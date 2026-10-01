スカローニ監督は報道陣に対し、デビュー組が経験豊富なチームのリーダーたちとともに国歌を歌う姿を目にできたことへの誇りを明かした。また、チームに加わるすべての選手が本物の喜びと高揚感をもたらし、それがそのままピッチ上にも表れると強調した。

スカローニ監督は、新旧を問わず選手たちにとってアルゼンチン代表としてプレーすることは神聖な特権であり続けると断言した。

「多くの若い選手たちが、ほかのどの選手とも同じように楽しみながら国歌を歌っている姿を見るのは素晴らしかった」と、スカローニ監督はメディアに語った。「どの監督にとっても、選手にデビューの機会を与えるのは胸が高鳴るものだ。代表監督であればなおさらだ。このユニフォームを着てプレーすることがどんな意味を持つのか、その思いが選手たちの表情から見て取れるからだ」



