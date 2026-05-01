「彼らのようなチームは他にない」――レックサムは信じがたい昇格を目前にしており、アメリカからの支援がこれほど重要視されたことはかつてなかった

レックサムのファン層の規模を測るのは難しい。ドキュメンタリーはエミー賞を10部門受賞したが、視聴者数だけでは人々の愛を示すものではない。明確なのは、かつて無名だったイングランドのピラミッドリーグに、より多くのアメリカ人の注目が集まっていることだ。

データは文化的な席巻とまではいかないものの、勢いを示している。レックサムは2023年と2024年に米国で注目される親善試合を行い、2023年にはサンディエゴで大幅なメンバー変更を余儀なくされたマンチェスター・ユナイテッドを相手にエキシビションマッチで勝利した。これらの試合ではレックサムの存在感が際立った。

クラブによると、2023年のチェルシー戦（観客5万1000人）では約40％が当時ナショナルリーグにいたレックサム支持者だった。 2023-24年の決算では年間売上の半分以上が米国で計上された。ドキュメンタリー自体は収益を生まなかったが、ユナイテッド航空やSToKコールドブリューとの高収益スポンサー契約につながった。

今夏はヤンキー・スタジアムでリヴァプールと対戦し、ワールドカップ決勝からわずか1週間余り後の開催となる。

マクロンとの複数年契約や『ウェルカム・トゥ・レックサム』シーズン5の撮影が続いており、米国ファンの関心は依然として高い。 さらにオーストラリアとニュージーランドでのサマーツアー3試合には10万人超が来場し、クラブとブランドのグローバルな人気も示した」と最高事業・広報責任者のロブ・フォークナー氏は述べた。

それでも、米国サッカー市場でのレックサムの位置づけは明確ではない。プレミアリーグやチャンピオンズリーグ、メッシのインテル・マイアミやロナウドのアル・ナセルではないし、今後もなれないだろう。彼らの価値は別にある。多くの米国人ファンにとって、レックサムは欧州サッカーのリズムとロマンに触れる入口なのだ。