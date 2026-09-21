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「彼らはまるで及ばない」 ポール・スコールズがマンチェスター・ユナイテッドの野心の欠如と補強方針を痛烈批判
スコールズがマンチェスター・ユナイテッドの野心に疑問を呈する
『The Good, The Bat & The Football』のポッドキャストで語ったスコールズ氏は、マンチェスター・ユナイテッドが進んでいる方向性に強い懸念を示した。同クラブはプレミアリーグ開幕から5試合でわずか1勝にとどまり、ハル・シティとマンチェスター・シティに敗れ、エヴァートンとフラムとは引き分けている。
さらにカラバオカップでも早々に敗退した。スコールズ氏は「こう言うのはかなり悲しいが、今のマンチェスター・ユナイテッドは補強によってリーグ優勝を目指しているクラブではないように感じる」と述べた。
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獲得を逃した移籍ターゲットへのフラストレーション
マンチェスター・ユナイテッドはカゼミーロをインテル・マイアミへ放出し、MF補強の最優先ターゲットだったエリオット・アンダーソンとマテウス・フェルナンデスの獲得を逃した一方、サンドロ・トナーリとブルーノ・ギマランイスには移籍金の高さから踏み切れなかった。その代わりに、カルロス・バレバを7000万ポンド、アンドレイ・サントスを4800万ポンド、ユーリ・ティーレマンスを3500万ポンドで獲得した。
スコールズは次のように説明した。「サントスやバレバについては、フィジカル面ではより優れた選手を連れてきたのかもしれない。サントスはチェルシーで11試合に出場し、チェルシーは彼に5000万ポンドを支払った。だが、彼はチームに入り込めていない……彼らはまったく及ばない位置にいると思う」
ブット監督がFWのジレンマと序列を一蹴
元チームメートのニッキー・バット氏もクラブを批判し、31歳のルーク・ショーに対する左SBの補強に失敗したことや、ジョシュア・ザークツィーではなくマテウス・クーニャをストライカーとして起用する不可解さを指摘した。バット氏は「クーニャを9番としてプレーさせるのは、彼を殺してしまうようなものだ。彼は9番ではない……ザークツィーはマンチェスター・ユナイテッドの9番にまったく見合っていない」と語った。
また、CEOのオマル・ベラダ氏のビジョンにも疑問を呈し、次のように付け加えた。「CEOの（オマル・）ベラダは、2028年までにリーグ優勝すると言った。このままでは絶対にそうはならない。100万年たっても無理だ」
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マンチェスター・ユナイテッドの次は何か。
今後を見据えると、キャリックは2024年2月にINEOSが実権を握って以降すでに2人の監督を解任している首脳陣の下で、シーズンを立て直すという厳しい戦いに直面している。チームはライバル勢に大きく後れを取っており、指揮官は現在のスカッドで勝てる形を早急に見いださなければならない。1月の移籍市場が開く前に今季が完全に崩壊するのを防ぐためにも、今後の試合はキャリックにとって極めて重要になる。
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