「彼らに『やってはいけないこと』を教えたんだ！」――ペップ・グアルディオラとルイス・エンリケが「世界最高」と称される中、彼らの恩師がマンチェスター・シティとPSGの監督たちの功績を自らの手柄だと主張。

エンリケはパリ・サンジェルマンで2度目、バルセロナ時代を含めると通算3度目のチャンピオンズリーグ制覇を達成し、現代最高の監督としての地位を確固たるものにした。

これにより、バルセロナとマンチェスター・シティで3度制したグアルディオラらとともに、名将の仲間入りをした。グアルディオラは最近、10年間で全タイトルを獲得したマンチェスター・シティでの時代を締めくくった。クレメンテも、自身が率いた時代を含め、彼らが欧州サッカーの頂点にいることを誇らしげに語った。