レックサムのショーン・ハーヴェイ取締役は、これが「史上最高のスポーツ物語」になると約束した。

残り1試合。日曜に4位ミドルズブラに勝てばEFLチャンピオンシップ昇格プレーオフ進出がほぼ決定し、3年連続昇格の夢も続く。

数年前までは考えられないことだった。2021年、ロブ・マケルヘニーとライアン・レイノルズがクラブを買収した際、目標は衰退したクラブを再生させることだった。しかし、そのプロジェクトはすぐにそれ以上のものへと発展した。ドキュメンタリー番組によってレックサムは世界的な話題となったが、同時にこの騒動が現実と一致するかどうか懐疑的な見方も生じた。

ピッチでは結果が伴い、「信念」は「期待」に変わった。3年連続昇格も射程圏だ。

とはいえ、この物語がすべての人に歓迎されているわけではない。クラブの知名度が急上昇した米国でも意見は二分されている。一部はハリウッド資本の演出と見る一方、別の一部は本物の成功と捉えている。いずれにせよ、オーナー体制5年目でレックサムの影響力は否定できない。

「レックサムの物語は唯一無二だ。彼らのようなものは他にない。クラブを中心に文化的なアイコンを作り上げたからだ」と、米国代表のレジェンドでリンカーン・シティの少数株主であるランドン・ドノヴァンは『The Rondo』で語った。