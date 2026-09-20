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「彼らに負けさせるつもりはなかった」 アルバロ・アルベロア、フラム戦終盤の痛手を受けて主審団がマンチェスター・ユナイテッド寄りだったと非難
アルベロア、判定をめぐって怒りをあらわに
アルベロアは、フラムがマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた試合後のジャッジについて、遠慮なく自身の見解を示した。直近のマンチェスター・ダービーの余波が審判団に影響したと示唆している。フラムは歴史的な勝利に向かっているように見えたが、89分にマテウス・クーニャのシュートがディフレクトして決まり、ユナイテッドは辛うじて面目を保った。
しかしアルベロアは、このゴールに至る一連の流れに激怒していた。主審ピーター・バンクスが、同点弾のわずか35秒前にセサル・パラシオスがハリー・マグワイアに仕掛けたチャレンジの後、ハーフウェーライン付近でユナイテッドにFKを与えたからだ。フラム指揮官はこれを「軽い」判定とみなしていた。スペイン人指揮官は、前週末にオールド・トラッフォードでアーリング・ハーランドの決勝点が誤って認められた騒動への反応として、審判団が「すべてのファウル」をユナイテッド寄りに取ったと主張した。
試合終了後に『Sky Sports』の取材に応じたアルベロアは、先週末にマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドがユナイテッド戦で決めた物議を醸す決勝点に対し、審判団が埋め合わせをしようとしていたのではないかと示唆した。「あちらに全部のファウルが与えられた」とアルベロアは語った。「彼らが点を取る前の、マグワイアへのファウルを見れば分かる。彼は100キロある男だ。あらゆる判定が彼らのためのものだった。しかも私は分かっていた。マンチェスター・シティ戦の後では、彼らはここでマンチェスター・ユナイテッドを負けさせはしないと。自分たちはもう少し報われるに値した。本当にあと少しだった。本当に、本当にあと少しだった。また少し不運だった。このビッグチーム相手に難しくなることは分かっていた。同時に、先週何があったかも分かっていた。審判が試合を通して何をしていたか、私たちは見ていた。だから難しい試合だった。そして自分たちは不運だった」
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記者会見場での明瞭さと落ち着き
アルベロアが試合後の記者会見に姿を見せた時点では、レアル・マドリー退団を受けてこの夏からクラブを率いるフラムの指揮官は、自身の先の告発が持つ重みを理解していたようだった。
「私の英語はあまり良くない」とアルベロアは報道陣に認めた。「たぶん私はひどく説明してしまったし、審判については何も言わない方がいいと思う。そういうことは分からないからね。言う必要のないことを言ってしまった時は、落ち着いて、自分のチームのパフォーマンスに集中し、次の試合に集中する方がいい。私は本当に満足していない。言ったように、集中しなければならないし、改善しなければならないすべてのことにエネルギーを注がないといけない。[マグワイア]はとても大柄な選手で、もしかしたらファウルではなかったのかもしれない。でも、それでいい。言ったように、私は試合を分析したい。選手、システム、そしてそれが勝つためには最善だ。こういう試合を引き分けると、少しフラストレーションがたまることもあるものだ」
識者がマグワイアのファウルについて見解を示す
アルベロアは自チームが不当な扱いを受けたと感じていた一方で、元マンチェスター・ユナイテッド主将のアシュリー・ヤングは、マグワイアへのファウルが存在しなかったという見方に同意しなかった。ヤングは、マグワイアが自らのフィジカルを効果的に使ったのは事実だが、セサル・パラシオスの接触は反則だったと主張した。「間違いなくファウルだ」とヤングは『Sky Sports』に語った。「パラシオスはボールを見ていないし、そのまま真っすぐマグワイアの背中に入っている。彼［アルベロア］はマグワイアが100kgあると言っているのは分かるが、マグワイアは賢い。ファウルが起きるのを待っていたんだ」
現役時代に両クラブでプレーしたルイ・サハも、この場面では経験が大きな役割を果たしたという見方に同調した。サハは、マグワイアがフラムの選手からの接触を引き出すために、巧みに自分の位置を取っていたと指摘した。「そうだね。やや軽い判定かもしれないが、そういうところに経験のある選手のうまさが出る。彼らは体を正しく使う。あの場面で彼［マグワイア］はトラップできないと感じたのだと思うし、マグワイアの賢いプレーだった」と、ファウルだったかと問われたサハは答えた。
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両チームとも代表ウイーク前に苦戦している
1-1のドローは、プレミアリーグ順位表で苦しむ両チームにとって、ほとんどプレッシャー緩和にはつながらなかった。 マイケル・キャリック監督率いるチームは、少なくとも厳しい1週間で3敗目を免れたが、開幕5試合でわずか5ポイントしか積み上げられず、2014-15シーズンに記録したプレミアリーグでのワーストタイのスタートとなり、12位のままインターナショナルブレイクに入る。
フルアムは、この勝ち点1によって勝ち点2で19位を維持。いまだ未勝利で、最下位トッテナムを得失点差で上回るのみとなっている。両チームはここからインターナショナルブレイク中に立て直しを図ることになり、フルアムは10月10日に敵地でコヴェントリー・シティと対戦。同日にはマンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでトッテナムを迎える。
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