。「彼らの他の選手たちが直面した問題の正確な詳細は分からない。ただ、ここに来た人たちはその努力を称賛されるべきだ。彼らはフットボールを尊重したし、私たちも彼らの戦いに敬意を払い、決勝戦であるかのように真剣に戦った」
- AFP
ブルキナファソ、内部の管理上の問題解決に焦点を移す
ブルキナファソ・サッカー連盟は現在、物流面の手続きと、トップチームのメンバーとの金銭面の対立を解決するため、緊急の事務作業に直面している。同連盟は今後の国際試合期間を前に、代表チームの運営安定化を目指している。
アルゼンチンは今代表ウィーク2試合目を、2試合連続のクリーンシート勝利で終えた。
ブルキナファソはチームの物流体制立て直しを図るべく、南米を後にする。
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