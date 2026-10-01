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「彼らの表情を見るのはわくわくする！」 リオネル・スカローニ、コルドバでのデビュー機会付与について語る
スカローニ、コルドバでの勝利で感動的なデビューの瞬間を祝福
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、コルドバでボリビアを4-0で下した試合後、代表監督として得られる感情的な充実感について振り返った。スカローニ監督は、ホーム3連戦の中で新たな才能を代表チームに組み込んでいく喜びを強調した。
ラウタロ・マルティネス、ニコ・パス、クリスティアン・ロメロ、ホセ・ロペスのゴールで、危なげない勝利を収めた。
スカローニ監督は、若手選手たちがピッチに立つ姿を見ることが、自身にとって最も大きな成果の一つだと認めた。
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若手選手たちの代表ユニフォームへの情熱に胸を打たれた監督
スカローニ監督は報道陣に対し、デビュー組が経験豊富なチームのリーダーたちとともに国歌を歌う姿を目にできたことへの誇りを明かした。また、チームに加わるすべての選手が本物の喜びと高揚感をもたらし、それがそのままピッチ上にも表れると強調した。
スカローニ監督は、新旧を問わず選手たちにとってアルゼンチン代表としてプレーすることは神聖な特権であり続けると断言した。
「多くの若い選手たちが、ほかのどの選手とも同じように楽しみながら国歌を歌っている姿を見るのは素晴らしかった」と、スカローニ監督はメディアに語った。「どの監督にとっても、選手にデビューの機会を与えるのは胸が高鳴るものだ。代表監督であればなおさらだ。このユニフォームを着てプレーすることがどんな意味を持つのか、その思いが選手たちの表情から見て取れるからだ」
スカローニ監督、万能なFWぶりを見せた「フラコ」ロペスを称賛
スカローニ監督は、高い評価をパルメイラスFWホセ・“フラコ”・ロペスに送った。ロペスは試合終盤、こぼれ球を押し込んで勝利を締めくくった。指揮官は、トップチームのキャンプに合流して以降のロペスについて、前線からのプレスにおける献身性、戦術的な動き、そしてプロフェッショナルな姿勢を称賛した。
また、中央の攻撃的ポジションを巡る競争が、チーム全体を強くしていると強調した。
「フラコには満足している。彼は常にチャンスを生み出すし、優れたプレッシングと技術を備えた総合力の高い選手だ」とスカローニ監督は語った。「振る舞いも素晴らしい。我々は競争力のある代表であり続けている。私は選手たちに、ここに来たいと思ってくれていることを誇りに思うと伝えた」
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アルゼンチン、コルドバでのブルキナファソ戦へ準備進む
アルゼンチンが帰国シリーズを続ける中、スカローニ監督は木曜日に行われるブルキナファソとの国際親善試合へと意識を向けている。指揮官は競争レベルを高く保ちながら、引き続きスカッドの選択肢を見極めていく考えだ。
ベナンは今回の活動期間におけるアルゼンチンの最後の対戦相手となる。
スカローニ監督は、成長途上にあるチームのさらなる前進を求めている。
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