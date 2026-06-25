「彼らはどこにいるのか？」――アーセナルの新星マックス・ダウマンが従来の枠組みを打ち破る中、ハリー・レッドナップがウェストハム、チェルシー、リヴァプールの若手育成体制に疑問を呈した

2026-27シーズンにウェストハムがチャンピオンシップへ降格すれば、若手にとってチャンスが増えるかもしれない。その可能性を問われたレッドナップは、BuzzBallzとの提携でGOALにこう語った。 「ウェストハムのトップチームにはアカデミー出身の選手が一人もいない。トッテナムも同じだ。あの若者たちはどこへ行ったのか？

クラブはアカデミーに多額を投資し、設備も整えている。それなのに子供たちはバスで遠征し、レベルの低いリーグでプレーしている。 昔はロンドン近郊のサウス・イースト・カウンティーズ・リーグで、トッテナム、アーセナル、チェルシー、ウェストハムなどのU-18が対戦していた。今は遠征バスやホテルを使い、全国を飛び回る。スーパースターのように扱われているが、巨費を投じるアカデミーから本当にスーパースターが生まれているのか？

目立った選手などほとんどいない。あちこちに一人、また一人……ここには素晴らしい選手が一人いる程度だ。マックス・ダウマンは数年後には国内最高の選手になるかもしれないが、それ以外にはどこにいるというのか？

「ウェストハムには？ トッテナムには？ リヴァプールには？ ほとんど見当たらない。若手が育っていない。対策が必要だ。」