イングランドのサポーターが「ボトル・ジョブ」と言うとき、それは試合やタイトル争いで、勝ったも同然のリードを逃し、優位性を結果に結びつけられなかったチームや選手、ときどき監督を指す。
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彼らはヴィンセント・コンパニとFCバイエルンに「教訓」を与えた。「ヨーロッパの恐怖」は歴史的な失態寸前だ。
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アーセナルはプレミアリーグで2度、優勝を目前に逃した。
近年、イングランドのサッカー界で「アーセナル」ほどこの呼称と深く結びつくクラブはない。ここ数年、北ロンドンに久々のビッグタイトルをもたらす寸前まで何度も迫りながら、終盤に失速し他のクラブに先を越えられた。
2022/23シーズンには第32節時点でマンチェスター・シティに5ポイント差をつけたが、終盤で逆転され5ポイント差の2位。
翌年も最終盤まで首位だったが、32節アストン・ヴィラ戦で0-2の黒星を喫し、勢いが止まった。 このミスを利用し、最後まで冷静だったシティが優勝。アーセナルは最終5試合全勝も、2ポイント及ばずだった。
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FCアーセナルはFCバイエルンを破り、「ヨーロッパの恐怖」と呼ばれた。
今シーズンは differently になるはずだった。第3節のリヴァプール戦での惜敗を除けば、シーズンは順調なスタートを切った。10月初めのウェストハム戦で2-0で勝ち、ガナーズはプレミアリーグの首位に立った。それ以来、その座を譲っていない。 11月26日、アーセナルにとって今季最大の瞬間が訪れる。
ガナーズは、ブンデスリーガ、DFBポカール、チャンピオンズリーグで無敗だったバイエルンを3-1で下した。『デイリー・メール』はアルテタ監督がコンパニー監督に「一泡吹かせた」と伝えた。 『ザ・サン』は「芸術的」と称え、海外メディアも新生アーセナルの台頭に驚いた。『AS』は「ヨーロッパの恐怖」が「予想された決勝戦」に勝ったと伝え、「このアーセナルに敵う者はない」と絶賛した。
- AFP
マンチェスター・シティは優勝争いでアーセナルに追いつける。
当時すでに強豪だったバイエルンとの試合で、アーセナルは「欧州最強」との評価を得た。その後も地位を確固たるものにした。1月17日の時点では、マンチェスターやバーミンガムに7ポイント差をつけて首位に立っていた。
しかし例年通り、北ロンドンに春が来ると「ボトル・ジョブ（大舞台での失態）」への不安も漂う。以降10試合は6勝2敗。この2敗は、それまでの33試合での敗戦数と並んだ。 さらにブレントフォード、最下位ウォルヴァーハンプトンとの2試合で引き分け、勝ち点差は6に縮まった。シティにはまだ消化試合がある。
シティがクリスタル・パレスに勝てば差は3に縮まり、週末の直接対決へ火薬庫状態だ。 特に顕著だったのは先週土曜のAFCボーンマス戦（1-2）だ。ホームのエミレーツ・スタジアムで長時間精彩を欠いたチームに対し、ファンは今季初めてスター選手にブーイングを送った。
アーセナルとミケル・アルテタ監督の間に緊張が漂い始めているのか？
試合終了のホイッスルが鳴ると、アルテタ監督は選手たちを厳しく叱責し、今後の試合ではパフォーマンスを大幅に向上させるよう求めた。「今日の試合はまさに顔面への一撃だった。重要なのは、これから我々がどう反応するかだ。 今日は奇妙なプレーが多すぎた。我々の本来のレベルには程遠い」とスペイン人監督はTNTスポーツで激しく批判した。
この失速前にもアーセナルは2度のタイトルを逃していた。3月末にリーグカップ決勝でマンチェスター・シティに0-2で敗れ、2週間と経たないうちにFAカップでもサウサンプトンに1-2で逆転負けした。
残るはチャンピオンズリーグのみ。同大会では無敗を維持し、スポルティングとの準々決勝第1戦を1-0で制してベスト4へ王手をかけた。 とはいえ、リスボンのチームがチャンスを活かせなかったこと、さらに途中出場のカイ・ハヴェルツの後半弾に救われた面もあり、水曜日の第2戦を前にファンの不安は少し和らいだ。
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今シーズンのアーセナルFCは、戦術が単調すぎるのだろうか？
シーズンが進むにつれ、アーセナルの戦術は単調で独創性に欠けると指摘されることが増えた。しかし、堅守をベースにセットプレーで得点を重ねるスタイルは機能していた。
セットプレー専門のニコラス・ジョバー（「サッカー界で最も厄介な男」）の戦略は、相手ペナルティエリア内で混乱を起こし、GKやDFをブロックして数的優位を作るもの。一時は得点の50％をセットプレーが占めた。
だが最近は相手の対策が進み、セットプレーでの優位性は目に見えて低下している。ボーンマス戦ではCK10回中ほとんどが脅威ではなく、得点は生まれなかった。エバートン戦でもCK8回で同様の結果に終わった。
- Getty Images Sport
ミケル・アルテタがアーセナルの「恐怖のパス回し」で批判を受け、解任の危機に立たされている。
アーセナルは守備的な相手に代替案が少なく、攻め手が不足する。 バイエルンやバルセロナは激しいカウンタープレスでボールを奪い、相手を自陣に閉じ込める。シティは高いポゼッションで圧力をかける。一方のアーセナルは、堅い守備とセットプレーの強さ以外に見るべき点が少ない。
ここ数か月、英国メディアはアーセナルの地味で創造性のないサッカーを「テロボール」と呼んできた。 「彼らには美しいところなど何一つない」とプレミアリーグで318試合を指揮したアラン・パーデューは語った。仮に優勝しても、元イングランド代表のポール・スコールズは「最も退屈な」王者と言い、専門家クリス・サットンは「最も醜い」と評する。
それでも03-04シーズンの「インビンシブルズ」以来のプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグでの成功を同時に成し遂げれば、攻撃力が不足していると批判するファンはほとんどいないだろう。
しかし、このままタイトルを逃し「ボトル・ジョブ」の汚名を返上できなければ、大きなトラウマが残る。
その場合、アルテタ監督も辞任に追い込まれる可能性があるとスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が報じており、有終の美を飾れなければ“ボトル・ジョブ”の代名詞として記憶されるだろう。
2025/26シーズンのアーセナルの統計
コンテスト
試合
勝利
引き分け
敗戦
1試合平均得点
得点
プレミアリーグ
32
21
7
4
2.19
62:24
チャンピオンズリーグ
11
10
1
0
2.82
27:5
FAカップ
4
3
0
1
2.25
11:4
リーグカップ
6
5
0
1
2.50
17:12
合計
53
39
8
6
2.36
117:45