Getty/GOAL
翻訳者：
「彼らはアーセナルを打ちのめすだろう」――パトリス・エヴラがミケル・アルテタに厳しい警告。「ガンナーズがもっと良いサッカーをしなければ」、フルメンバーのPSGはチャンピオンズリーグ決勝で5得点を挙げるだろう
アーセナル、2006年以来初のチャンピオンズリーグ決勝進出
アーセナルは2006年以来となる欧州カップ戦決勝へ無敗で進出し、アルテタ監督はブダペストでクラブ最高峰のタイトル獲得を狙う。
しかしPSGは祝祭を台無しにしようとしている。彼らは2015～2018年のジネディーヌ・ジダン率いるレアル・マドリードに続き、現代サッカー史上2チーム目となるCL連覇を狙う。
PSGは強力な攻撃陣を持つ
リーグ・アンの強豪は、ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの強力3トップで圧倒的な攻撃力を誇る。一方、2025-26プレミアリーグで27失点のみだったアーセナルが2冠を達成するには、守備陣の堅守が不可欠だ。
2008～2011年の4年間でマンチェスター・ユナイテッドを3度の決勝に導き（1勝2敗）、リオネル・メッシ率いるバルセロナとも対戦したパトリス・エヴラは、チャンピオンズリーグ制覇の難しさを身をもって知っている。
アーセナルはPSGを抑えられるか？
元フランス代表選手は、母国のチームがアーセナルにとって手強い相手になるのではないかと懸念している。Stakeとの提携インタビューでGOALの取材に応じ、最近の成績が示すほどアーセナルは強いかという問いにこう答えた。「いや、いや、いや、いや……少し早計だったかもしれない。でも今回はアーセナルの問題ではなく、PSGの問題なんだ。
PSGは現在サッカー界を支配している。アーセナルにはオープンなサッカーをしてほしい。もし以前のように「バスを停める」ような守備をすれば、決勝でインテルにやったように5得点を奪われるだろう。イタリアでは生まれた瞬間からカテナッチョを教わるが、それでもPSGには通用しない。
デンベレら全選手が揃えば、PSGはアーセナルを圧倒するだろう。とはいえ、結果はどうなるか分からない。アーセナルはプレミアリーグを制したばかりだ。ファンにとっても、チャンピオンズリーグ制覇はボーナスだろう。
仮にCLを制しなくてもファンは悲しまない。リーグ優勝という22年越しの大仕事を果たしたからだ。CL制覇はあくまで“ケーキの上のチェリー”だ。
とはいえ、準決勝でバイエルンに勝ったPSGと、アーセナルやアトレティコが戦った準決勝を比べてほしい。あくまで1試合だ。 とはいえ、PSGのサッカーを見れば、ミケル・アルテタ監督が効果的な戦略を持たない限り勝機はない。バスを停めるような守備一辺倒では勝てないだろう。
とはいえ、何が起こるか分からない。敬意と愛情を込めて言うが、優勝候補はPSGだ。PSGはクラブワールドカップでチェルシーに敗れている。だから、たった1試合なら、何が起こるか分からない。
アーセナルとPSGの最近の対戦成績
昨季準決勝でアーセナルはPSGに2戦合計3-1で敗れた。だがグループステージでは本拠地で2-0と下している。
この結果から、アルテタ監督には強豪を倒す方程式がある。次はデンベレを封じつつ、サカやオデゴールを生かす新戦略が求められる。