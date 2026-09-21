「彼らはまるで及ばない」　ポール・スコールズがマンチェスター・ユナイテッドの野心の欠如と補強方針を痛烈批判

『The Good, The Bat & The Football』のポッドキャストで語ったスコールズ氏は、マンチェスター・ユナイテッドが進んでいる方向性に強い懸念を示した。同クラブはプレミアリーグ開幕から5試合でわずか1勝にとどまり、ハル・シティとマンチェスター・シティに敗れ、エヴァートンとフラムとは引き分けている。

さらにカラバオカップでも早々に敗退した。スコールズ氏は「こう言うのはかなり悲しいが、今のマンチェスター・ユナイテッドは補強によってリーグ優勝を目指しているクラブではないように感じる」と述べた。