フットボール・アソシエーションは、9月20日に行われたフラム対マンチェスター・ユナイテッドの1-1の引き分け後に出された一連の物議を醸す発言を受け、アルベロアを不適切行為で正式に告発した。マイケル・キャリック率いるチームは、89分にマテウス・クーニャが放ったディフレクトしたシュートによって辛うじて勝ち点1を拾っていた。

判定に関する自身の見解の中で、アルベロアは審判団がキャリックのチームに有利な偏った裁定をしていたと示唆した。FAの声明では、この告発は「偏向を示唆し、そして／または試合審判の公正性に疑問を投げかける」発言に関するものだと明らかにされた。この懲戒処分は、夏に就任して以降、クレイヴン・コテージのベンチで厳しい船出を強いられているフラム指揮官に、さらなる重圧を加えるものとなった。スペイン人指揮官は、この申し立てに関して統括団体へ正式な回答を提出する期限が木曜日までとなっている。