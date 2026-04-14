彼らはヴィンセント・コンパニとFCバイエルンに「教訓」を与えた。「ヨーロッパの恐怖」は歴史的な失態寸前だ。

近年、イングランドのサッカー界で「アーセナル」ほどこの呼称と深く結びつくクラブはない。ここ数年、北ロンドンに久々のビッグタイトルをもたらす寸前まで何度も迫りながら、終盤に失速し他のクラブに先を越えられた。

2022/23シーズンには第32節時点でマンチェスター・シティに5ポイント差をつけたが、終盤で逆転され5ポイント差の2位。

翌年も最終盤まで首位だったが、32節アストン・ヴィラ戦で0-2の黒星を喫し、勢いが止まった。 このミスを利用し、最後まで冷静だったシティが優勝。アーセナルは最終5試合全勝も、2ポイント及ばずだった。