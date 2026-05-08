欧州大会に出場できないことが、実績ある国際選手たちの去就に影響するかという問いに、元チェルシーのDFドリゴはBetGoodwin提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「間違いなく影響する。以前はチャンピオンズリーグ出場を楽観視していたが、突然、深刻な問題に直面している」。

契約期間やクラブの財政も考えなければならない。収入が減ればクラブは危機的状況に陥る。誰もが何らかの変更が必要だと感じるだろう。最も簡単なのは主力放出だが、それは難しい。

コール・パーマーは調子が良いときはチームを救う才能を持つ。彼のような選手は残留させたいし、クラブも努力するだろう。

「それでもヨーロッパの大会に出られないなら、強豪クラブは『チャンスだ。有望な選手を1、2人引き抜こう』と考えるだろう。そうなれば残念だ」と語った。