しかし、攻撃的なサイドのポジションには他にも選択肢があることを踏まえると、ハマンはサネが再び選出された理由が理解できない。 「我々にはエル・マラがいるし、アデイエミもいるし、ベイヤーもいる。彼ら全員の方が、レロイ・サネよりも代表入りするに値すると思う。私には理解できない」と、1997年から2005年にかけてドイツ代表として59試合に出場した52歳のハマンは強調した。

一時的な好調期はあったものの、サネ個人としては、ここ最近クラブでの調子があまり良くない。直近13試合の出場でアシスト2回にとどまり、直接的な得点関与はわずか2回。2月初旬には足首の故障で戦線離脱を余儀なくされていた。 さらに、サネは最近ガラタサライの先発メンバーに常に名を連ねているわけではなく、例えばチャンピオンズリーグのラウンド16第1戦、リヴァプールFC戦（1-0）では90分間ベンチに留まり、第2戦のリヴァプール戦（0-4）では後半から途中出場にとどまった。

ハマンが挙げた代替候補の中で、ここ数週間、代表メンバー入りを強くアピールしているのは何と言ってもマクシミリアン・バイアーだ。23歳の彼はボルシア・ドルトムントの主力であり、最近は定期的にゴールやアシストを記録している。 バイアーと、クラブでは現在彼に次ぐポジションに甘んじているBVBのチームメイト、カリム・アデイエミは、ナゲルスマン監督によれば、ブレントフォードFCのケヴィン・シャデと、W杯代表メンバーの1、2枠を争っている。「現時点では、こうしたカウンター型フォワードを1人、多くても2人選抜する予定だ」と、ナゲルスマン監督は木曜日の記者会見で語った。

さらに彼は次のように説明した。「この3人のうち、おそらく2人が最終的に選出されるだろう。しかし、彼ら全員に同じチャンスがある。ケビンには、今、我々の前で実力を示すという利点があるだけだ。だが、以前はその利点は他の選手たちにもあった」。バイヤーは9月と10月にドイツ代表に招集されており、アデイエミに至っては、過去5回の招集期間すべてでナゲルスマン監督に指名されていた。 シャーデは10月に追加招集されたものの、ルクセンブルク戦（4-0）と北アイルランド戦（1-0）ではいずれもメンバー入りしなかった。 11月、この24歳の選手はルクセンブルク戦（2-0）で途中出場を果たし、今回はベイヤーとアデイエミが不在となるスイス戦（3月27日）とガーナ戦（3月30日）の2試合で、自身の実力をアピールする機会を得ることになった。