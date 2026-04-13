「彼らの気持ちは痛いほどわかる」――ドミニク・ソボシュライがリヴァプールファンとの「誤解」を謝罪。マンチェスター・シティに惨敗した後の肩をすくめる仕草について、MFが説明した。

リヴァプール対PSGのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前に、ソボスライは今月初めの騒動について問われ、こう語った。「私とサポーターの間に誤解があったのかもしれません。悪意は全くありません。クラブとサポーターが互いにどれだけ大切かは理解しています。

「私たちはファンのために全力を尽くしています。誤解なら謝ります。ファンにも私の思いを理解してほしい。私たちはファンと共にあり、ファンにも私たちと共にいてほしいと願っています。」