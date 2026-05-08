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「彼らの決意を試す」――欧州カップ戦出場権獲得の苦戦で苦境に立つチェルシーは、コール・パーマーとエンツォ・フェルナンデスの獲得オファーに備えるよう助言された。
チェルシーは直近の移籍市場で多額の資金を投入してきた。
トッド・ボーリー率いるブルーコは、西ロンドンに長期的に結果を出せるチームを作るため、多大な努力と巨費を投じてきた。補強では実績より将来性を重視した結果、安定性の課題が表面化している。
2025年にはカンファレンスリーグとクラブワールドカップを制したが、今シーズンのFAカップ優勝は未だ決まっていない。それでも、西ロンドンではピッチ内外で大きな変化が続いている。
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ブルーズ、欧州カップ戦出場権を逃す危機に
エンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオが解任され、夏に新監督が就任するまでカルム・マクファーレンが暫定的にトップチームを率いる。さらに怪我人が相次ぎ、ブルーズは大きな打撃を受けている。
9位に落ちた今、トップ7へは残り3試合。達成できなければパーマーやフェルナンデスは他クラブのオファーを受けるだろう。
チェルシーで実績を残した選手は注目される
欧州大会に出場できないことが、実績ある国際選手たちの去就に影響するかという問いに、元チェルシーのDFドリゴはBetGoodwin提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「間違いなく影響する。以前はチャンピオンズリーグ出場を楽観視していたが、突然、深刻な問題に直面している」。
契約期間やクラブの財政も考えなければならない。収入が減ればクラブは危機的状況に陥る。誰もが何らかの変更が必要だと感じるだろう。最も簡単なのは主力放出だが、それは難しい。
コール・パーマーは調子が良いときはチームを救う才能を持つ。彼のような選手は残留させたいし、クラブも努力するだろう。
「それでもヨーロッパの大会に出られないなら、強豪クラブは『チャンスだ。有望な選手を1、2人引き抜こう』と考えるだろう。そうなれば残念だ」と語った。
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マンチェスターとマドリード：パーマーとフェルナンデスはどこへ？
マンチェスター出身でシティのアカデミー育ちであるパーマーには、古巣オールド・トラッフォードへの復帰噂がある。彼は幼少期からユナイテッドファンで、チャンピオンズリーグ出場権をかけてチェルシーを追い抜いたレッドデビルズを、無力感を感じながら見守るしかない。
一方、フェルナンデスはマドリード移籍を検討中。W杯制覇の25歳は中盤の要だが、チームの不安定さが響き、近々新天地で才能を示す可能性もある。