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「彼らには同情する」――ロベルト・デ・ゼルビ監督は就任初戦でサンダーランドに敗れた後、トッテナムの選手たちについて「コーチなど不要」と奇妙な発言をした。
デ・ゼルビの奇妙な告白
スタジアム・オブ・ライトでの敗戦後、デ・ゼルビ監督は「戦術より自信だ」と語った。チームは18位に低迷しているが、彼は選手たちの技術に問題はないと主張。
「私は兄貴分にも父親にもなれる。彼らにコーチは必要ない」とデ・ゼルビはBBCに語った。「技術の向上も不要だ。彼らはもっとうまくプレーできるし、自信がつけば必ず上達する。私はピッチで指導するより、彼らに自信を与えることが仕事だ」
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北東での敗北
試合はアウェーチームにとって悔しい展開となった。60分まで膠着状態が続いたが、ノルディ・ムキエレのシュートがディフレクトし、アントニン・キンスキーが反応しきれずにサンダーランドが先制。ホームチームが逃げ切った。デ・ゼルビ監督はチームの戦い方を評価した。
デ・ゼルビ監督は試合後、「負けるべきではなかった。良い試合をしたが運がなかった。選手たちは全力で戦った。もっと良くなるよう努力する」と語った。
ロメロの負傷は痛手だ
スパーズにとってさらに悪いことに、キャプテンのクリスティアン・ロメロがキンスキーとの接触で涙を流し、ピッチを退いた。ロッカールームへ向かう彼の落ち込んだ姿に、残留争いとワールドカップ出場への懸念が漂う。14試合未勝利のチームにとって、リーダーの離脱は大きな精神的打撃だ。
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転機を探して
デ・ゼルビ監督は、1試合で流れが変わると still 信じている。前半のトッテナムの戦術的な規律を称賛し、105日ぶりの勝利へ選手たちに信念を維持するよう促した。
「戦術的には前半、ボールを持っても持たなくても良いプレーができた。完璧なサッカーができるかは分からないが、今週練習したことは実践できた。選手たちは自信を持てばもっと良くなる。1勝すればすべてが変わる」と語った。