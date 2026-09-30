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「彼らはあのチームを負けさせようとしなかった！」。クレーブン・コテージでの終盤の劇的展開の後、マンチェスター・ユナイテッド寄りの判定があったと審判団を非難したフラム指揮官アルバロ・アルベロアがFAから起訴された。
アルベロア、審判に関する疑惑で批判の的に
フットボール・アソシエーションは、9月20日に行われたフラム対マンチェスター・ユナイテッドの1-1の引き分け後に出された一連の物議を醸す発言を受け、アルベロアを不適切行為で正式に告発した。マイケル・キャリック率いるチームは、89分にマテウス・クーニャが放ったディフレクトしたシュートによって辛うじて勝ち点1を拾っていた。
判定に関する自身の見解の中で、アルベロアは審判団がキャリックのチームに有利な偏った裁定をしていたと示唆した。FAの声明では、この告発は「偏向を示唆し、そして／または試合審判の公正性に疑問を投げかける」発言に関するものだと明らかにされた。この懲戒処分は、夏に就任して以降、クレイヴン・コテージのベンチで厳しい船出を強いられているフラム指揮官に、さらなる重圧を加えるものとなった。スペイン人指揮官は、この申し立てに関して統括団体へ正式な回答を提出する期限が木曜日までとなっている。
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土壇場のドラマが衝撃的なインタビューを引き起こす
クーニャが89分に大きくディフレクトした同点弾を決め、マンチェスター・ユナイテッドに勝ち点1をもたらすと、アルベロアのフラストレーションは頂点に達した。フラムは63分にリサンドロ・マルティネスのオウンゴールで先制し、勝ち点3獲得が目前に見えていたが、指揮官は試合を通じて一貫性を欠くジャッジがあったと受け止め、怒りをあらわにした。試合後の率直なインタビューで、フラム指揮官は、この結果がピッチ上の選手たちのコントロールを超えた要因に左右されたとの考えを示した。
アルベロアは批判を一切控えず、主審がユナイテッドに「すべてのファウル」を与えたと述べた。さらに、マンチェスター・ダービーでの物議を醸したVAR判定をはじめ、ユナイテッドが関わった過去の判定論争にも言及し、主張をいっそう強めた。インタビューの中でアルベロアは「マンチェスター・シティ戦の後、彼らがここでマンチェスター・ユナイテッドを負けさせないだろうと分かっていた」と語った。FAが彼の行為について調査している核心にあるのが、まさにこれらの発言だ。
両クラブの苦戦は続く
クレイブン・コテージでのドローは、プレミアリーグ序盤戦で両クラブが抱える継続的な苦戦を浮き彫りにした。フラムは現在、勝ち点2で順位表の19位に位置しており、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールに引き分けた一方で、クリスタル・パレス、サンダーランド、チェルシーに敗れている。
マンチェスター・ユナイテッドの調子も同様に安定しておらず、キャリック監督のチームはリーグ開幕から最初の5試合でわずか1勝にとどまっている。その唯一の勝利は昇格組イプスウィッチ・タウン戦で記録したもので、開幕節のハル・シティ戦での敗戦、エヴァートンとの引き分け、そしてマンチェスター・ダービーでの痛恨の黒星に挟まれる形となった。
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アルベロアにとって今後は重要な試合が続く
現在の代表ウィーク終了後、アルベロア監督率いるチームは10月10日にイプスウィッチ・タウンとのアウェーゲームでプレミアリーグに戻る。その後、フルアムは10月17日にクレイブン・コテージでハル・シティを迎え撃ち、指揮官は今季リーグ戦初勝利を目指し続ける。
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