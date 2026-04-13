「彼らはこの出来事を乗り越えられないだろう」：スコットランドサッカー史上、最も波乱を呼んだ移籍。

この記事は2022年5月に公開され、今週月曜日に63歳となったモー・ジョンストンの誕生日を祝って更新されました。
グラスゴーのカトリック家庭に生まれた彼は、幼少期からセルティックFCを熱烈に支持。スコットランドでは信仰がクラブ選択を左右する。1984年、若き代表FWは憧れのクラブと契約し、ファンから選手へ転身した。夢が叶った瞬間だった。
この記事は2022年5月に公開され、今週月曜日に63歳となったモー・ジョンストンの誕生日を祝って更新されました。
グラスゴーのカトリック家庭に生まれた彼は、幼少期からセルティックFCを熱烈に支持。スコットランドでは信仰がクラブ選択を左右する。1984年、若き代表FWは憧れのクラブと契約し、ファンから選手へ転身した。夢が叶った瞬間だった。
セルティック時代、ジョンストンは2試合に1回のペースで得点を挙げ、リーグ優勝とカップ制覇を達成。さらに彼は英雄となった。プロテスタント系のレンジャーズFCとの「オールド・ファーム」ではレッドカードを受け、ロッカールームへ退く際、敵サポーターの前で十字を切った。この挑発的行為は、一部から愛を、他から憎悪を強めた。
3年後フランス・FCナントへ移籍したが、1989年には故郷に戻りたくなりセルティックと再契約。しかし直後、驚きの心変わりから宿敵レンジャーズへの電撃移籍を決断した。 しかも彼はただのカトリック教徒ではなく、セルティックのアイドルだった。
当時10歳だった『Ibrox Noise』のダニー・グラントは「グラスゴーではこの移籍はベルリンの壁崩壊より大きなニュースだった」とSPOXに語った。 移籍30周年をむかえたとき、スコットランド紙『デイリー・レコード』は「これはスコットランドサッカーの根幹を揺るがしただけでなく、この国の歴史でも重要な瞬間だった」と伝えた。
この移籍の背景には、スコットランドの2大クラブと宗教がある。スコットランドは16世紀の宗教改革でカトリックからプロテスタントへ転換した。 隣国アイルランドとは異なる展開だった。19世紀半ばのアイルランド大飢饉で多くのカトリック教徒がスコットランドへ移住し、現地プロテスタントとの間で仕事や住居を巡る対立が生まれた。
両者は宗教だけでなく、独立派と忠誠派という政治的対立でも対立した。こうした背景が憎悪を募らせた。
やがて宗派対立はサッカーにも波及する。カトリック系セント・メアリーズ教会を母体とするセルティックと、プロテスタント学生が創設したレンジャーズが対立軸となった。試合では、セルティック側にはアイルランド国旗が、レンジャーズ側にはユニオンジャックが翻り、どちらがどの立場かは一目瞭然だ。
しかし宗教観ではすぐに差が生まれた。カトリック系のセルティックは門戸を広く開き、クラブ史上最高のレジェンドにプロテスタントの選手もいる。1967年、欧州チャンピオンズカップを制したジョック・スタイン監督が好例だ。 実力が同じならプロテスタントを選ぶと明言した。「レンジャーズはカトリックを取らないから」
一方、レンジャーズには1920年代までに「カトリック選手を獲得しない」という不文律が生まれた。これは、オラニエ騎士団に所属する役員や選手の影響によるものだった。オラニエ騎士団は、かつてアイルランドでジェームズ2世の軍を破ったウィレム3世に由来する急進的プロテスタント団体である。
この慣例にもかかわらず、カトリック選手がレンジャーズでプレーした例はある。ただし、彼らは信仰を隠さなければならなかった。南アフリカ出身のフォワード、ドン・キッチンブランドは引退後、数年経って初めてカトリックであることを明かした。「当時告白していれば、素晴らしいキャリアを台無しにしていただろう」。
1970年代以降、政治やメディアは方針緩和を求め、FIFA調査の噂も流れた。レンジャーズはカトリック選手獲得を宣言しながら、最終的には最大の話題となる選手を選んだ。
モー・ジョンストンは1987年、セルティックを円満に退団した。クラブには他クラブ並みの高額年俸を払う余裕も意志もなかったため、24歳の彼が好条件でナントへ移籍することに対し、ファンも理解した。しかし2年後、スコットランド代表の主力ストライカーとして故郷へ戻ろうとしたジョンストンにとって、移籍先は1つだけだった。
1989年5月12日、セルティックは予定通りジョンストンの獲得を発表した。 移籍金は120万ポンドで合意、うち40万ポンドがすでにナントに支払われていた。マンチェスター・ユナイテッドの関心が噂されたが、ジョンストンは「英国でプレーできるのはセルティックだけ」と断言した。
翌日にはチームバスで最終戦に同行し、1週間後にはカップ決勝も観戦。セルティックは宿敵を下したが、そのライバルはすでにリーグカップとリーグ優勝を獲得していた。 グラスゴーでは勢力図が動き始めていた。この優勝は、その後9年連続で続くレンジャーズの連覇の始まりだった。
セルティックは、同市のライバルチームに競技面でも財政面でも劣っていた。事態は深刻で、クラブはジョンストンの移籍金未払い分を捻出するのに苦労していた。 事情を知ったレンジャーズ監督グレアム・スーネスは、常識を覆すアイデアを思いつく。彼は「不文律」を気にしていなかった。妻がカトリック教徒で子供たちも洗礼を受けていたからだ。「私は世間知らずだったかもしれないが、宗教は問題ではなかった」とスーネスは語った。
好待遇を示し、代表での関係を武器にジョンストンを説得。首脳陣も了承した。 「しかし私が『彼は得点を重ねて、大多数のファンを味方にする』と主張し、最終的には承認された」と振り返っている。
スネスはジョンストンに古巣を裏切る決意をさせ、クラブにも長年守られてきた不文律を破る覚悟を促した。しかし、セルティックとナントの契約が障害となった。FIFAは未払い金が支払われればジョンストンはセルティックの選手だと判断した。
セルティックのビリー・マクニール監督は、ジョンストンを起用しないことを条件に支払いを要求した。 しかしクラブは支払いを拒否し、すでに振り込まれていた40万ポンドを返還、結果としてジョンストンのレンジャーズ移籍が実現した。選手には給与アップ、ナントには移籍金が150万ポンドに増額という、双方に好都合の結末となった。
一般には、これらの驚きの出来事は知られていなかった。1989年7月10日までは、ジョンストンが翌シーズンにセルティックでプレーすることは確実視されていた。しかしセルティック復帰発表から約2か月後、その歴史的な日にレンジャーズは彼の新加入を発表した。
「レンジャーズに加入でき、とてもうれしいです。 私はグレアム・スーネスを尊敬しており、ヨーロッパ屈指のクラブに移籍する気分だ」と語り、青・白・赤のネクタイ越しにニヤリと笑った。スーネスも「モーを獲得しなければ私は馬鹿だ。私は最初からセクト主義とは無縁だと明言してきた」と語った。
この発言直後、グラスゴーは混乱に陥った。本拠地アイブロックス・パーク前には「116年の伝統の終焉」と書かれた花輪が置かれ、ファンは涙ながらにシーズンチケットやスカーフを燃やした。 ファン協会の事務局長デビッド・ミラーは「悲しい日だ。アイブロックスにローマ・カトリック教徒の顔は見たくない」と語った。一方、街の反対側ではセルティックのファンが即座に「We Hate Mo Johnston Celtic Supporters Club（モー・ジョンストンを憎むセルティック・サポーターズ・クラブ）」を登録した。
緑と白のファンは、青・白・赤のファンより怒りが大きく、長く続いた。裏切りだけでなく、ライバルに完敗したからだ。ブロガーのグラントは「レンジャーズのファンは移籍を嫌ったが、これはセルティックファンへの挑発でもあった。彼らは忘れないだろう」と語る。
スポーツ面では移籍は成功だった。ジョンストンは2年間で2度リーグ制した。だが彼は加入数カ月後、オールド・ファームで後半ロスタイムに決勝弾を挙げ、ファンと用具係ジミー・ベルの怒りを鎮めた。その日からベルはロッカールームでジョンストンのユニフォームを用意し、他の選手と同じようにチョコレートバーを配った。
クラブの象徴だったベルは69歳で死去。2022年のヨーロッパリーグ準決勝2ndレグ、RBライプツィヒ戦では1分間の黙とうが捧げられた。ジョンストン以降、用具係は異なる宗派の選手のためにユニフォームを用意するようになった。ボスマン判決後の外国人選手増加により、レンジャーズでカトリック教徒は珍しくなくなった。
それでも嫌がらせは続いた。1997/98シーズンに在籍したイタリア人ジェンナーロ・ガットゥーゾは、ロッカールームで十字架のネックレスを外すよう命じられたと明かしている。クラブが公の場で十字を切ることを許可したのは1998年になってからで、なおもホームゲームでは自粛が求められた。 その翌年にはイタリア人ロレンツォ・アモルーソがカトリック初主将となった。
チームは宗教的に多様化しても、レンジャーズのサポーターは依然としてプロテスタントであり、それを誇りに思っていた。それでも、オールド・ファームのライバル同士が取り組んできたが、両スタジアムでは今も相手宗教を憎むチャントが響く。 UEFAは2006、2007、2011、2019年など、欧州カップ戦で複数回処分を下した。
ブロガーのグラント氏は「これらの歌は侮辱や宗教のためではなく、自クラブを応援するために歌われている」と推測する。長い間、他宗派への憎悪は自宗派、つまり自クラブへの支持の証とされてきた。数十年前から歌われてきたこうした伝統から離れるのは、依然として難しい。
「グラスゴーには今も宗派主義が残るが、以前ほどではない」とグラントは語る。彼にとって「宗教は時代遅れ」だ。カトリック教徒がチームで重要な役割を果たしても気にならない。「片目のゲイのサックス奏者でも、サッカーができれば問題ない」と彼は言う。