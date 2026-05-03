Getty
翻訳者：
「彼らしい発言ではない」――ACミランでの「デリケートな」発言に、USMNTレジェンドのアレクシ・ララスが反応。「クリスチャン・プリシッチは、決してウェストン・マッケニーやクリス・リチャーズのようにはならない」
- AFP
アッレグリ、「デリケート」発言で議論を呼ぶ
プリシッチは依然としてアメリカサッカーの顔だが、ACミランでの近況とメンタルが注目されている。ロッソネリの指揮官アッレグリは、彼のパフォーマンスは感情と決定力に左右されると指摘した。
「彼は非常に繊細な選手だ。得点できないことが彼に与える影響は大きい」と指揮官は語り、「積極的にタックルに飛び込むが、センターフォワードがいない布陣では苦戦している」と続けた。
- Getty Images Sport
ララス氏は否定的なイメージが生じる恐れがあると警告している。
この発言に、元米国代表DFアレクシ・ララスは反発した。同氏は、こうしたレッテル貼りが選手の評判を傷つける恐れがあると指摘。自身のポッドキャスト『State of the Union』で、ララスは、アッレグリのような著名な監督から「神経質」と言われることが、プリシッチの世界的な評価や代表チーム内での立場に影響するのではないかと懸念を示した。
「誰かを『繊細』と呼ぶときは、必ず否定的なニュアンスが付く」とララスは指摘する。「今、彼が困難な時期にあることは分かるが、この言葉が彼にどう役立つのか不明だ。コーチ、しかも自分の将来を決める人物から『繊細』と呼ばれるほど、避けたいことはない」。
- AFP
プリシッチとチームメイトの違い
ララスは、プリシッチは米国代表史上最も才能ある男子選手だが、ウェストン・マッケニーのような外向的で明るい性格ではないと語った。
ララスはさらにこう続けた。「長年にわたり、プリシッチが選手として成長し、最終的には史上最高の米国代表選手になると信じてきた。だが、多くの人が想像したような選手にはなっていない。 それは彼の責任ではない。これが彼という人間なのだ。彼には彼らしくあることしかできない。ウェストン・マッケニーやクリス・リチャーズのような性格になることはできない。彼はその二人ではないのだから」
- Getty Images Sport
ポチェッティーノとワールドカップ制覇への挑戦
プリシッチの精神状態を巡る噂にもかかわらず、米国代表のポチェッティーノ監督は2026年に自国が優勝できると確信している。
「抽選会前にトランプ大統領に『優勝できるか』と尋ねられ、『もちろんです』と答えた」と明かした。「なぜ優勝できない？ 信念の問題だ。カタールでモロッコが示したように、信じて努力すれば準決勝まで進める」。