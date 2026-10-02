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「彼らに私たちを引き離すことはできない！」、ポルトガル代表キャンプを飛び出したクリスティアーノ・ロナウドを受けてジョルジェ・ジェズスが反応
ポルトガル、ロナウドを巡る論争を一蹴
ジェズスは、ポルトガルがロナウドの劇的な離脱を振り払い、デンマークに4-2で勝利した後も、チームは完全に結束していると強調した。コペンハーゲンでのこの勝利により、ポルトガルはUEFAネーションズリーグでの全勝を維持した。ロナウドは代表チームのキャンプを離れたが、それはジェズスが41歳の同選手を2試合連続でベンチスタートにすると明かした直後の水曜日だった。しかし、元キャプテンの離脱による悪影響は見られず、チームは圧倒的なパフォーマンスを披露した。
- Getty Images
監督、チームは完全に結束したままだと強調
勝利後の取材に応じたジェズスは、ロナウド退団の余波が選手たちとの関係を損なう可能性があるとの見方を一蹴した。指揮官は、チームが引き続き自身のリーダーシップを強く支持していると強調した。
ジェズスは『Sport TV』に対し、「グループが私と共にあることを妨げるものは何もない。質問の意図は理解している。重要なのは、我々が何をしなければならないかだ。起きた出来事がグループを分断することはないし、実際に我々は分断されていない。今後も分断されることはない」と語った。
さらに、「4得点を挙げた質の高い勝利であり、パフォーマンスもトップレベルだった。これは見過ごされるべきではない。起きたすべてのことよりも重要だ。私が焦点を当てたいのはそこだ。ポルトガルに戻れば、人々はドラガオン・スタジアムで戦うだろう」と続けた。
選手たちが新たな戦術ビジョンを支持
ACミランのFWゴンサロ・ラモスは、2試合連続で先発メンバーでロナウドに代わって起用された。ラモスはその信頼に応え、ジョアン・カンセロの先制点をアシストすると、自身も2試合で2点目となるゴールを決めた。
「何よりも、新しい監督は大きな助けになっている」とラモスは語った。「より明確な考え方を持てているし、守備でも攻撃でも、それぞれのチームメートがどこにいるのかを正確に把握できている。
「それは今日のパフォーマンスにも表れているし、ここ最近の試合でも同じだ。僕たちは日々改善していて、それもすべてプロセスの一部だ。良いチームを相手に、またしても勝てたことをとてもうれしく思う」
- AFP
焦点は次戦のノルウェー戦へ移る
ポルトガルは、次のUEFAネーションズリーグで本拠地に戻り、その見事な勢いをさらに強めたいところだ。ジェズス監督率いるチームは日曜日、ドラゴン・スタジアムでノルウェーをホームに迎える。
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