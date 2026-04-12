「彼らには同情する」――ロベルト・デ・ゼルビ監督は就任初戦でサンダーランドに敗れた後、トッテナムの選手たちについて「コーチなど不要」と奇妙な発言をした。

スタジアム・オブ・ライトでの敗戦後、デ・ゼルビ監督は「戦術より自信だ」と語った。チームは18位に低迷しているが、彼は選手たちの技術に問題はないと主張。

「私は兄貴分にも父親にもなれる。彼らにコーチは必要ない」とデ・ゼルビはBBCに語った。「技術の向上も不要だ。彼らはもっとうまくプレーできるし、自信がつけば必ず上達する。私はピッチで指導するより、彼らに自信を与えることが仕事だ」



