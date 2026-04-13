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「彼らの気持ちは痛いほどわかる」――ドミニク・ソボシュライがリヴァプールファンとの「誤解」を謝罪。マンチェスター・シティに惨敗した後の肩をすくめる仕草について、MFが説明した。
ファンとの対立への対応
試合前の記者会見で、この激しい対立について問われた同MFは、メディアを通じてサポーターに直接謝罪した。発端は4月4日のエティハド・スタジアム。国内カップ戦の望みが絶たれ、スタジアムには不穏な空気が漂っていた。 0-4で敗れたFAカップ戦後、ソボスライは不満を示すアウェイサポーターに向かって肩をすくめ腕を振り回した。この場面はネット上で拡散し、フェデリコ・キエーザが介入するまで批判が続いた。
- Anfield Voice
ソボシュライが自身の行動を説明した
リヴァプール対PSGのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前に、ソボスライは今月初めの騒動について問われ、こう語った。「私とサポーターの間に誤解があったのかもしれません。悪意は全くありません。クラブとサポーターが互いにどれだけ大切かは理解しています。
「私たちはファンのために全力を尽くしています。誤解なら謝ります。ファンにも私の思いを理解してほしい。私たちはファンと共にあり、ファンにも私たちと共にいてほしいと願っています。」
焦点を欧州の救済措置に移す
国内カップ戦の敗退を乗り越え、クラブは今、チャンピオンズリーグの難関に全力を注ぐ。 準々決勝第2戦でアンフィールドにPSGを迎え、2点差を逆転する必要がある。チームはサポーターの信頼を取り戻し、本来の力を示すために大きなプレッシャーを感じている。ソボスライは、この試合が混乱し始めたシーズンを好転させる最後のチャンスだと強調した。
- AFP
歴史的な逆転が必要だ
水曜日の難関に立ち向かうため、ソボシュライは自信を持って逆転勝利を誓った。「自分たちの力とメンタリティを知っている。だから絶対にできる。明日の試合では、最初の1分から90分、あるいは120分まで全力を尽くす。私たちは本当に勝ちたい。」