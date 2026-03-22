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「彼らはクリスティアーノにそのタイトルを獲ってほしいと思っている」――元ポルトガル代表チームメイトが語るロナウドのW杯に関する発言
ロナウド、41歳で再びワールドカップへ
代表戦226試合出場、143ゴールを記録しているロナウドは、ポルトガル代表として欧州選手権の栄冠を手にし、UEFAネーションズリーグのトロフィーも何度か掲げてきた。
現在は怪我の治療中であり、ロベルト・マルティネス監督が発表した最新の代表メンバーには選出されなかったが、アル・ナセル所属のサウジ・プロリーグでは衰えを見せることなく、高い得点率を維持し続けている。
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ポルトガルはロナウドにワールドカップ優勝をもたらすことができるだろうか？
もし体調が万全であれば、ロナウドは今夏、またしても主要大会で母国のキャプテンを務めることになるだろう。マルティネス監督は、野心的な計画において「史上最高の選手」をローテーションから外す理由はないとして、彼に先発の座を与えると示唆している。
ルベン・ディアス、ブルーノ・フェルナンデス、ヴィティーニャといった選手を擁するポルトガルには十分な戦力が揃っており、ワールドカップでの不滅の栄光を勝ち取るための確かな可能性を秘めている。クアレスマは、代表チームの全員がキャプテンのために結果を出そうと必死になるだろうと信じている。
ポルトガル代表で80試合に出場したこの気まぐれな元ウインガーは、プーマの2026年ワールドカップユニフォーム発表会でデイリー・メール紙に対し、次のように語った。「彼らはネーションズリーグを制した。だから、そう言っているんだ。 クリスティアーノがいるからこそ、我々の勝利への意欲はさらに高まっている。彼にとってこれが最後のワールドカップであり、チームメイトたちはクリスティアーノにそのタイトルを勝ち取ってほしいと願っている。期待は高い、非常に高い。なぜなら、彼らにはそれだけの質があるからだ。もしそれがなければ、これほどの期待は抱かれていなかったはずだ。」
ロナウド、メッシの偉業に並ぶ決意
ロナウドは、2022年に宿敵メッシがアルゼンチン代表としてワールドカップを制覇する姿を目の当たりにした。元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトであるクレベソンは先日、GOALの取材に対し、CR7がどうしてもその悔しさを晴らしたいと切望していることを明かした。「彼の心の中では、おそらく『ああ、ワールドカップを勝ち取らなきゃ。こんな形でキャリアを終えるわけにはいかない』と感じているはずだ。
「彼は懸命に努力しなければならない。彼だけではない、他の選手たちも同じだ。ネイマールもおそらく『メッシにはワールドカップがあるのに、自分にはない』と考えているだろう。[アーリング]・ハーランドも同様で、彼もワールドカップを勝ち取れないかもしれない。それは選手たちの心の中、こうしたトップ選手たちの心の中にあるものだ。
「アドリアーノを見てごらん。彼はブラジルでは大物だし、イタリアでも素晴らしいレベルでプレーした。だが、ワールドカップは獲れていない。ワールドカップというのは、時に公平で、時に不公平なものだ。 あいつらは僕を見て、『なんてこった、クレベソンにはワールドカップがあるのに、自分にはないなんて信じられない！』と思っているはずだ。僕はバロンドールを5回も獲っていないが、ワールドカップは制しているんだ！」
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ロナウドが次世代の才能を鼓舞している
クアレスマは現役時代、ロナウドをその一線へと導くことはできなかったが、ユーロ2016優勝を果たしたチームの一員ではあった。彼は、新たな世代のポルトガル人選手たちが、この偉大な先人の足跡を辿るよう鼓舞され、世界一の座を勝ち取れることを願っている。
スポルティング、ポルト、バルセロナ、チェルシー、ベシクタシュでプレーした42歳の元スター選手は、次のように付け加えた。「私と共にプレーした選手たちが、母国のためにこれほど重要なタイトルを獲得した姿を見るのは、とても誇らしい。ワールドカップを制することは、私たち全員の夢だと思う。
「我々はすでに欧州王者のタイトルを獲得しており、次はワールドカップ制覇が目標だ。それはまさに『ケーキの上のチェリー』のようなものだ。なぜなら、我々は常にそれを夢見てきたが、これまで手に入れることができなかったからだ。そして現実として、このチーム、この世代は祖国に大きな希望を与えてくれた。」
ポルトガルは、2026年ワールドカップのグループK初戦を6月17日、大陸間プレーオフの勝者と戦う。その後、テキサス州ヒューストンに残りウズベキスタンと対戦した後、マイアミに移動してコロンビアと対戦する予定だ。
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