「彼らのようなチームは他にない」――レックサムは信じがたい昇格を目前にしており、アメリカからの支援がこれほど重要視されたことはかつてなかった

レックサムのショーン・ハーヴェイ取締役は、これが「史上最高のスポーツ物語」になると約束した。
残り1試合。日曜に4位ミドルズブラに勝てばEFLチャンピオンシップの昇格プレーオフ進出がほぼ決定し、4年連続昇格の夢も続く。
数年前までは想像できない話だった。2021年、ロブ・マケルヘニーとライアン・レイノルズがクラブを買収し、衰退した名門再建を目指した。しかしプロジェクトはすぐに拡大し、ドキュメンタリーを通じて世界的な話題に。一方で、その盛り上がりは現実と一致するのか疑問も生まれた。
ピッチでは結果が出ている。3年連続昇格で「信念」は「期待」に変わり、4年連続も射程圏だ。
とはいえ、この物語がすべての人に歓迎されているわけではない。クラブの知名度が急上昇した米国でも意見は二分されている。一部は「ハリウッド資本の演出されたおとぎ話」と冷ややかに見なし、他方は「本物の成功例」と信じる。いずれにせよ、オーナー体制5年目でレックサムの影響力は否定できない。
「レックサムの物語は唯一無二だ。彼らのようなものは他にない。クラブを中心に文化的なアイコンを作り上げたからだ」と、米国代表のレジェンドでリンカーン・シティの少数株主であるランドン・ドノバンは『The Rondo』で語った。