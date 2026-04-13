「彼らはこの出来事を乗り越えられないだろう」：スコットランドサッカー史上、最も波乱を呼んだ移籍。

セルティックは、同市のライバルチームに競技面でも財政面でも劣っていた。事態は深刻で、クラブはジョンストンの移籍金未払い分を捻出するのに苦労していた。 事情を知ったレンジャーズ監督グレアム・スーネスは、常識を覆すアイデアを思いつく。彼は「不文律」を気にしていなかった。妻がカトリック教徒で子供たちも洗礼を受けていたからだ。「私は世間知らずだったかもしれないが、宗教は問題ではなかった」とスーネスは語った。

好待遇を示し、代表での関係を武器にジョンストンを説得。首脳陣も了承した。 「しかし私が『彼は得点を重ねて、大多数のファンを味方にする』と主張し、最終的には承認された」と振り返っている。

スネスはジョンストンに古巣を裏切る決意をさせ、クラブにも長年守られてきた不文律を破る覚悟を促した。しかし、セルティックとナントの契約が障害となった。FIFAは未払い金が支払われればジョンストンはセルティックの選手だと判断した。

セルティックのビリー・マクニール監督は、ジョンストンを起用しないことを条件に支払いを要求した。 しかしクラブは支払いを拒否し、すでに振り込まれていた40万ポンドを返還、結果としてジョンストンのレンジャーズ移籍が実現した。選手には給与アップ、ナントには移籍金が150万ポンドに増額という、双方に好都合の結末となった。