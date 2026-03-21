元ドイツ代表のディートマー・ハマンは、3月末に行われる親善試合の代表メンバーに、ユリアン・ナーゲルスマン監督がガラタサライの攻撃的選手レロイ・サネを選出したことに驚いている。
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「彼らの方がもっと選出されるに値した」：ディートマー・ハマンが、レロイ・サネのドイツ代表選出に明確な批判を表明――ガラタサライのスター選手よりも優先されるべき3人の選手を挙げる
ハマン氏は土曜日、スカイのインタビューで、サネが木曜日に発表されたドイツ代表の招集メンバーに選ばれたことに「非常に驚いた」と語った。 その際、彼は数ヶ月前のナゲルスマン監督の発言にも言及した。「代表監督は、トルコリーグはドイツや他のヨーロッパのリーグほどのレベルではないと言っていたし、彼（サネ、編注）にとっては簡単ではないだろうとも述べていた」
代表監督が9月のW杯予選でサネを招集しなかった際、このビッグネームを外した理由の一つとして、FCバイエルンからトルコのガラタサライへ移籍して以来、彼が期待通りのパフォーマンスを見せていないことを挙げた。「彼は今、ブンデスリーガや他の欧州トップリーグより少しレベルが低いリーグでプレーしている。 そこで、彼はもっと目立つプレーを見せなければならないと思う」とナゲルスマン監督は説明した。
10月の予選メンバーからもサネは外れたが、11月に復帰すると、いずれも先発出場を果たし、特にスロバキアとの決定的な一戦で6-0の大勝を収めた試合では、2ゴール1アシストを記録してその実力を証明した。
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ドイツ代表：ハマン監督、サネよりエル・マラ、ベイヤー、アデイエミを優先
しかし、攻撃的なサイドのポジションには他にも選択肢があることを踏まえると、ハマンはサネが再び選出された理由が理解できない。 「我々にはエル・マラがいるし、アデイエミもいるし、ベイヤーもいる。彼ら全員の方が、レロイ・サネよりも代表入りするに値すると思う。私には理解できない」と、1997年から2005年にかけてドイツ代表として59試合に出場した52歳のハマンは強調した。
一時的な好調期はあったものの、サネ個人としては、ここ最近クラブでの調子があまり良くない。直近13試合の出場でアシスト2回にとどまり、直接的な得点関与はわずか2回。2月初旬には足首の故障で戦線離脱を余儀なくされていた。 さらに、サネは最近ガラタサライの先発メンバーに常に名を連ねているわけではなく、例えばチャンピオンズリーグのラウンド16第1戦、リヴァプールFC戦（1-0）では90分間ベンチに留まり、第2戦のリヴァプール戦（0-4）では後半から途中出場にとどまった。
ハマンが挙げた代替候補の中で、ここ数週間、代表メンバー入りを強くアピールしているのは何と言ってもマクシミリアン・バイアーだ。23歳の彼はボルシア・ドルトムントの主力であり、最近は定期的にゴールやアシストを記録している。 バイアーと、クラブでは現在彼に次ぐポジションに甘んじているBVBのチームメイト、カリム・アデイエミは、ナゲルスマン監督によれば、ブレントフォードFCのケヴィン・シャデと、W杯代表メンバーの1、2枠を争っている。「現時点では、こうしたカウンター型フォワードを1人、多くても2人選抜する予定だ」と、ナゲルスマン監督は木曜日の記者会見で語った。
さらに彼は次のように説明した。「この3人のうち、おそらく2人が最終的に選出されるだろう。しかし、彼ら全員に同じチャンスがある。ケビンには、今、我々の前で実力を示すという利点があるだけだ。だが、以前はその利点は他の選手たちにもあった」。バイヤーは9月と10月にドイツ代表に招集されており、アデイエミに至っては、過去5回の招集期間すべてでナゲルスマン監督に指名されていた。 シャーデは10月に追加招集されたものの、ルクセンブルク戦（4-0）と北アイルランド戦（1-0）ではいずれもメンバー入りしなかった。 11月、この24歳の選手はルクセンブルク戦（2-0）で途中出場を果たし、今回はベイヤーとアデイエミが不在となるスイス戦（3月27日）とガーナ戦（3月30日）の2試合で、自身の実力をアピールする機会を得ることになった。
ユリアン・ナーゲルスマン、レロイ・サネのW杯での活躍に期待を寄せる
一方、エル・マラは11月に初めてA代表に招集されたものの、まだ代表デビューを果たす前に、その最中にU-21代表へ招集された。ケルンの新星は3月末にもU-21代表として再びプレーする予定だが、ナゲルスマン監督はまずFCケルンでエル・マラが確固たるレギュラーの座を確立することを望んでいる。 ケルンでは、この19歳の選手は絶対的なレギュラーとはなっていないものの、定期的に出場機会を得ており、そのほとんどで好パフォーマンスを見せている。また、直接的な得点関与の割合も高い。
サネはライバルたちと比較して最大のポテンシャルと、現時点で最高のクオリティを兼ね備えている。 さらに、この30歳の選手には、ナゲルスマン監督からの高い評価に加え、マンチェスター・シティやバイエルンといったトップクラブでの長年の経験、そして72試合に及ぶ代表戦歴という強みがある。「彼には今、実力を示すチャンスがあり、最有力候補だ。現在招集されていない他の選手たちよりも、彼の方がチャンスは大きいだろう」と、ハマンは今夏のW杯に向けたドイツ代表のメンバー構成について語った。
一方、ナゲルスマン監督は3月初旬の『キッカー』誌のインタビューで、サネのW杯選出の可能性について前向きな見解を示していた。「右ウイングから頻繁に中央へ切り込んでくるようなタイプの選手は、チームに多くいない。健康状態に問題がなければ、彼は我々にとって非常に重要な選手になり得る」と、同監督はこの攻撃的選手について語った。 一方、1990年のワールドカップ優勝メンバーであるピエール・リットバルスキは、最近サネの代表選出に疑問を呈していた。「レロイ・サネは、ワールドカップ優勝に必要なパフォーマンスを発揮していないので、私は彼を連れて行かないだろう」と、リットバルスキはSport1に対して語った。
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レロイ・サネ：ドイツ代表での成績
代表デビュー
2015年11月13日（フランスとの親善試合で0-2）
代表戦
72
得点
16
アシスト
10
主要大会
- 2016年欧州選手権（1試合出場、0得点）
- 2021年欧州選手権（4試合出場、0得点）
- 2022年ワールドカップ（2試合出場、0得点、1アシスト）
- 2024年欧州選手権（5試合出場、0得点）