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「彼らに『やってはいけないこと』を教えたんだ！」――ペップ・グアルディオラとルイス・エンリケが「世界最高」と称される中、彼らの恩師がマンチェスター・シティとPSGの監督たちの功績を自らの手柄だと主張。
欧州の舞台を席巻する
エンリケはパリ・サンジェルマンで2度目、バルセロナ時代を含めると通算3度目のチャンピオンズリーグ制覇を達成し、現代最高の監督としての地位を確固たるものにした。
これにより、バルセロナとマンチェスター・シティで3度制したグアルディオラらとともに、名将の仲間入りをした。グアルディオラは最近、10年間で全タイトルを獲得したマンチェスター・シティでの時代を締めくくった。クレメンテも、自身が率いた時代を含め、彼らが欧州サッカーの頂点にいることを誇らしげに語った。
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最高の成果を自分の手柄にする
現代サッカーのトップコーチを問われた元アスレティック・クラブ監督は、迷わずグアルディオラ、エンリケ、スペイン代表監督デ・ラ・フエンテの名を挙げた。彼らは代表で自分から学んだ時期があるとし、その経験が現在の成功につながっていると誇らしげに語った。
クレメンテは「私にとって最高の2人はルイス・エンリケとペップだ。今は『ルイスィート』ことデ・ラ・フエンテを加えた3人。彼らは私の下で育った。何かを教えたはずだ」と断言した。
過去の過ちから学ぶ
元スペイン代表監督は、スター選手たちに何を教えたのか語った。彼は複雑な戦術より、現実と精神の強さを重視した。クレメンテは言う。「私は2つを教えた。1つ目は、結果が分かっているならやってはいけないこと。2つ目は、できるだけ笑うこと。彼らは君の笑顔を奪おうとするから」。
EURO2024制したデ・ラ・フエンテやエンリケ、グアルディオラがタイトルを重ねる姿が、その教えが染みた証拠だ。
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スペインの3人組の今後はどうなるのか？
新シーズンが迫る中、3人の監督はそれぞれ異なる状況に直面している。グアルディオラは今夏クラブを去り、しばらく休養すると見込まれている。一方、エンリケはPSGでのチャンピオンズリーグ制覇を糧にさらなる飛躍を狙う。
一方、デ・ラ・フエンテはワールドカップに向けたスペイン代表の準備に追われている。