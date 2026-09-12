サー・アレックス・ファーガソンの輝かしい時代には、ユナイテッドに関する有力なメディアの声が大きな存在感を放っていた。その時代は国内での支配と、チャンピオンズリーグの常連であることによって特徴づけられていた。しかし現在のマンチェスターの現実は大きく異なっており、クラブはリーグタイトルから13年間遠ざかり、欧州の強豪の一角としての地位確立にも苦しんでいる。

アモリムが解任される前、スコールズはこの指揮官について「適任ではない」「クラブを理解していない」と述べていた。当時、このポルトガル人指揮官は、レジェンドたちが現在の体制を不当に判断していると主張して応じていた。

「それは普通のことだと思う」と、退任前に彼は語っていた。「マンチェスター・ユナイテッドの監督である私たちが期待を下回っているのは事実だと思う。特に今季は、もっと多くの勝ち点を取っていなければならない。だから、それは自然に受け止めている。

「彼らは時にすべての情報を持っていないし、ここで彼らが経験してきた、常に勝っていた頃の基準でマンチェスター・ユナイテッドを見ている。だから、彼らにとって自分たちのクラブがこの状況にあるのを見るのはつらいことなんだ」



