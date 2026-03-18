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「彼らの信頼を感じたことは一度もなかった」――ユヴェントスのスター選手が元チームを痛烈に批判し、バイエルン・ミュンヘンを去ることが「簡単だった」理由をケナン・イルディズが語る
ユヴェントスの新時代の礎
ドイツ出身の攻撃的ミッドフィールダーは、わずか7歳だった2012年にバイエルンに入団し、各年代別チームで着実に活躍を続け、U-17代表のキャプテンも務めた。しかし、トップチームへの昇格ルートに対する懸念や、クラブ側が具体的なプロ契約を提示するのを遅らせたことが原因で、2022年にフリーエージェントとして退団することになったと、現在20歳の彼は明かした。
2022年夏にバイエルンからユヴェントスへ移籍して以来、イルディズは目覚ましい成長を遂げ、セリエAで90試合に出場し18ゴールを記録している。こうした活躍により、彼はユヴェントスの新時代の顔となり、トルコ代表のスーパースターとしての地位を確立した。
金銭的な理由による決定ではない
ミュンヘンを去った後、彼自身の過度な金銭的要求が契約延長の妨げになったという噂が浮上した。しかし、『コリエレ・デロ・スポルト』紙との長時間のインタビューで、イルディズはこうした主張を強く否定した。「私は金のためにプレーしたことは一度もない。ただ自分自身を成長させるためにプレーしてきた。お金は私にとって常に二の次だった。その部分は家族が面倒を見てくれている」と彼は語った。
「ここに来て4年になるが、常に大きな信頼を寄せられている。それはバイエルンでは得られなかったものだ。11年間在籍したが、彼らの信頼を感じたことは一度もなかった。常に自分より優れた選手がいたからだ。だからこそ、去ることは私にとって容易だった。むしろ、当然のことだったのだ。」
イルディズ、ユヴェントスでの契約を延長
セリエAでスター選手へと躍進したイルディズに対し、プレミアリーグやラ・リーガのクラブから巨額の移籍オファーが舞い込むのではないかという懸念が広がっていた。しかし、この20歳の選手は先日、ビアンコネリとの新契約にサインし、2030年までクラブに留まることを決めた。
「将来、我々が素晴らしい成果を挙げられると確信しています」と彼は当時語った。「ユヴェントスが大好きです。ここに来てからずっと、共に素晴らしいことを成し遂げられると感じてきました。ファンや家族がいつも私を支えてくれていると、ずっと確信していました。」
ユヴェントスで栄光を掴む
イルディズは現在、セリエAで28試合に出場し9得点を挙げてユヴェントスのチーム内得点王となっており、アシスト数でも6本を記録してトップに立っている。彼の好調ぶりにもかかわらず、トリノを本拠地とするユヴェントスはセリエAで5位にとどまり、首位のインテルとは15ポイントもの大差をつけられている。しかし、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権争いからはまだ脱落していない。
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