「彼らはクリスティアーノにそのタイトルを獲ってほしいと思っている」――元ポルトガル代表チームメイトが語るロナウドのW杯に関する発言

ロナウドは、2022年に宿敵メッシがアルゼンチン代表としてワールドカップを制覇する姿を目の当たりにした。元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトであるクレベソンは先日、GOALの取材に対し、CR7がどうしてもその悔しさを晴らしたいと切望していることを明かした。「彼の心の中では、おそらく『ああ、ワールドカップを勝ち取らなきゃ。こんな形でキャリアを終えるわけにはいかない』と感じているはずだ。

「彼は懸命に努力しなければならない。彼だけではない、他の選手たちも同じだ。ネイマールもおそらく『メッシにはワールドカップがあるのに、自分にはない』と考えているだろう。[アーリング]・ハーランドも同様で、彼もワールドカップを勝ち取れないかもしれない。それは選手たちの心の中、こうしたトップ選手たちの心の中にあるものだ。

「アドリアーノを見てごらん。彼はブラジルでは大物だし、イタリアでも素晴らしいレベルでプレーした。だが、ワールドカップは獲れていない。ワールドカップというのは、時に公平で、時に不公平なものだ。 あいつらは僕を見て、『なんてこった、クレベソンにはワールドカップがあるのに、自分にはないなんて信じられない！』と思っているはずだ。僕はバロンドールを5回も獲っていないが、ワールドカップは制しているんだ！」