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Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

「彼らには同情する」――ロベルト・デ・ゼルビ監督は就任初戦でサンダーランドに敗れた後、トッテナムの選手たちについて「コーチなど不要」と奇妙な発言をした。

ロベルト・デ・ゼルビ
トッテナム
サンダーランド
サンダーランド 対 トッテナム
プレミアリーグ

ロベルト・デ・ゼルビ監督のトッテナム・ホットスパーでの初陣は、サンダーランド戦でシュートがディフレクトし1-0で敗れるという苦いスタートとなった。この結果、スパーズのプレミアリーグ無勝利期間は105日に及び、北ロンドンのクラブは降格圏へ沈んだ。試合後、イタリア人監督は「戦術より精神面のサポートが必要」と不可解なコメントを残した。

  • デ・ゼルビの奇妙な告白

    スタジアム・オブ・ライトでの敗戦後、デ・ゼルビ監督は「戦術より自信だ」と語った。チームは18位に低迷しているが、彼は選手たちの技術に問題はないと主張。

    「私は兄貴分にも父親にもなれる。彼らにコーチは必要ない」とデ・ゼルビはBBCに語った。「技術の向上も不要だ。彼らはもっとうまくプレーできるし、自信がつけば必ず上達する。私はピッチで指導するより、彼らに自信を与えることが仕事だ」


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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    北東での敗北

    試合はアウェーチームにとって悔しい展開となった。60分まで膠着状態が続いたが、ノルディ・ムキエレのシュートがディフレクトし、アントニン・キンスキーが反応しきれずにサンダーランドが先制。ホームチームが逃げ切った。デ・ゼルビ監督はチームの戦い方を評価した。

    デ・ゼルビ監督は試合後、「負けるべきではなかった。良い試合をしたが運がなかった。選手たちは全力で戦った。もっと良くなるよう努力する」と語った。

  • ロメロの負傷は痛手だ

    スパーズにとってさらに悪いことに、キャプテンのクリスティアン・ロメロがキンスキーとの接触で涙を流し、ピッチを退いた。ロッカールームへ向かう彼の落ち込んだ姿に、残留争いとワールドカップ出場への懸念が漂う。14試合未勝利のチームにとって、リーダーの離脱は大きな精神的打撃だ。


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    転機を探して

    デ・ゼルビ監督は、1試合で流れが変わると still 信じている。前半のトッテナムの戦術的な規律を称賛し、105日ぶりの勝利へ選手たちに信念を維持するよう促した。

    「戦術的には前半、ボールを持っても持たなくても良いプレーができた。完璧なサッカーができるかは分からないが、今週練習したことは実践できた。選手たちは自信を持てばもっと良くなる。1勝すればすべてが変わる」と語った。

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