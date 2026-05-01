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Thomas Hindle

翻訳者：

「彼らのようなチームは他にない」――レックサムは奇跡の昇格目前。アメリカからの支援がここまで重要だったことはない。

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ロブ・マケルヘニーとライアン・レイノルズは、レックサムをサッカー界で最も奇妙な世界的話題の一つへと変えた。今、プレミアリーグ昇格が突然現実味を帯びてきたことで、同クラブが持つアメリカ市場への訴求力は、かつてないほど重要になっている。

レックサムのショーン・ハーヴェイ取締役は、これが「史上最高のスポーツ物語」になると約束した。

残り1試合。日曜に4位ミドルズブラに勝てばEFLチャンピオンシップ昇格プレーオフ進出がほぼ決定し、3年連続昇格の夢も続く。

数年前までは考えられないことだった。2021年、ロブ・マケルヘニーとライアン・レイノルズがクラブを買収した際、目標は衰退したクラブを再生させることだった。しかし、そのプロジェクトはすぐにそれ以上のものへと発展した。ドキュメンタリー番組によってレックサムは世界的な話題となったが、同時にこの騒動が現実と一致するかどうか懐疑的な見方も生じた。

ピッチでは結果が伴い、「信念」は「期待」に変わった。3年連続昇格も射程圏だ。

とはいえ、この物語がすべての人に歓迎されているわけではない。クラブの知名度が急上昇した米国でも意見は二分されている。一部はハリウッド資本の演出と見る一方、別の一部は本物の成功と捉えている。いずれにせよ、オーナー体制5年目でレックサムの影響力は否定できない。

「レックサムの物語は唯一無二だ。彼らのようなものは他にない。クラブを中心に文化的なアイコンを作り上げたからだ」と、米国代表のレジェンドでリンカーン・シティの少数株主であるランドン・ドノヴァンは『The Rondoで語った。

  • Wrexham Chelsea fansGetty

    紛れもない魅力

    レックサムのファン層の規模を測るのは難しい。ドキュメンタリーはエミー賞を10部門受賞したが、視聴者数だけでは人々の愛を示すものではない。明確なのは、かつて無名だったイングランドのピラミッドリーグに、多くのアメリカ人の注目が集まっていることだ。

    データは文化的な席巻とまではいかないものの、勢いを示している。レックサムは2023年と2024年に米国で注目される親善試合を行い、2023年にはサンディエゴで大幅なメンバー変更を余儀なくされたマンチェスター・ユナイテッドを相手にエキシビションマッチで勝利した。これらの試合ではレックサムの存在感が際立った。

    クラブによると、2023年のチェルシー戦（観客5万1000人）では約40％が当時ナショナルリーグにいたレックサム支持者だった。 2023-24年の決算では年間売上の半分以上が米国で計上された。ドキュメンタリー自体は収益を生まなかったが、ユナイテッド航空やSToKコールドブリューとの高収益スポンサー契約につながった。

    今夏はヤンキー・スタジアムでリヴァプールと対戦し、ワールドカップ決勝からわずか1週間余り後の開催となる。

    マクロンとの複数年契約や『ウェルカム・トゥ・レックサム』シーズン5の撮影が続くなど、米国ファンの関心は依然として高い。 さらにオーストラリアとニュージーランドでのサマーツアーでは3試合に10万人超が来場し、クラブとブランドのグローバルな人気も示した」と最高事業・広報責任者のロブ・フォークナー氏は述べている。

    それでも、米国サッカー市場でのレックサムの位置づけは明確ではない。プレミアリーグやチャンピオンズリーグ、メッシのインテル・マイアミやロナウドのアル・ナセルではないし、今後もなれないだろう。彼らの価値は別にある。多くの米国人ファンにとって、レックサムは欧州サッカーのリズムとロマンに触れる入口なのだ。

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  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    「これまで一度もやったことがない」

    この取り組みは、昇格・降格制度の好例になるかもしれない。これは、アメリカのサッカー界がこれまで受け入れられなかった唯一の要素だ。サッカーメディア全体は、間違いなく恩恵を受ける。

    パラマウント＋のアナリスト、ジェフ・シュリーブスは「何と言っても、これがサッカー、そしてイングランドのサッカーへの関心を高めるのであれば、素晴らしいことだ」と語った。

    他のメディア関係者の見解も同様だ。

    「大きな関心が集まっている。これは前例のない試みだからだ。彼らはサッカークラブが地域社会で何を意味し、どう築き上げられ、多様な視点をどう育んできたかを示した」と、CBSスポーツのアナリストで元プレミアリーグMFのナイジェル・レオ＝コカー氏は語った。

    パラマウント＋は視聴者数を公表していないが、広報担当者は昨季に続き今季も全試合を放送すると強調した。

  • Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    下部リーグサッカーの魅力

    サッカークラブは、成功の波及効果を最大限に活用しようとしている。興味深い例がロードアイランドFCだ。オーナーのブレット・ジョンソンは、チャンピオンシップのライバルであるイプスウィッチの株主でもある。彼にとってクラブへの忠誠心は二の次なのだ。

    「昇格と降格の仕組みは特に魅力的だ」とUSLチャンピオンシップのロードアイランドFCオーナー、ブレット・ジョンソン氏はGOALに語った。

    実際、同番組への関心は、2025年にイースタン・カンファレンス決勝に進出したRIFCの人気を高める一因にもなっているという。

    「もし今、ロードアイランドにレックサムのファンがいて、彼らがレックサムの試合を見るのが大好きなら、やがて地元のチームにも興味を持つだろう。ロードアイランドの試合を観戦し、そちらにも夢中になるはずだ」とジョンソンは語った。

    彼にとって重要なのは、週末にスタジアムが満員になることだけだ。

    「どんなきっかけであれ、サッカーに夢中になる人を増やしたい。あの2人が成し遂げたことは偶然ではない」とジョンソンは語った。

    USLでも欧州型制度を支持する声は多い。イングランド出身で昇降格推進派のオレンジ・カウンティSC会長ダン・ラトスタインも、チームの成長を喜び、この流れを肯定する。

    「人々に“本物のサッカー”を理解させるためなら何だっていい。そのきっかけを作るのは、往々にして大衆文化だ」とラトスタイン氏は語った。

  • Printers AlleyPrinters Alley

    「レックサムが毎日のようにやってくるんだ」

    マンハッタンのミッドタウン、タイムズスクエアから南へ3ブロック、グランド・セントラル駅から東へ2ブロックの40丁目を歩くと、あるビルが目を引く。一見普通の一角だが、ファサードからレックサムの旗が突き出し、歩道を威圧的に見下ろしている。

    ここは「プリンターズ・アレイ」で、ニューヨークでも数少ないレックサムを全面的に取り入れるバーだ。

    「番組は新しく、ライアン・レイノルズやマクエルヘニー目当てのサッカーに興味がない人にも刺激的だった。彼らも馴染み深い」とオーナーのロブ・ドイルは語る。

    彼らは高まる関心をうまく利用し、プリンターズ・アレイはニューヨークでレックサム戦を観戦する代表的なスポットとなった。当初は好奇心のある数人とウェールズ人旅行者が中心だったが、今では小さな地域現象になっている。

    「レックサムのファンがほぼ毎日来店します。通りがかりに旗を見て入店し、ビールを飲み、週末の試合観戦のためにまた戻ってくるんです」とスタッフのリック・オドハーティは語る。客層は多様だが、レッド・ドラゴンズを熱く支持する人々は毎週欠かさず訪れる。

    「常連の多くは熱狂的なファンで、ウェールズ出身か移住者。中には妻に少しの時間別れ、観戦に来る人もいる」とオドハーティは付け加えた。

    バーがクラブと関係を深めたことで、レックサムは店内でイベントを開き、プリンターズではレックサム・ラガーも楽しめる（オドハーティは「なかなかの味」と評価）。

  • Swansea City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    「優勝まであと一歩だ」

    皮肉なことに、レックサムがここまで来るとは誰も予想していなかった。イングランドのサッカー界では、その「魔法」はすぐに尽きる。1度の昇格でも大成果だ。2年連続なら、たとえ可能でも驚くべきことだ。

    「これは奇跡ではない。彼らの成功は喜ばしいし、誰にとっても良いことだ。だが、奇跡ではない。リーグ2で他チームの3倍の資金を投じて昇格しても、リーグ1で同じように昇格しても、それは奇跡ではない。素晴らしいことだ」とドノバンは語った。

    リーグ1からチャンピオンシップへは大きな飛躍だ。新戦力に最大4000万ドルを投じたとはいえ、多くのチームには負担が大きい。

    「チャンピオンシップ昇格は巨大な飛躍だ。どのディビジョンでも同じだが、監督には難しい。結束したチームがあっても、昇格させた選手が次のステージでも通用するとは限らない」とシュリーブスは語った。

    現実的には中位が妥当とされ、序盤は苦戦が予想された。

    「シーズン序盤、レックサムは明らかに力不足に見えた」とレオ＝コーカーは語った。

    それでも2025年10～12月は9試合無敗。現在はプレーオフ圏まであと1勝、6位に入ればプレミアリーグ昇格まで残り3試合だ。

    創設期の主力は多くが去った。170試合で110得点を挙げたポール・マリンはブラッドフォード・シティへ、オリー・パーマーは昨夏スウィンドン・タウンへ移籍した。

    プレミアリーグへ昇格するには多額の外部資金が必要で、経営陣も変わる可能性がある。レイノルズとマックはすでに少数株式を2つ売却した。それでも、すでに物語は完結しているかもしれない。米国にはすでにレックサムファンが存在し、今週末の結果に関わらず彼らの使命は果たされたと言えるのだ。

    「現代は流動的な時代だ。友人や名字や政治的立場さえ変えられる。でも、応援するサッカーチームは変えられない」とシュリーブスは語った。

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