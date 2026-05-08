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Cole Palmer Chelsea 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

「彼らの決意を試す」――欧州カップ戦出場権獲得の苦戦で苦境に立つチェルシーは、コール・パーマーとエンツォ・フェルナンデスの獲得オファーに備えるよう助言された。

コール・パーマー
チェルシー
エンソ・フェルナンデス
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チェルシーは、コール・パーマーとエンツォ・フェルナンデスへの移籍オファーに備えるべきだ。トニー・ドリゴ氏はGOALに、国内・欧州のライバルがブルーズの「決意」を試すと語った。2026-27シーズンの欧州カップ戦に出場できなければ、このプレミア強豪は海外からの引き抜きに弱くなり、主力にはすでに注目が集まっている。

  • チェルシーは直近の移籍市場で多額の資金を投入してきた。

    トッド・ボーリー率いるブルーコは、西ロンドンに長期的に結果を出せるチームを作るため、多大な努力と巨費を投じてきた。補強では実績より将来性を重視した結果、安定性の課題が表面化している。

    2025年にはカンファレンスリーグとクラブワールドカップを制したが、今シーズンのFAカップ優勝は未だ決まっていない。それでも、西ロンドンではピッチ内外で大きな変化が続いている。

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  • Cole Palmer Chelsea 2025-26Getty

    ブルーズ、欧州カップ戦出場権を逃す危機に

    エンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオが解任され、夏に新監督が就任するまでカルム・マクファーレンが暫定的にトップチームを率いる。さらに怪我人が相次ぎ、ブルーズは大きな打撃を受けている。

    9位に落ちた今、トップ7へは残り3試合。達成できなければパーマーやフェルナンデスは他クラブのオファーを受けるだろう。

  • チェルシーで実績を残した選手は注目される

    欧州大会に出場できないことが、実績ある国際選手たちの去就に影響するかという問いに、元チェルシーのDFドリゴはBetGoodwin提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「間違いなく影響する。以前はチャンピオンズリーグ出場を楽観視していたが、突然、深刻な問題に直面している」。

    契約期間やクラブの財政も考えなければならない。収入が減ればクラブは危機的状況に陥る。誰もが何らかの変更が必要だと感じるだろう。最も簡単なのは主力放出だが、それは難しい。

    コール・パーマーは調子が良いときはチームを救う才能を持つ。彼のような選手は残留させたいし、クラブも努力するだろう。

    「それでもヨーロッパの大会に出られないなら、強豪クラブは『チャンスだ。有望な選手を1、2人引き抜こう』と考えるだろう。そうなれば残念だ」と語った。

  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    マンチェスターとマドリード：パーマーとフェルナンデスはどこへ？

    マンチェスター出身でシティのアカデミー育ちであるパーマーには、古巣オールド・トラッフォードへの復帰噂がある。彼は幼少期からユナイテッドファンで、チャンピオンズリーグ出場権をかけてチェルシーを追い抜いたレッドデビルズを、無力感を感じながら見守るしかない。

    一方、フェルナンデスはマドリード移籍を検討中。W杯制覇の25歳は中盤の要だが、チームの不安定さが響き、近々新天地で才能を示す可能性もある。

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