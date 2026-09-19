『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテルとローマでプレーした元MFラジャ・ナインゴランが、今後行われるセリエAのローマ対インテル戦を展望し、優勝争いにおいて王者インテルが明確に倒すべきチームだと評した。さらに、クリスティアン・キヴのスカッドの層の厚さと、直近の欧州決勝を経験していることが決定的な要素だと強調した。

一方で、元ベルギー代表はこの一戦が、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いる発展途上のチームにとって究極の試金石になるとも主張した。

ナインゴランは『ガゼッタ・デロ・スポルト』に掲載されたインタビューで、「今のインテルは非常によくできたチームだ。チャンピオンズリーグ決勝に2度進み、重要な控え選手もいる。2シーズン前にナポリが獲得したスクデットは、私の意見ではインテルが落としたものだ。今の彼らにライバルはいない。ただ、相手をリスペクトすることは攻撃しないことを意味しない」と述べた。