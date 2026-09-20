アルベロアは、フラムがマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた試合後のジャッジについて、遠慮なく自身の見解を示した。直近のマンチェスター・ダービーの余波が審判団に影響したと示唆している。フラムは歴史的な勝利に向かっているように見えたが、89分にマテウス・クーニャのシュートがディフレクトして決まり、ユナイテッドは辛うじて面目を保った。

しかしアルベロアは、このゴールに至る一連の流れに激怒していた。主審ピーター・バンクスが、同点弾のわずか35秒前にセサル・パラシオスがハリー・マグワイアに仕掛けたチャレンジの後、ハーフウェーライン付近でユナイテッドにFKを与えたからだ。フラム指揮官はこれを「軽い」判定とみなしていた。スペイン人指揮官は、前週末にオールド・トラッフォードでアーリング・ハーランドの決勝点が誤って認められた騒動への反応として、審判団が「すべてのファウル」をユナイテッド寄りに取ったと主張した。

試合終了後に『Sky Sports』の取材に応じたアルベロアは、先週末にマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドがユナイテッド戦で決めた物議を醸す決勝点に対し、審判団が埋め合わせをしようとしていたのではないかと示唆した。「あちらに全部のファウルが与えられた」とアルベロアは語った。「彼らが点を取る前の、マグワイアへのファウルを見れば分かる。彼は100キロある男だ。あらゆる判定が彼らのためのものだった。しかも私は分かっていた。マンチェスター・シティ戦の後では、彼らはここでマンチェスター・ユナイテッドを負けさせはしないと。自分たちはもう少し報われるに値した。本当にあと少しだった。本当に、本当にあと少しだった。また少し不運だった。このビッグチーム相手に難しくなることは分かっていた。同時に、先週何があったかも分かっていた。審判が試合を通して何をしていたか、私たちは見ていた。だから難しい試合だった。そして自分たちは不運だった」