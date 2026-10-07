ウォーカーは、マンチェスター・シティの支配的時代を象徴した最初の大物の一人として、クラブが最近直面した法的な挫折を受けて声を上げた。2017年から2025年にかけてエティハド・スタジアムで8年間にわたり数々のタイトル獲得を経験したベテランDFは、ピッチ上で刻まれた歴史は法廷での手続きによって消し去ることはできないと強く主張している。

独立委員会の調査結果は先週、イングランドサッカー界に衝撃を与えた。それはマンチェスター・シティが9年間にわたり、ファイナンシャル・フェアプレーのルールを組織的に回避していたと結論づけるものだった。それでもウォーカーは、その期間に築かれた絆は永続するものだと示唆している。

talkSPORTでこの状況について率直に語った元イングランド代表は、かつて自身がキャプテンを務めたクラブにとって、この件の見え方が決して理想的ではないことを認めた。「明らかに良くは見えない。控訴段階にあるのは分かっているので、法的措置やそういったこと全てについて僕がコメントし始めるのは、おそらく自分自身にとっても、関係している誰にとっても得策ではない」とウォーカーは説明した。