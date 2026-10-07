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「彼らにそれを奪うことはできない」 元マンチェスター・シティ主将カイル・ウォーカーがプレミアリーグの財務違反容疑について沈黙を破る
ウォーカーがシティのレガシーを擁護
ウォーカーは、マンチェスター・シティの支配的時代を象徴した最初の大物の一人として、クラブが最近直面した法的な挫折を受けて声を上げた。2017年から2025年にかけてエティハド・スタジアムで8年間にわたり数々のタイトル獲得を経験したベテランDFは、ピッチ上で刻まれた歴史は法廷での手続きによって消し去ることはできないと強く主張している。
独立委員会の調査結果は先週、イングランドサッカー界に衝撃を与えた。それはマンチェスター・シティが9年間にわたり、ファイナンシャル・フェアプレーのルールを組織的に回避していたと結論づけるものだった。それでもウォーカーは、その期間に築かれた絆は永続するものだと示唆している。
talkSPORTでこの状況について率直に語った元イングランド代表は、かつて自身がキャプテンを務めたクラブにとって、この件の見え方が決して理想的ではないことを認めた。「明らかに良くは見えない。控訴段階にあるのは分かっているので、法的措置やそういったこと全てについて僕がコメントし始めるのは、おそらく自分自身にとっても、関係している誰にとっても得策ではない」とウォーカーは説明した。
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タイトル獲得が持つ感情的な重み
ウォーカーはエティハド・スタジアムでの輝かしい在籍期間中、国内ではプレミアリーグ6回、FAカップ2回、リーグカップ4回、コミュニティ・シールド2回を制覇。さらに大陸・世界の舞台でも、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップのタイトルを獲得した。
ウォーカーは「ただ、個人的なレベルで言えば、僕たちは仲間たちと何年にもわたって多くのタイトルを祝い、本当に素晴らしい時間を過ごした。それは何が起ころうと誰にも奪えないものだ。なぜなら、僕たちはああいう夜を実際に経験してきたからだ」と語った。「だから、なるようにしかならないし、今はただ控訴の結果、そしてそこからどうなっていくか次第だ」
シティの強硬な法的姿勢
マンチェスター・シティはすでに委員会の裁定に対して正式に異議申し立てを行っている。その裁定では、8億3000万ポンド超のオーナー資金が収益を水増しするために組織的に用いられたと結論づけられた。独立パネルによると、これらの資金によってクラブは9年間にわたり、一連の作為的な取り決めを通じてプレミアリーグおよびUEFAの財務規則を順守できていたという。
先週金曜日に発表されたクラブ声明では、「クラブは明確な立場として、この見解には複数の点で、法律、原則、事実に関する重大で明白な誤りが含まれており、安全性を欠いていると考えている」と記された。「クラブはプレミアリーグが行った告発について無実であり、この件に関するクラブのあらゆる立場を裏づける、反論の余地のない包括的な証拠が存在する」
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サポーターへの感謝
現在はチャンピオンシップ最下位のバーンリーでプレーするこの右SBは、マンチェスター・シティが最も成功を収めた時代をチームとともに歩んできたファン層に対し、このスキャンダルが及ぼす影響についても言及した。
ウォーカーはインタビューの中で、「僕たちはトロフィーを勝ち取ったチームとして、しかも正しい形でそれを成し遂げたと見てもらいたいから、このことはおそらく話したくないことだ」と付け加えた。「とても難しい問題だ。僕たちは彼らのために本当に一生懸命やってきたし、それは僕たちだけではない。ファンのことも見ている。国内をあちこち移動し、3冠を達成したイスタンブールへも海外遠征してくれたファンを見ているし、彼らもあの夜にふさわしい存在なんだ」
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