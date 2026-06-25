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「彼らはどこにいるのか？」――アーセナルの新星マックス・ダウマンが従来の枠組みを打ち破る中、ハリー・レッドナップがウェストハム、チェルシー、リヴァプールの若手育成体制に疑問を呈した
サッカーアカデミー：ウェストハムのユースシステム出身の選手たち
イングランドおよびイギリス全土のユースシステムには将来が期待される選手たちがおり、トップチームでプレーする道も用意されている。だが、最高レベルに到達する選手は十分にいるのだろうか？
かつてワールドカップ優勝者のボビー・ムーア、マーティン・ピーターズ、ジェフ・ハーストを輩出し、その後トレバー・ブルッキングやトニー・コッティーも続いた。レッドナップがウェストハムを率いた時期には、ジョー・コール、リオ・ファーディナンド、フランク・ランパード、ジャーメイン・デフォー、マイケル・キャリックらが台頭した。
その後もマーク・ノーブルやデクラン・ライスが台頭したが、輩出ペースは確実に鈍っている。国内外のタイトルを争う選手も同様で、頂点に到達するのはごく一部の天才だけだ。
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なぜプレミアリーグのトップクラブで頭角を現す選手がもっと増えないのだろうか？
2026-27シーズンにウェストハムがチャンピオンシップへ降格すれば、若手にとってチャンスが増えるかもしれない。その可能性を問われたレッドナップは、BuzzBallzとの提携でGOALにこう語った。 「ウェストハムのトップチームにはアカデミー出身の選手が一人もいない。トッテナムも同じだ。あの若者たちはどこへ行ったのか？
クラブはアカデミーに多額を投資し、設備も整えている。それなのに子供たちはバスで遠征し、レベルの低いリーグでプレーしている。 昔はロンドン近郊のサウス・イースト・カウンティーズ・リーグで、トッテナム、アーセナル、チェルシー、ウェストハムなどのU-18が対戦していた。今は遠征バスやホテルを使い、全国を飛び回る。スーパースターのように扱われているが、巨費を投じるアカデミーから本当にスーパースターが生まれているのか？
目立った選手などほとんどいない。あちこちに一人、また一人……ここには素晴らしい選手が一人いる程度だ。マックス・ダウマンは数年後には国内最高の選手になるかもしれないが、それ以外にはどこにいるというのか？
「ウェストハムには？ トッテナムには？ リヴァプールには？ ほとんど見当たらない。若手が育っていない。対策が必要だ。」
現代のサッカーは、作り物すぎるのだろうか？
レッドナップや同調者は、現代サッカーが「作り物」になりすぎたと考える。下部から上部までチェックリストをこなすだけで、ポール・ガスコインやロナウジーニョ、ディエゴ・マラドーナのような予測不能な才能が育ちにくくなっている。
レッドナップはこう続けた。「その通りだ。誰もがペップ・グアルディオラ気取りだ。ゴールキーパーがセンターバックに蹴り、また戻し、右サイドバックへ。
ゴールキーパーがピッチで最もタッチ数が多いなんておかしい。センターバックもボールを弄りすぎて奪われ、失点につながる。
「ボールをキープできる大型センターフォワードにボールを預け、サイドに展開したらヘディングや飛び込みでゴールを狙うべきだ。だが今はただパスを回すだけで、そんなプレーが見えない。」
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イングランドのサッカーに「楽しさ」を取り戻せる
長年にわたり、楽しさやショーマンシップは薄れたかもしれない。だが、それらが完全に消えたわけではない。クラブ、監督、サポーターの努力で、それらを取り戻せる。ダウマンやリオ・ングモハなど、アカデミーには才能が豊富にあり、イングランドサッカーの風景が再び変わる可能性を示している。
BuzzBallzは、この夏サッカーファンに楽しさを取り戻してもらうことを使命としています。ファンが積極的に参加し、サッカーの軽快で楽しい一面を受け入れるよう促しています。 イングランド代表が最後に主要な国際大会で優勝してから21,866日が経過したことを記念し、カルト的人気を誇るレディ・トゥ・ドリンクブランド「BuzzBallz」は、大会期間中に自分のBuzzBallzがどこに現れたかを写した、独創的で面白く、意外性のある写真や動画をソーシャルメディアでシェアしたファンに、21,866個の商品をプレゼントします。