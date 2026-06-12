Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Alex Morgan GFXGOAL

翻訳者：

「彼らはきっと大活躍する」――USWNTレジェンド、アレックス・モーガンがUSMNTのワールドカップでの活躍を後押し。

アレックスモーガン
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 パラグアイ
パラグアイ
ワールドカップ

GOALの独占インタビューで、米国女子代表のレジェンド、アレックス・モーガンが、ワールドカップでの米国男子代表の活躍を後押しし、プレッシャーへの対処法を語った。

ワールドカップ開幕を数日後に控えた選手の気持ちを、アレックス・モーガンは誰よりも理解している。

米国女子代表のレジェンドであり、3度のW杯で2度優勝、3度の五輪でも活躍した。スタメン、ベンチ、代表落選――あらゆる状況を経験している。 現在は現役を引退しているが、モーガンは今も毎日サッカーに関わり続けている。女子スポーツへの投資家として、メディア企業「Togethxr」の創業者として、そして最近はフルタイムのサッカーママとしてだ。

多忙ながら、2026年FIFA男子ワールドカップを控える米国代表が抱えるプレッシャー、チャンス、期待についてGOALのインタビューに応じた。

「私はワールドカップで控えにも先発にもなったことがあるけど、状況はすぐに変わる」とモーガンはGOALに語った。「26番目の選手になることもあれば、常に最初に招集されることもある。対戦相手やチームのリズム、連携次第。だから、常に準備して」

彼女はロサンゼルスで開催される全試合を観戦する予定で、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームが大会で躍進すると確信している。

「きっと遠くまで進める」と彼女は語った。

また、モーガンは今夏の大会関連ブランドとも提携し、アンバサダーを務めるDraftKingsもその一つだ。

「この夏は間違いなく世界最大級のイベントの一つです」とモーガンは語った。「私はDraftKingsのアンバサダーですが、同社がこのような大規模なイベントで女性アスリートにも投資しているのを見るのは素晴らしいことです」

それでもUSMNTへのアドバイスはシンプルだ。序盤から攻勢を仕掛けること。

「初戦で存在感を示すべき。出遅れてから巻き返す余裕はない。初戦で強いメッセージを送ってほしい」と語った。

  • South Korea v United StatesGetty Images Sport

    モーガンは米国男子代表に大きな期待を寄せている

    国民的誇りと呼ぶか、盲目的な楽観主義と呼ぶか。いずれにせよ、モーガンは今夏、米国男子代表に全力投球だ。

    多くの大会を経験した彼女だからこそ、状況が瞬時に変わることを知っている。 USWNTで224試合123得点をマークし、W杯2回、五輪金1回・銅1回を獲得した彼女だからこそ、男子代表にも本命視できる質と攻撃の選択肢があると言い切れる。

    「男子代表には厚みがあり、多彩な得点手段がある。だから、このチームには大きな可能性を感じる。ドイツとの最後の試合は大きな前進で、正直、彼らは遠くまで行けると思う」

    サンディエゴ在住のモーガンは、家族とともにロサンゼルスで行われるグループステージの試合を現地観戦する予定だ。

    「できるだけ多くの試合を観戦したいと思っています」とモーガンは語った。「まずは金曜日のロサンゼルスでの試合から始めます」

    • 広告
  • United States v Canada- 2024 SheBelieves CupGetty Images Sport

    「男子チームは選手層が本当に厚いと思う」

    パラグアイ戦の先発は予測不能だ。その不確定さが醍醐味だ。しかしモーガンが注目するのは先発だけではない。彼女はチーム全体を見渡し、大会が進むにつれ戦術を変化させる選択肢が米国代表には十分にあると考える。

    ワールドカップでは、一つの布陣だけで最後まで戦うことは稀だ。対戦相手も試合の状況も変わる。怪我や警告、コンディションも考慮しなければならない。モーガンは、その問題を解決する手段をポチェッティーノが多数持っている点に米代表の強みを見ている。

    「どの11人が選ばれ、グループステージでどう変わるのか、とても興味深いです。いつもそうなるからです」と彼女は語った。「ディフェンス、ウイングバック、フォワード、攻撃的なMFまで層が厚く、あらゆる方法で得点できるチームだと思います」

    とはいえ、金曜の初戦は極めて重要だ。1試合で全てを証明する必要はないが、モーガンは序盤から流れを掴む必要があると語る。ホームのプレッシャーを考えると、徐々に試合に入る余裕はないからだ。

  • Alex Morgan, USWNTGetty

    なぜモーガンは米国代表への批判を無視するのか

    現役時代、モーガンにとって批判は仕事の一部だった。彼女は品位を保ちながら批判を受け止め、それでもプレーし続けた。現在は現役から離れ、ワールドカップに向けた雰囲気をより楽観的に、そして緊張せずに見守っている。

    「選手時代よりずっと楽観的になれていると思います」とモーガンは語る。「当時は雑音を遮断しようとしても、批判は目に入りました」

    その視点は現在の米国男子代表にも当てはまる。2026年大会へ向けた準備は波乱含みで、2025年の不安定な時期を経て、3月の合宿でもチーム状態や進路に疑問が残った。だがモーガンは大会を何度も経験し、外部の雑音が真実とは限らないと知っている。

    「男子代表について書かれたり言われていることの多くを、私自身何度も目にしてきました」とモーガンは語る。「準備不足だ、ピークが合わない、特定の選手が不調だといった批判です。その量は膨大で、私は内部からそれを見てきました。

    でも、ピークを早めすぎたくはない。選手個人が大会6カ月前から絶好調である必要はないし、W杯前に最高のシーズンを送る必要もない」

  • San Diego Wave v Houston DashGetty Images Sport

    「これは本当にいい感じだ」

    モーガンにとって、それこそがワールドカップの素晴らしさであり、混沌だ。

    準備段階で苦戦した選手が大会の主役になることもある。疑問を抱えて臨んだチームが自信を持って帰ることもある。モーガンは批判があることも理解しているが、1試合、1つの瞬間、1つのゴールがすべてを変えることも知っている。

    「今は以前より楽観的です」とモーガンは語った。「大会では状況が瞬時に変わるものですが、今回は良い手応えを感じています」

ワールドカップ
アメリカ合衆国 crest
アメリカ合衆国
USA
パラグアイ crest
パラグアイ
PAR