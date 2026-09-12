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「彼らはよくしゃべる！」。ACミランのルベン・アモリム監督が、オールド・トラッフォードでの悲惨な時期を経て、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドたちを再び攻撃した。
オールド・トラフォードでの監督としての苦闘
アモリムのマンチェスター・ユナイテッドでの時間は、クラブをかつての栄光へと戻そうとする中で、大きな苦闘に彩られた。プレミアリーグでクラブ史上ワーストの順位に終わり、全公式戦63試合でわずか24勝しか挙げられなかった。この物足りない成績は、1990年代と2000年代のタイトルに彩られた時代を知るギャリー・ネヴィル、ロイ・キーン、ポール・スコールズといったクラブのレジェンドたちに、格好の批判材料を与えた。
現在はサン・シーロで自身の評価の立て直しを図っているアモリムだが、ACミランもまた豊かな歴史と要求の厳しいOBを抱えており、似たような環境に直面している。
- Getty Images
アモリムがユナイテッドのレジェンドたちを批判
歴史あるチームを率いる重圧について問われ、かつてのスターたちがたびたび口を挟む環境にどう向き合うかを尋ねられた新指揮官のミラン監督は、オールド・トラッフォードで自身を批判した面々に皮肉を飛ばさずにはいられなかった。現役の解説者たちは現代のサッカーから乖離していると主張した。
「私は以前、多くのレジェンドがいるクラブ［マンチェスター・ユナイテッド］にいた。彼らは強い意見を持ち、いろいろなことを盛んに語る」とアモリム監督は述べた。「彼らが生きていた時代は、今とはまったく違っていた」
かつての栄光の面影
サー・アレックス・ファーガソンの輝かしい時代には、ユナイテッドに関する有力なメディアの声が大きな存在感を放っていた。その時代は国内での支配と、チャンピオンズリーグの常連であることによって特徴づけられていた。しかし現在のマンチェスターの現実は大きく異なっており、クラブはリーグタイトルから13年間遠ざかり、欧州の強豪の一角としての地位確立にも苦しんでいる。
アモリムが解任される前、スコールズはこの指揮官について「適任ではない」「クラブを理解していない」と述べていた。当時、このポルトガル人指揮官は、レジェンドたちが現在の体制を不当に判断していると主張して応じていた。
「それは普通のことだと思う」と、退任前に彼は語っていた。「マンチェスター・ユナイテッドの監督である私たちが期待を下回っているのは事実だと思う。特に今季は、もっと多くの勝ち点を取っていなければならない。だから、それは自然に受け止めている。
「彼らは時にすべての情報を持っていないし、ここで彼らが経験してきた、常に勝っていた頃の基準でマンチェスター・ユナイテッドを見ている。だから、彼らにとって自分たちのクラブがこの状況にあるのを見るのはつらいことなんだ」
- Buzzi
ACミランでの新たな章
アモリムは今や、自身のプレミアリーグでの過去を脇に置き、イタリアで待ち受ける重大な任務だけに完全に集中しなければならない。英国メディアの辛辣な論評からは逃れたものの、同じく歴史あるミランで結果を出すことが、疑念を抱く人々を黙らせるためには不可欠である。
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