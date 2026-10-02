ACミランのFWゴンサロ・ラモスは、2試合連続で先発メンバーでロナウドに代わって起用された。ラモスはその信頼に応え、ジョアン・カンセロの先制点をアシストすると、自身も2試合で2点目となるゴールを決めた。

「何よりも、新しい監督は大きな助けになっている」とラモスは語った。「より明確な考え方を持てているし、守備でも攻撃でも、それぞれのチームメートがどこにいるのかを正確に把握できている。

「それは今日のパフォーマンスにも表れているし、ここ最近の試合でも同じだ。僕たちは日々改善していて、それもすべてプロセスの一部だ。良いチームを相手に、またしても勝てたことをとてもうれしく思う」