「彼らの信頼を感じたことは一度もなかった」――ユヴェントスのスター選手が元チームを痛烈に批判し、バイエルン・ミュンヘンを去ることが「簡単だった」理由をケナン・イルディズが語る

ミュンヘンを去った後、彼自身の過度な金銭的要求が契約延長の妨げになったという噂が浮上した。しかし、『コリエレ・デロ・スポルト』紙との長時間のインタビューで、イルディズはこうした主張を強く否定した。「私は金のためにプレーしたことは一度もない。ただ自分自身を成長させるためにプレーしてきた。お金は私にとって常に二の次だった。その部分は家族が面倒を見てくれている」と彼は語った。

「ここに来て4年になるが、常に大きな信頼を寄せられている。それはバイエルンでは得られなかったものだ。11年間在籍したが、彼らの信頼を感じたことは一度もなかった。常に自分より優れた選手がいたからだ。だからこそ、去ることは私にとって容易だった。むしろ、当然のことだったのだ。」