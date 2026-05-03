「彼らしい発言ではない」――ACミランでの「デリケートな」発言に、USMNTレジェンドのアレクシ・ララスが反応。「クリスチャン・プリシッチは、決してウェストン・マッケニーやクリス・リチャーズのようにはならない」

プリシッチは依然としてアメリカサッカーの顔だが、ACミランでの近況とメンタルが注目されている。ロッソネリの指揮官アッレグリは、彼のパフォーマンスは感情と決定力に左右されると指摘した。

「彼は非常に繊細な選手だ。得点できないことが彼に与える影響は大きい」と指揮官は語り、「積極的にタックルに飛び込むが、センターフォワードがいない布陣では苦戦している」と続けた。



