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Thomas Hindle

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「彼らのようなチームは他にない」――レックサムは信じがたい昇格を目前にしており、アメリカからの支援がこれほど重要視されたことはかつてなかった

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ロブ・マケルヘニーとライアン・レイノルズは、レックサムをサッカー界で最も奇妙な世界的話題の一つへと変えた。今、プレミアリーグ昇格が突然現実味を帯びてきたことで、同クラブが持つアメリカ市場への訴求力は、かつてないほど重要になっている。

レックサムのショーン・ハーヴェイ取締役は、これが「史上最高のスポーツ物語」になると約束した。

残り1試合。日曜に4位ミドルズブラに勝てばEFLチャンピオンシップの昇格プレーオフ進出がほぼ決定し、4年連続昇格の夢も続く。

数年前までは想像できない話だった。2021年、ロブ・マケルヘニーとライアン・レイノルズがクラブを買収し、衰退した名門再建を目指した。しかしプロジェクトはすぐに拡大し、ドキュメンタリーを通じて世界的な話題に。一方で、その盛り上がりは現実と一致するのか疑問も生まれた。

ピッチでは結果が出ている。3年連続昇格で「信念」は「期待」に変わり、4年連続も射程圏だ。

とはいえ、この物語がすべての人に歓迎されているわけではない。クラブの知名度が急上昇した米国でも意見は二分されている。一部は「ハリウッド資本の演出されたおとぎ話」と冷ややかに見なし、他方は「本物の成功例」と信じる。いずれにせよ、オーナー体制5年目でレックサムの影響力は否定できない。

「レックサムの物語は唯一無二だ。彼らのようなものは他にない。クラブを中心に文化的なアイコンを作り上げたからだ」と、米国代表のレジェンドでリンカーン・シティの少数株主であるランドン・ドノバンは『The Rondoで語った。

  • Wrexham Chelsea fansGetty

    紛れもない魅力

    レックサムのファン層の規模を測るのは難しい。ドキュメンタリーはエミー賞を10部門受賞したが、視聴者数だけでは人々の愛を示すものではない。明確なのは、かつて無名だったイングランドのピラミッドリーグに、より多くのアメリカ人の注目が集まっていることだ。

    データは文化的な席巻とまではいかないものの、勢いを示している。レックサムは2023年と2024年に米国で注目される親善試合を行い、2023年にはサンディエゴで大幅なメンバー変更を余儀なくされたマンチェスター・ユナイテッドを相手にエキシビションマッチで勝利した。これらの試合ではレックサムの存在感が際立った。

    クラブによると、2023年のチェルシー戦（観客5万1000人）では約40％が当時ナショナルリーグにいたレックサム支持者だった。 2023-24年の決算では年間売上の半分以上が米国で計上された。ドキュメンタリー自体は収益を生まなかったが、ユナイテッド航空やSToKコールドブリューとの高収益スポンサー契約につながった。

    今夏はヤンキー・スタジアムでリヴァプールと対戦し、ワールドカップ決勝からわずか1週間余り後の開催となる。

    マクロンとの複数年契約や『ウェルカム・トゥ・レックサム』シーズン5の撮影が続いており、米国ファンの関心は依然として高い。 さらにオーストラリアとニュージーランドでのサマーツアー3試合には10万人超が来場し、クラブとブランドのグローバルな人気も示した」と最高事業・広報責任者のロブ・フォークナー氏は述べた。

    それでも、米国サッカー市場でのレックサムの位置づけは明確ではない。プレミアリーグやチャンピオンズリーグ、メッシのインテル・マイアミやロナウドのアル・ナセルではないし、今後もなれないだろう。彼らの価値は別にある。多くの米国人ファンにとって、レックサムは欧州サッカーのリズムとロマンに触れる入口なのだ。

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  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    「これまで一度もやったことがない」

    この取り組みは、昇格・降格制度の好例になるかもしれない。これは、アメリカのサッカー界がこれまで受け入れられなかった唯一の要素だ。サッカーメディア全体は、間違いなく恩恵を受ける。

    パラマウント＋のアナリスト、ジェフ・シュリーブスは「何と言っても、これがサッカー、そしてイングランドのサッカーへの関心を高めるのであれば、素晴らしいことだ」と語った。

    他のメディア関係者の見解も同様だ。

    「大きな関心が集まっている。これは前例のない試みだからだ。彼らはサッカークラブが地域社会に何を意味し、どう築き上げられ、多様な視点をどう育んできたかを示した」と、CBSスポーツのアナリストで元プレミアリーグMFのナイジェル・レオ＝コカー氏も語った。

    パラマウント＋は視聴者数を公表していないが、広報担当者は昨季に続き今季も全試合を放送していると強調した。

  • Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    下部リーグサッカーの魅力

    サッカークラブは、成功の波及効果を最大限に活用しようとしている。興味深い例がロードアイランドFCだ。オーナーのブレット・ジョンソンは、チャンピオンシップのライバルであるイプスウィッチの株主でもある。彼にとってクラブへの忠誠心は二の次なのだ。

    「昇格と降格の仕組みは特に魅力的だ」とUSLチャンピオンシップのロードアイランドFCオーナー、ブレット・ジョンソン氏はGOALに語った。

    実際、同番組への関心は、2025年イースタン・カンファレンス決勝に進出したRIFCの人気を高める一因にもなっているという。

    「もし今、ロードアイランドにレックサムファンがいて彼らの試合を見るのが好きなら、やがて地元のチームにも興味を持つだろう。ロードアイランドの試合を観戦し、夢中になるはずだ」とジョンソンは語った。

    彼にとって重要なのは、週末にスタジアムが満員になることだけだ。

    「どんなきっかけであれ、サッカーに夢中になる人を私は支持する。あの2人が成し遂げたことは偶然ではない」とジョンソンは語った。

    USLでも欧州的な視点を持つ関係者はこの流れを肯定的に見ている。イングランド出身で昇格・降格制度の提唱者でもあるオレンジ・カウンティSC会長ダン・ラトスタインも、チームの成長が続く限り成功だと語る。

    「人々に“本物のサッカー”を理解させるためなら何だっていい。そのきっかけを作るのが大衆文化だ」とラトスタインは語った。

  • Printers AlleyPrinters Alley

    「レックサムが毎日のようにやってくるんだ」

    マンハッタンのミッドタウン、タイムズスクエアから南へ3ブロック、グランド・セントラル駅から東へ2ブロックの40丁目を歩くと、あるビルが目を引く。一見普通の一角だが、ファサードからレックサムの旗が突き出し、歩道を威圧的に見下ろしている。

    ここは「プリンターズ・アレイ」で、ニューヨークでも数少ないレックサムを全面的に取り入れるバーだ。

    「番組は新しく、ライアン・レイノルズやマクエルヘニー目当てのサッカーに興味がない人にも刺激的だった。彼らも馴染み深い」とオーナーのロブ・ドイルは語る。

    彼らは高まる関心をうまく利用し、プリンターズ・アレイはニューヨークでレックサム戦を観戦する代表的なスポットとなった。当初は好奇心のある数人とウェールズ人旅行者が中心だったが、今では小さな地元現象になっている。

    「レックサムのファンがほぼ毎日来店します。通りがかりに旗を見て入店し、ビールを飲み、週末の試合観戦のために戻ってきます」とスタッフのリック・オドハーティは語る。客層は多様だが、レッド・ドラゴンズを熱く支持するファンは毎週欠かさず訪れる。

    「常連の多くは熱狂的なファンで、ウェールズから移住した人か、妻に少しの時間別れを告げて観戦しに来る人です」とオドハーティ氏は付け加えた。

    バーがクラブと関係を深めたことで、レックサムはここでイベントを開き、プリンターズではレックサム・ラガーも楽しめる（オドハーティは「なかなかの味」と評価）。

  • Swansea City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    「優勝まであと一歩だ」

    皮肉なことに、レックサムがここまで来るとは誰も予想していなかった。常識的に考えれば、イングランドのサッカー界ではその「魔法」はすぐに尽きる。1度の昇格でも大成果だ。2年連続なら、たとえ可能でもさらに驚くべきことだ。3回連続は前代未聞だ。ましてや4回連続なんて？

    「これは奇跡ではない。彼らの成功は喜ばしいし、誰にとっても良いことだ。だが、奇跡ではない。リーグ2で他チームの3倍の資金を投じて昇格しても、リーグ1で同じように昇格しても、それは奇跡ではない。素晴らしいことだ」とドノバンは語った。

    リーグ1からチャンピオンシップへは、4000万ドルを新戦力に投じたとはいえ、多くのチームには負担が大きい。

    「チャンピオンシップ昇格は巨大な飛躍だ。どのディビジョンでも同じだが、監督には難しい。結束したチームがあっても、昇格させた選手が次のステージでも通用するとは限らない」とシュリーブスは語った。

    現実的には中位が妥当とされ、序盤は苦戦が予想された。

    「シーズン序盤、レックサムは明らかに力不足に見えた」とレオ＝コーカーは語った。

    それでも2025年10～12月は9試合無敗。現在はプレーオフ圏まであと1勝だ。6位に入ればプレミアリーグ昇格まで残り3試合となる。

    創設期の主力は多くが去った。170試合で110得点を挙げたポール・マリンはブラッドフォード・シティへ、オリー・パーマーは昨夏スウィンドン・タウンへ移籍した。

    プレミアリーグ昇格には多額の外部投資が必要で、レイノルズとマックはすでに少数株式を2つ売却している。それでも、すでに物語は完結したとも言える。米国には多くのレックサムファンが存在し、今週末の結果に関わらず彼らの使命は果たされたのだ。

    「今、私たちは流動的な時代に生きている。友人や名字や政治的立場さえ変えられる。でも、応援するサッカーチームは変えられない」とシュリーブスは語った。

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