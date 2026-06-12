ワールドカップ開幕を数日後に控えた選手の気持ちを、アレックス・モーガンは誰よりも理解している。

米国女子代表のレジェンドであり、3度のW杯で2度優勝、3度の五輪でも活躍した。スタメン、ベンチ、代表落選――あらゆる状況を経験している。 現在は現役を引退しているが、モーガンは今も毎日サッカーに関わり続けている。女子スポーツへの投資家として、メディア企業「Togethxr」の創業者として、そして最近はフルタイムのサッカーママとしてだ。

多忙ながら、2026年FIFA男子ワールドカップを控える米国代表が抱えるプレッシャー、チャンス、期待についてGOALのインタビューに応じた。

「私はワールドカップで控えにも先発にもなったことがあるけど、状況はすぐに変わる」とモーガンはGOALに語った。「26番目の選手になることもあれば、常に最初に招集されることもある。対戦相手やチームのリズム、連携次第。だから、常に準備して」

彼女はロサンゼルスで開催される全試合を観戦する予定で、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームが大会で躍進すると確信している。

「きっと遠くまで進める」と彼女は語った。

また、モーガンは今夏の大会関連ブランドとも提携し、アンバサダーを務めるDraftKingsもその一つだ。

「この夏は間違いなく世界最大級のイベントの一つです」とモーガンは語った。「私はDraftKingsのアンバサダーですが、同社がこのような大規模なイベントで女性アスリートにも投資しているのを見るのは素晴らしいことです」

それでもUSMNTへのアドバイスはシンプルだ。序盤から攻勢を仕掛けること。

「初戦で存在感を示すべき。出遅れてから巻き返す余裕はない。初戦で強いメッセージを送ってほしい」と語った。