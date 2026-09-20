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「彼らの謝罪に大きな意味はない」 マイケル・キャリック、VARの失策でマンチェスター・ユナイテッドがマンチェスター・シティとのダービー敗戦を喫した後、PGMOLの声明に反応
ダービー敗戦、VAR論争に影つく
マンチェスター・シティはオールド・トラッフォードで1-0の勝利を収めたが、決勝点の場面は物議を醸した。ハーランドがこの試合唯一のゴールを決めたものの、シティのクラブ史上最高額補強であるフェルナンデスは明らかにオフサイドの位置にいながらプレーに関与していた。それにもかかわらず、ビデオ・アシスタント・レフェリーのチームは介入せず、この得点は認められた。
審判統括団体のプロ・レフは試合終了から3時間以内にマンチェスター・ユナイテッドへ正式に謝罪した。この明白な見落としの責任者だったVARのマット・ドノヒューとそのアシスタントであるブレイク・アントロバスは、その後、翌週末の試合で担当から外された。
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キャリック、空虚な謝罪を一蹴
審判部門トップのハワード・ウェブは説明責任を果たすため、ユナイテッドに連絡を取った。『Match Officials Mic'd Up』で、その判定結果に非常に失望していることを認めている。ウェブは、審判団がハーランドのオフサイドの可能性に完全に意識を向けてしまい、フェルナンデスの反則を完全に見落としていたと説明した。
このミスが素早く認められたにもかかわらず、キャリックはほとんど動じなかった。「謝罪にはそれほど大きな意味はない」とユナイテッドの指揮官は述べた。「彼らが非を認めて、あれは間違っていたと言ったことは理解できるし、敬意も払う。そういうことは起こり得る。自分たちはそれに対処するしかない」
さらに、時間がたてば判定は帳尻が合うかもしれないが、今回のミスは特に痛かったと付け加えた。「確率論というか、そういうもので1つか2つは判定がこちらに来ることもあるかもしれない。でも、あの判定は試合に非常に大きな影響を与えた。だからこそ特につらかった」とキャリックは説明した。
強い苛立ちを抱えながらも、キャリックはこのテクノロジーを全面的に非難することは拒んだ。「単発の出来事は起こり得る」と彼は述べた。「あの時点ではかなり大きなものだったし、それは分かっている。それについて改めて話す必要はないと思う。だが、VARには信頼を置いている。自分たちが目指しているシステムであり、実際に使っているものだからだ」
ユナイテッド、決定力を見いだすための戦いへ
ダービーでの敗戦は、試合を締めくくれない苦しみを抱えるマンチェスター・ユナイテッドにとって、悲惨な1カ月に追い打ちをかけた。ユナイテッドは最近、ブライトン戦で2点のリードを守れずホームで敗戦。こうした崩れ方をしたのは半世紀ぶりだった。この痛い敗戦の前には、エヴァートンと2-2で引き分けた試合でも2度にわたって追いつかれる、もどかしい結果に終わっていた。
この苦しい時期にチームが決定力を欠いていることについて問われると、指揮官は選手たちを擁護する姿勢を崩さなかった。「ここ1週間ほどで言えば、試合の中でいくつか起きたことに対して、かなり即時的なものだと思っている。だが、それが突然、大きくて深刻な問題があることを意味するわけではないし、そこを見極めるのが私の役目だ」とキャリックは語った。「最近起きたというだけで、それが長い間ずっと起こりつつあったことだと急に考えるのはとても簡単だ。前に進んでいく上で、チームとしてそれを理解することも一部だ。サッカーでは特定の試合で何が起こり得るのか、そして今後に向けて何を正さなければならないのかを理解する必要がある」
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フラム戦は名誉挽回のチャンスとなる
マンチェスター・ユナイテッドは、日曜日のプレミアリーグでフラムと対戦するにあたり、直近のいら立ちを素早く振り払わなければならない。キャリック監督はメンタル面を立て直す重要性を強調し、最近の不振や判定面での痛手に対して、チームが適切に反応することを求めた。
この高くついたVARの誤審について、指揮官は「その瞬間には影響があり得るし、大きな影響にもなり得る」と語った。「だが、それをシーズンの残りにまで引きずってはいけない。できるだけ早く勝利への流れを取り戻すのは、私たち次第だ」
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