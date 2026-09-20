審判部門トップのハワード・ウェブは説明責任を果たすため、ユナイテッドに連絡を取った。『Match Officials Mic'd Up』で、その判定結果に非常に失望していることを認めている。ウェブは、審判団がハーランドのオフサイドの可能性に完全に意識を向けてしまい、フェルナンデスの反則を完全に見落としていたと説明した。

このミスが素早く認められたにもかかわらず、キャリックはほとんど動じなかった。「謝罪にはそれほど大きな意味はない」とユナイテッドの指揮官は述べた。「彼らが非を認めて、あれは間違っていたと言ったことは理解できるし、敬意も払う。そういうことは起こり得る。自分たちはそれに対処するしかない」

さらに、時間がたてば判定は帳尻が合うかもしれないが、今回のミスは特に痛かったと付け加えた。「確率論というか、そういうもので1つか2つは判定がこちらに来ることもあるかもしれない。でも、あの判定は試合に非常に大きな影響を与えた。だからこそ特につらかった」とキャリックは説明した。

強い苛立ちを抱えながらも、キャリックはこのテクノロジーを全面的に非難することは拒んだ。「単発の出来事は起こり得る」と彼は述べた。「あの時点ではかなり大きなものだったし、それは分かっている。それについて改めて話す必要はないと思う。だが、VARには信頼を置いている。自分たちが目指しているシステムであり、実際に使っているものだからだ」



