「彼らはアーセナルを打ちのめすだろう」――パトリス・エヴラがミケル・アルテタに厳しい警告。「ガンナーズがもっと良いサッカーをしなければ」、フルメンバーのPSGはチャンピオンズリーグ決勝で5得点を挙げるだろう

元フランス代表選手は、母国のチームがアーセナルにとって手強い相手になるのではないかと懸念している。Stakeとの提携インタビューでGOALの取材に応じ、最近の成績が示すほどアーセナルは強いかという問いにこう答えた。「いや、いや、いや、いや……少し早計だったかもしれない。でも今回はアーセナルの問題ではなく、PSGの問題なんだ。

PSGは現在サッカー界を支配している。アーセナルにはオープンなサッカーをしてほしい。もし以前のように「バスを停める」ような守備をすれば、決勝でインテルにやったように5得点を奪われるだろう。イタリアでは生まれた瞬間からカテナッチョを教わるが、それでもPSGには通用しない。

デンベレら全選手が揃えば、PSGはアーセナルを圧倒するだろう。とはいえ、結果はどうなるか分からない。アーセナルはプレミアリーグを制したばかりだ。ファンにとっても、チャンピオンズリーグ制覇はボーナスだろう。

仮にCLを制しなくてもファンは悲しまない。リーグ優勝という22年越しの大仕事を果たしたからだ。CL制覇はあくまで“ケーキの上のチェリー”だ。

とはいえ、準決勝でバイエルンに勝ったPSGと、アーセナルやアトレティコが戦った準決勝を比べてほしい。あくまで1試合だ。 とはいえ、PSGのサッカーを見れば、ミケル・アルテタ監督が効果的な戦略を持たない限り勝機はない。バスを停めるような守備一辺倒では勝てないだろう。

とはいえ、何が起こるか分からない。敬意と愛情を込めて言うが、優勝候補はPSGだ。PSGはクラブワールドカップでチェルシーに敗れている。だから、たった1試合なら、何が起こるか分からない。